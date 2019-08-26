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إنشاء 4 سلاسل تجارية باستثمارات 500 مليون دولار

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م
علي المصيلحي وزير التموين
علي المصيلحي وزير التموين
أعلن الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد أول الوزير للاستثمار ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه سيتم توقيع عقود مع مجموعة إماراتية بإجمالى 500 مليون دولار لإنشاء 4 سلاسل تجارية، في 6 أكتوبر والعبور والتجمع الخامس وأن هذه المنافذ ستوفر من 3 آلاف إلى 4 آلاف فرصة عمل، مضيفا أن هناك مفاوضات مع المجموعة الإماراتية بإنشاء 20 هايبر وسوبر ماركت خلال عامين في العديد من المحافظات، باستثمارات قد تصل إلى 2 مليار دولار، ما سيعمل على إتاحة السلع وضبط الأسعار.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التموين والتجارة الداخلية مع مستثمر إماراتي لبحث فرص جديدة للاستثمار في أنشطة تجارية جديدة. من ناحية أخرى، على مدى الساعة يبذل رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية قصارى جهدهم من خلال الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات
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تعاملات بنكية (1)

خلال يومين| 9 بنوك خفضت سعر الفائدة بعد قرار المركزي

قررت نحو 5 بنوك عاملة في مصر، خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير، لليوم التالي على التوالي، بينما قامت 4 بنوك أمس بخفض سعر الفائدة على الأوعية الادخارية، بنسبة من 1 إلى 1.5%، عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس يوم الخميس الماضي، لتصل إلى مستوى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض. ويعد سعر الفائدة على حسابات التوفير والودائع وشهادات الادخار فى البنوك هو نسبة العائد على الأموال التى يضعها العميل فى هذه الوديعة أو الشهادة فى فترة زمنية معينة.
دولارات

انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك المصري الخليجي بواقع 5 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.58 جنيه للبيع، و16.48 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع 4 قروش ليسجل نحو 16.58 جنيه للبيع، و16.48 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل نحو 16.60 جنيه للبيع، و16.50 جنيه للشراء.
طارق-الملا-وزير-البترول-02

حفر بئريين في دمياط البحرية بـ280 مليون دولار

تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية، لبدء حفر بئرين جديدين بحقلي غاز آتول والقطامية بمنطقة امتياز شمال دمياط البحرية بدلتا النيل بالبحر المتوسط، بإجمالي استثمارات 280 مليون دولار، ويأتي ذلك استمرارا لجهود قطاع البترول لدعم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، وتمهيدا لوضعهما على خريطة الإنتاج العام المقبل، ما سيسهم في تحقيق زيادة جديدة في إنتاج حقل آتول تقدر بنحو 100 مليون قدم مكعب غاز يوميا، وكذلك بدء الإنتاج لأول مرة من حقل القطامية بمعدل 60 مليون قدم مكعب غاز يوميا.
سبائك الذهب

ارتفاع أسعار الذهب 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 708 جنيهات

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1532 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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بطاقات-تموينية

أسبوع الحسم.. التموين تبدأ فرز تظلمات حذف المواطنين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن غلق باب التظلم من الحذف من بطاقات التموين، وذلك بعد فتحه لنحو شهر كامل بعد الإعلان عن معايير المرحلة الرابعة للحذف والتى أطلق عليها "الاستحقاق"، وشملت 4 مراحل متصلة ومتتابعة واشتملت على عدد من الضوابط والمعايير التى يحصل المواطن بموجبها على الدعم التمويني، وقد أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان رسمى لها أنها أخطرت المواطنين بالمشكلات والبنود التى تم حذفهم وفقا لها، ثم تبدأ بعد ذلك الحذف النهائى بدايةً من 1 سبتمبر المقبل بعد انتهاء مهلة نظر التظلمات المقدمة.
ميليشيات-الحوثيين-فى-اليمن

بيان سعودي إمارتي: مستمرين بالتصدي لانقلاب الحوثي

أصدرت كلا من وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، بياناً مشتركاً، أكدا استمرار الجهود لإغاثة الشعب اليمني، كما استنكرا حملة التشويه التي طالت الإمارات على خلفية أحداث اليمن الأخيرة. وذكر البيان المشترك بين السعودية والإمارات، أن قوات التحالف قدمت تضحيات كبيرة في اليمن بدافع الروابط الأخوية الصادقة، مشيرين إلى أن الجانبين يسعيان للمحافظة على اليمن وسلامة أراضيه تحت قيادة الرئيس الشرعي، كما سيستمران بالتصدي لانقلاب الحوثي وكافة التنظيمات الإرهابية باليمن، بحسب موقع العربية.
اختيار-الملابس

مد الأوكازيون الصيفى شهرا..وتحرير 319 محضرا حتى الآن

أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية قال إن الوزارة أعلنت مد فترة الأوكازيون حتى 22 سبتمبر المقبل وذلك فى إطار محاولات الوزارة الدائمة للسعى من أجل تخفيف العبء على المواطن من جهة ومساعدة التجار فى الترويج للملابس خاصة أنها ذات طبيعة موسمية وهناك مؤثرات عليها سواء على مستوى الموضة أو الأحوال الجوية أو حتى تعرض الخامات للتلف جراء التخزين، معتبرا أن الموسم الحالى للأوكازيون أكثر انتعاشا وبه زيادة ملحوظة فى عدد التجار المشتركين فى الأوكازيون الصيفي لهذا العام مقارنة بالعام الماضي.
عيش-مخابز

حصة الفرد الفيصل.. إجراءات جديدة لمنح تراخيص المخابز

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 185 الصادر اليوم الأربعاء، قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، رقم 150 لسنة 2019ـ بخصوص إجراءات تراخيص المخابز البلدية، والذي ألزم مديريات التموين، بعدم قبول أي طلبات لإنشاء مخابز بلدية مستجدة، اعتبار من 1 أغسطس 2019، مشيرا إلى أن الطلبات تقتصر فقط على المناطق المحرومة أو المناطق العمرانية الجديدة، والتي يقل متوسط نصيب الفرد بها عن 2.5 رغيف في اليوم.
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