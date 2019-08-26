حجز رشوة «وزارة التموين» للحكم 23 ديسمبر

تحرير:سماح عوض الله ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م

رشوة- أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة حجز محاكمة "علاء الدين.ف"، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة التموين"، إلى جلسة 23 ديسمبر القادم للنطق بالحكم، وصدر القرار برئاسة على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، بحضور أسامة سيف رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأحمد سعفان ويحيى عمر مروان ومحمد عبد الناصر، وكلاء نيابة أمن الدولة، وأمرت المحكمة باستمرار حبس المتهمين لحين صدور الحكم.

وكانت النيابة قد أمرت بإحالة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين للمحاكمة، لاتهامهم بطلب وتقاضي رشوة، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا تورط متهمين فى جريمة رشوة وهم كل من مالكة شركة "دلة مصر"، ومستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لشؤون الاتصال السياسي، ومستشار



وكانت النيابة قد أمرت بإحالة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين للمحاكمة، لاتهامهم بطلب وتقاضي رشوة، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا تورط متهمين فى جريمة رشوة وهم كل من مالكة شركة "دلة مصر"، ومستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لشؤون الاتصال السياسي، ومستشار الوزارة الإعلامي، ومالكي شركة "أرزاق للتجارة والتوريدات العمومية" وصاحب شركة "الفرح للتجارة والتوزيع" ومدير مبيعات شركة "جرين لاند جروب" ونائبه.



وثبت من خلال التسجيلات الهاتفية المأذون بها، طلب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق من مالكة شركة «دلة مصر» مبلغ مليوني و700 ألف جنيه، وأخذه مبلغ 224 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد عمليات توريد منتجات شركتها إلى الشركة رئاسته، وسرعة صرف المستحقات المالية الناشئة عن التوريد.



