«التنسيق الحضاري» يمثل مصر بمؤتمر «المدن التاريخية»

تحرير:كريم محجوب ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

المهندس محمد أبو سعدة

مثل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، الدولة المصرية، في المؤتمر الدولي الثاني للحفاظ على المدن التاريخية، والذي يعقد بمدينة "ريزان" بروسيا، وتشارك فيه الدول التي بها مدن مر على تاريخ إنشائها أكثر من 500 عام. وخلال المؤتمر استعرض "أبو سعدة" تاريخ إنشاء مدينة القاهرة التي مر على تشييدها قرابة الـ1050 عاما، عاصرت خلالها حضارات مختلفة، أدت إلى تراكم إرث تراثي ومعماري متميز، ينعكس على شكل المساجد والكنائس حيث تتجاور في دلالة واضحة على تراكم الحضارات.

وأكد "رئيس الجهاز" أن مصر تسعى جاهدة للحفاظ على هذا التراث الفريد، وإعادة صياغة رونقه، ويحظى ذلك باهتمام القيادة السياسية، من أجل أن يظل هذا التراث حيا باقيًا شاهدًا على عظمة تاريخ مصر، وثرائه، وتنوعه. اقرأ أيضًا: الفقي: مكتبة الإسكندرية تعبير عن قوة مصر الناعمة وأشار "أبو سعدة" إلى دور جهاز التنسيق