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مودي لترامب: أزمة كشمير تخص الهند وباكستان فقط

تحرير:وكالات ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م
مودي وترامب
مودي وترامب
أكد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الإثنين، أن أزمة إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان تخص العلاقات الثنائية بين البلدين، وأنه لا يريد لدول أخرى الانشغال بها. وقال مودي، خلال لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة مجموعة السبع في بياريتس الفرنسية: "كل القضايا بين الهند وباكستان هي ذات طبيعة ثنائية، ولذا فنحن لا نزعج أي دولة أخرى بشأنها". من جانبه، صرح ترامب: "تحدثنا الليلة الفائتة حول كشمير، ورئيس الوزراء يشعر بالفعل بأنها تحت السيطرة، إنهم يتحدثون مع باكستان، وأثق في أنهم سوف يحققون شيئا جيدًا للغاية".
كان الرئيس الأمريكي قد عرض في وقت سابق الوساطة بين الهند وباكستان بخصوص أزمة كشمير. ووقع الرئيس الهندي رام ناث كوفيند في 5 أغسطس الجاري، مرسومًا بإلغاء الوضع الخاص بإقليم جامو وكشمير، وتم إقرار مشروع قانون بهذا الصدد من قبل البرلمان. وتطالب كل من الهند وباكستان بالسيادة على كامل المنطقة الجبلية في كشمير
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اجتماع-قمة-مجموعة-السبع

مجموعة السبع: 20 مليون يورو لإخماد حرائق الأمازون

اتفقت مجموعة G7، المنعقد في بياريتز بفرنسا، اليوم الإثنين، على دفع 20 مليون يورو للمساعدة في إخماد حرائق غابات الأمازون، وفقا لـ"رويترز". وفرضت حرائق غابة الأمازون الهائلة نفسها في اللحظة الأخيرة كقضية رئيسية على جدول الأعمال في اليوم الأول من القمة، كما يحدث في بعض الأحيان في بعض اللقاءات الدولية. شهدت الغابات المطيرة في حوض نهر الأمازون أعدادا قياسية من الحرائق هذا العام، والآن تزايدت حدة الحرائق، حتى إنه تم التقاط الدخان الناجم عن ألسنة اللهب على أقمار هيئة الفضاء الأمريكي "ناسا"، والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي "ناوا" من الفضاء.
ميركل

ميركل: قادة دول السبع يرفضون التصعيد ضد إيران

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الإثنين: "إن قادة مجموعة الدول السبع اتخذوا خطوة كبيرة إلى الأمام في جهودهم لتجنب تصعيد التوتر مع إيران بسبب برنامجها النووي". وأضافت ميركل أن جميع قادة مجموعة الدول الصناعية السبع اتفقوا على أنه ينبغي ألا تملك إيران أسلحة نووية، وأن المفاوضات هي السبيل الأمثل لتحقيق هذا الهدف، لإعادة طهران إلى مسارها الصحيح، وفقا لـ"رويترز". وأشارت المستشارة الألمانية إلى أن الولايات المتحدة رحبت بالمحادثات الأوروبية مع طهران.
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ترامب من قمة السبع: لا نبحث تغيير النظام الإيراني

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن الفلسطينيين يرغبون في إبرام اتفاق سلام لا سيما في ظل أزمة التمويل. وأضاف ترامب على هامش القمة المنعقدة بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حضورهما قمة الدول السبع في فرنسا، أنه يرى أن الاتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين ممكن، مشيرا إلى أن الفلسطينيين يرغبون في إبرام اتفاق سلام وعودة الدعم، كما أعلن أن خطة السلام في الشرق الأوسط ربما تعلن قبل الانتخابات الإسرائيلية. وحول إيران، أوضح الرئيس الأمريكي أن بلاده لا تبحث عن تغيير النظام في إيران، إلا أنها تريد أن تجعل منها دولة ثرية إن رغبت.
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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على روسيا بسبب مقتل جاسوس

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية الحزمة الثانية من العقوبات ضد روسيا، اليوم الإثنين، وذلك على خلفية حادث سالزبوري في بريطانيا، وتطبق الحزمة الثانية من العقوبات بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، لأن موسكو، وفق واشنطن، لم تقدم الضمانات المطلوبة التي يتطلبها القانون الأمريكي بهذا الخصوص. وتشمل العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا في إطار قضية سكريبال، قيودا على ديون الدولة ومطالبة واشنطن من المنظمات الدولية، على سبيل المثال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بعدم تقديم قروض لموسكو، حسب «سبوتنيك».
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عمران-خان

متحدية الهند.. باكستان تلغي الحكم الذاتي لكشمير

أعلن رئيس الحكومة الباكستانية عمران خان، اليوم الأربعاء، إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير، وذلك عقب زيارته للإقليم، في تحدّ واضح للهند. صحيفة "الشرق الأوسط" أفادت أن تلك الزيارة تأتي في مناسبة عيد الاستقلال الباكستاني وبعد أكثر من أسبوع على إصدار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مرسوما تنفيذيا مفاجئا يقضي بإلغاء الوضع الخاص الذي كان ممنوحا لهذه المنطقة في الهيملايا. في هذا الصدد، طردت باكستان السفير الهندي، وأوقفت التجارة الثنائية وعلقت خدمات النقل عبر الحدود.
الهند-وباكستان

الهند لباكستان: أنتم مغرضون.. وحكم كشمير شأن داخلي

تطور كبير وسريع يشهده النزاع الدائر بين الهند وباكستان على خلفية أزمة كشمير، وإلغاء نيودلهي الحكم الذاتي في الإقليم المتنازع عليه، وقيام باكستان بطرد السفير الهندي في باكستان، ما دفع وزارة الخارجية الهندية للرد على التصعيد الباكستاني ضدها قائلة: «الأحداث الأخيرة المرتبطة بالمادة 370 من الدستور شأن داخلي هندي بالكامل»، وأضافت في بيان رسمي: «لقد رأينا تقارير تفيد بأن باكستان قررت اتخاذ خطوات أحادية محددة فيما يتعلق بعلاقاتها الثنائية مع الهند، وتتضمن هذه الخطوات خفض مستوى علاقاتنا الدبلوماسية».
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باكستان تُعلق حركة القطارات مع الهند

أعلن شيخ راشد أحمد وزير السكك الحديدية الباكستاني، تعليق الحكومة الباكستانية حركة القطارات مع الهند، بعد إلغاء «نيودلهي» الحكم الذاتي لإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين، ويأتى هذا القرار استمرارا للتصعيد بين البلدين بعدما قررت باكستان، أمس، سحب دبلوماسيها من نيودلهي، وطرد دبلوماسي الهند من أراضيها، وذلك ردا على قرار الهند حول كشمير، بحسب الخارجية الباكستانية. وذكرت قناة "جيو تي في" الباكستانية، أن اجتماعًا للجنة الأمن القومي بالحكومة، برئاسة رئيس الوزراء عمران خان، وزراء الدفاع والداخلية والخارجية.
عمران-خان

في تصعيد خطير.. باكستان تطرد دبلوماسيي الهند

قررت باكستان، اليوم الأربعاء، سحب دبلوماسيها من نيودلهي، وطرد دبلوماسي الهند من أراضيها، وذلك ردا على قرار الهند حول كشمير، بحسب الخارجية الباكستانية. وذكرت قناة "جيو تي في" الباكستانية، أن اجتماعًا للجنة الأمن القومي بالحكومة، برئاسة رئيس الوزراء عمران خان، وبحضور وزراء الدفاع والداخلية والخارجية، خلص إلى قرارات بـ"تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الهند، وتعليق التجارة الثنائية، ومراجعة الترتيبات الثنائية، ورفع القضية إلى الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي".
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