مودي لترامب: أزمة كشمير تخص الهند وباكستان فقط

تحرير:وكالات ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م

مودي وترامب

أكد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الإثنين، أن أزمة إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان تخص العلاقات الثنائية بين البلدين، وأنه لا يريد لدول أخرى الانشغال بها. وقال مودي، خلال لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة مجموعة السبع في بياريتس الفرنسية: "كل القضايا بين الهند وباكستان هي ذات طبيعة ثنائية، ولذا فنحن لا نزعج أي دولة أخرى بشأنها". من جانبه، صرح ترامب: "تحدثنا الليلة الفائتة حول كشمير، ورئيس الوزراء يشعر بالفعل بأنها تحت السيطرة، إنهم يتحدثون مع باكستان، وأثق في أنهم سوف يحققون شيئا جيدًا للغاية".

كان الرئيس الأمريكي قد عرض في وقت سابق الوساطة بين الهند وباكستان بخصوص أزمة كشمير. ووقع الرئيس الهندي رام ناث كوفيند في 5 أغسطس الجاري، مرسومًا بإلغاء الوضع الخاص بإقليم جامو وكشمير، وتم إقرار مشروع قانون بهذا الصدد من قبل البرلمان. وتطالب كل من الهند وباكستان بالسيادة على كامل المنطقة الجبلية في كشمير