إنشاء 4 سلاسل تجارية باستثمارات 500 مليون دولار
٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م
علي المصيلحي وزير التموين
أعلن الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد أول الوزير للاستثمار ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه سيتم توقيع عقود مع مجموعة إماراتية بإجمالى 500 مليون دولار لإنشاء 4 سلاسل تجارية، في 6 أكتوبر والعبور والتجمع الخامس وأن هذه المنافذ ستوفر من 3 آلاف إلى 4 آلاف فرصة عمل، مضيفا أن هناك مفاوضات مع المجموعة الإماراتية بإنشاء 20 هايبر وسوبر ماركت خلال عامين في العديد من المحافظات، باستثمارات قد تصل إلى 2 مليار دولار، ما سيعمل على إتاحة السلع وضبط الأسعار.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التموين والتجارة الداخلية مع مستثمر إماراتي لبحث فرص جديدة للاستثمار في أنشطة تجارية جديدة.
من ناحية أخرى، على مدى الساعة يبذل رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية قصارى جهدهم من خلال الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات
جاء ذلك خلال لقاء وزير التموين والتجارة الداخلية مع مستثمر إماراتي لبحث فرص جديدة للاستثمار في أنشطة تجارية جديدة.
من ناحية أخرى، على مدى الساعة يبذل رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية قصارى جهدهم من خلال الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع. (التفاصيل)