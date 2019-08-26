إنشاء 4 سلاسل تجارية باستثمارات 500 مليون دولار

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م

علي المصيلحي وزير التموين

أعلن الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد أول الوزير للاستثمار ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه سيتم توقيع عقود مع مجموعة إماراتية بإجمالى 500 مليون دولار لإنشاء 4 سلاسل تجارية، في 6 أكتوبر والعبور والتجمع الخامس وأن هذه المنافذ ستوفر من 3 آلاف إلى 4 آلاف فرصة عمل، مضيفا أن هناك مفاوضات مع المجموعة الإماراتية بإنشاء 20 هايبر وسوبر ماركت خلال عامين في العديد من المحافظات، باستثمارات قد تصل إلى 2 مليار دولار، ما سيعمل على إتاحة السلع وضبط الأسعار.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التموين والتجارة الداخلية مع مستثمر إماراتي لبحث فرص جديدة للاستثمار في أنشطة تجارية جديدة. من ناحية أخرى، على مدى الساعة يبذل رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية قصارى جهدهم من خلال الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات