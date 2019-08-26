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«التنسيق الحضاري» يمثل مصر بمؤتمر «المدن التاريخية»

تحرير:كريم محجوب ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
المهندس محمد أبو سعدة
المهندس محمد أبو سعدة
مثل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، الدولة المصرية، في المؤتمر الدولي الثاني للحفاظ على المدن التاريخية، والذي يعقد بمدينة "ريزان" بروسيا، وتشارك فيه الدول التي بها مدن مر على تاريخ إنشائها أكثر من 500 عام. وخلال المؤتمر استعرض "أبو سعدة" تاريخ إنشاء مدينة القاهرة التي مر على تشييدها قرابة الـ1050 عاما، عاصرت خلالها حضارات مختلفة، أدت إلى تراكم إرث تراثي ومعماري متميز، ينعكس على شكل المساجد والكنائس حيث تتجاور في دلالة واضحة على تراكم الحضارات.
وأكد "رئيس الجهاز" أن مصر تسعى جاهدة للحفاظ على هذا التراث الفريد، وإعادة صياغة رونقه، ويحظى ذلك باهتمام القيادة السياسية، من أجل أن يظل هذا التراث حيا باقيًا شاهدًا على عظمة تاريخ مصر، وثرائه، وتنوعه. اقرأ أيضًا: الفقي: مكتبة الإسكندرية تعبير عن قوة مصر الناعمة وأشار "أبو سعدة" إلى دور جهاز التنسيق
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مجدي صابر: 60 ألف زائر في أول أسبوع من مهرجان القلعة

قال رئيس دار الأوبرا المصرية، الدكتور مجدي صابر، إن عدد زوار الدورة الـ28 من مهرجان "القلعة للموسيقى والغناء"، تخطى حاجز الـ60 ألف زائر، خلال فعاليات الأسبوع الأول من المهرجان، وأكد "صابر" أن هذا الرقم يعد نجاحا كبيرا وهاما، لهذا الحدث الثقافي الكبير. وأضاف أن المهرجان يعد متنفسا للشعب المصري وللمواطن البسيط، حيث تنتقل أرقى العروض الفنية، خارج أسوار الأوبرا، إلى قلعة صلاح الدين الأيوبي، هذا الصرح العريق الذي يبهر العالم، نقلا عن أنباء الشرق الأوسط.
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في شهر سبتمبر الماضي لعام عام 2018، أطلق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أهم المشاريع الثقافية التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة وهو مشروع "عاش هنا" الذي يهدف لتكريم رموز مصر من الكتاب والأدباء والمبدعين والمفكرين والسينمائيين والفنانين والسياسيين والشخصيات التاريخية، الذين كان لهم كبير الأثر في المجتمع المصري من خلال أعمالهم أو مواقفهم وآرائهم، من خلال توثيق المباني والأماكن التي عاشوا فيها.
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ليلى علوي تنعى مدير مهرجان قرطاج السينمائي

نعت الفنانة ليلى علوي، المنتج السينمائى التونسى نجيب عياد، مدير مهرجان "أيام قرطاج السينمائية"، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، في منزله وسط العاصمة، عن عمر ناهز الـ66 عاما، إذ تعرض إلى سكتة قلبية، حسب وكالة "تونس إفريقيا" للأنباء. ونشرت "علوي"، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة للراحل نجيب عياد وعلقت قائلة: "عزائي للشعب التونسي في رحيل المنتج السينمائي الكبير ومدير أيام قرطاج السينمائية نجيب عياد، لروحه السلام وخالص التعازي لأسرته الكريمة وأهله والأصدقاء".
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