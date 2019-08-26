رياضة

نجم توتنهام السابق يتغنى بمحمد صلاح

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٣ م
محمد صلاح
محمد صلاح
تغنى جاريث كروكس، لاعب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي السابق، ومحلل شبكة بي بي سي البريطانية، بمحمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول، بعد الأداء المميز الذي قدمه أمام أرسنال، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» لموسم 2019- 2020. مهاجم توتنهام في الفترة من 1980 إلى 1985، قال لشبكة بي بي سي: "يا لها من ركلة جزاء جميلة! لقد رأيت المئات من ركلات الجزاء ولكن لا شيء أروع مما فعله محمد صلاح ضد أرسنال، ومن الممكن أن يكون لديك حارسان في المرمى ولم يتمكن أحدهما من التصدى لها بسبب دقتها".
وواصل جاريث كروكس: "في لقطة هدف صلاح الثاني مر من دافيد لويز كما لو كان غير موجود، وفي الظروف العادية كان لويز سيعرقل صلاح لكن المدافع البرازيلي نال بطاقة صفراء من قبل ويخشى الطرد". محمد صلاح سجل ثنائية وقاد ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز منفردا بالفوز على المدفعجية 2-1 يوم السبت الماضي، وذلك
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اتجاه في الجبلاية لتأجيل انطلاق الدوري

كشف مصدر باللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة أن هناك اتجاهًا قويا لتأجيل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2019- 2020)، المحدد لها أواخر الشهر المقبل وتحديدا 19 سبتمبر. عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة السابق، قال: "الموسم الجديد يبدأ يوم 19 سبتمبر المقبل، وذلك بعد انتهاء مباراة السوبر المحلي لموسم 2017- 2018 بـ24 ساعة فقط، والدوري الجديد سيبدأ يوم 19 سبتمبر المقبل، على أن تقام مباراة السوبر المحلي بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس، يوم 18 من نفس الشهر".
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دي بروين يحطم رقم أوزيل القياسي في البريميرليج

حطم النجم البلجيكي كيفين دي بروين، الرقم القياسي للألماني مسعود أوزيل، بعدما أصبح أسرع لاعب يصنع 50 هدفًا في الدوري الإنجليزي، وهو الإنجاز الذي حققه بعدما صنع الهدف الأول لمانشستر سيتي في الفوز على بورنموث أمس بنتيجة 3-1، والذي سجله النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، واحتاج دي بروين لخوض 123 مباراة في البريميرليج للوصول إلى هذا الرقم، في الوقت الذي كان يملك فيه أوزيل الرقم القياسي السابق بصناعته 50 هدفًا في 141 مباراة، ووصل إلى ذلك الرقم في فوز أرسنال على واتفورد بثلاثية نظيفة في شهر مارس عام 2018، وذلك بحسب ما أوضحته صحيفة "ذا صن" البريطانية.
كيليان مبابي

صدمة لباريس سان جيرمان بسبب كيليان مبابي

أزعج النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، مدربه الألماني توماس توخيل بإصابة مقلقة خلال مباراة تولوز، التي أقيمت أمس الأحد، في الجولة الثالثة بالدوري الفرنسي. وفي الدقيقة 63، انطلق كيليان مبابي بالكرة من الجهة اليسرى، وحاول تجاوز مدافع تولوز، إلا أنه سقط خارج الملعب متأثرا بآلام شديدة في العضلة الخلفية اليسرى. ولم يمر أكثر من 4 دقائق حتى غادر الدولي الفرنسي أرض الملعب، متوجها إلى غرفة الملابس برفقة طبيب الفريق الباريسي، لإجراء فحوصات، وحل اللاعب الشاب آرثر زاجري مكان مبابي.
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شرط ليفربول للموافقة على رحيل محمد صلاح

وافق نادي ليفربول الإنجليزي، على بيع الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق والمنتخب الوطني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في حال فوز الفريق بالدوري الإنجليزي "البريميرليج"، خلال الموسم الجاري، إذ أكد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن إدارة الريدز أبدت استعدادها للموافقة على رحيل محمد صلاح، بعد نهاية الموسم الجاري، خاصة أن أغلب الأندية الكبيرة في أوروبا تسعى للفوز بخدماته، بعد المستوى المميز الذي قدَّمه طوال المواسم الثلاثة الماضية.
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محمد صلاح: بحب الكشري وصورة «مكة» خلفية هاتفي

كشف محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، عن معلومات لم يعرف محبوه إجاباتها سابقا، وذلك خلال مقابلته الحصرية مع شبكة CNN، وأجاب صلاح عن بعض الأسئلة السريعة، كشف خلالها عمن هم قدوته في كرة القدم والمسلسلات التي يفضّل مشاهدتها، والقوة الخارقة التي يريد الحصول عليها. واختار صلاح عند سؤاله عن قدوته خلال نشأته، ثلاثة لاعبين هم: رونالدو الظاهرة، زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد وفرانشيسكو توتي أسطورة نادي روما الإيطالي، وبسؤاله عن زميله الأكثر فكاهة في فريقه ليفربول، اختار صلاح ديان لوفرين مدافع الريدز.
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أوباميانج: أنا وبيبي مثل ماني وصلاح

يرى بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم أرسنال، أن فريقه يمكنه مواجهة الثلاثي الهجومي لليفربول، في مباراتهما غدا السبت ضمن البريميرليج، وذلك حسبما صرح لشبكة سكاي سبورتس، قائلا: "كما رأينا الموسم الماضي، ليفربول يلعب بثلاثي هجومي يتمتع بقدرات كبيرة للغاية. لماذا لا نفعل ذلك؟! أعتقد أننا قادرون على مواجهتهم، وأرى الكثير من أوجه التشابه بين خطي الهجوم في الفريقين، نيكولاس بيبي وأنا نتسم بالسرعة مثل ماني وصلاح، بينما يملك لاكازيت القدرة على الاحتفاظ بالكرة مثل فيرمينو؛ لذلك يمكن القول إن أداء ثلاثي الهجوم في الفريقين متقارب إلى حد كبير".
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محمد صلاح: لا أشعر بالإرهاق.. وهذه رسالة كلوب لنا

يرفض محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، الراحة والابتعاد عن المشاركة في المباريات مع ناديه رغم أنه لعب نحو 11 شهرا متواصلا ولم يخض فترة الإعداد كاملة مع الريدز، حيث شارك في أمم إفريقيا 2019 بعد نهاية متأخرة للموسم الماضي بالتتويج بلقب دوري الأبطال، كما لحق الأيام الأخيرة في فترة إعداد الريدز. وقال صلاح في تصريحات لشبكة سي إن إن: "أعتقد أن ما يجعل كرة القدم مثيرة للغاية هو حب الناس لها، والشغف بها، ولا أشعر بالإرهاق وأنا سعيد بلعب كل مباراة ولا أريد حتى الراحة لمباراة واحدة، لذلك أنا سعيد للعب لفترة طويلة".
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