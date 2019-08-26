نجم توتنهام السابق يتغنى بمحمد صلاح

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٣ م

محمد صلاح

تغنى جاريث كروكس، لاعب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي السابق، ومحلل شبكة بي بي سي البريطانية، بمحمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول، بعد الأداء المميز الذي قدمه أمام أرسنال، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» لموسم 2019- 2020. مهاجم توتنهام في الفترة من 1980 إلى 1985، قال لشبكة بي بي سي: "يا لها من ركلة جزاء جميلة! لقد رأيت المئات من ركلات الجزاء ولكن لا شيء أروع مما فعله محمد صلاح ضد أرسنال، ومن الممكن أن يكون لديك حارسان في المرمى ولم يتمكن أحدهما من التصدى لها بسبب دقتها".

وواصل جاريث كروكس: "في لقطة هدف صلاح الثاني مر من دافيد لويز كما لو كان غير موجود، وفي الظروف العادية كان لويز سيعرقل صلاح لكن المدافع البرازيلي نال بطاقة صفراء من قبل ويخشى الطرد". محمد صلاح سجل ثنائية وقاد ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز منفردا بالفوز على المدفعجية 2-1 يوم السبت الماضي، وذلك

وواصل جاريث كروكس: "في لقطة هدف صلاح الثاني مر من دافيد لويز كما لو كان غير موجود، وفي الظروف العادية كان لويز سيعرقل صلاح لكن المدافع البرازيلي نال بطاقة صفراء من قبل ويخشى الطرد".



محمد صلاح سجل ثنائية وقاد ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز منفردا بالفوز على المدفعجية 2-1 يوم السبت الماضي، وذلك بعد أن سدد نجم المنتخب الوطني ضربة الجزاء في أعلى الزاوية اليمنى لبرناردو لينو حارس المدفعجية الذي ذهب للجهة الأخرى، بينما أحرز الهدف الثالث من مجهود فردي رائع.



يشار إلى أن محمد صلاح قد سجل هدفا في شباك نورويتش سيتي يوم الجمعة قبل الماضي في افتتاح الموسم الجديد للدوري الإنجليزي قبل أن يصوم عن التهديف في لقاء ساوثهامبتون، ليرفع الفرعون المصري رصيده من الأهداف إلى 3 أهداف في 3 جولات.

