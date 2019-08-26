سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

حفر بئريين في دمياط البحرية بـ280 مليون دولار

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
طارق الملا وزير البترول
طارق الملا وزير البترول
تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية، لبدء حفر بئرين جديدين بحقلي غاز آتول والقطامية بمنطقة امتياز شمال دمياط البحرية بدلتا النيل بالبحر المتوسط، بإجمالي استثمارات 280 مليون دولار، ويأتي ذلك استمرارا لجهود قطاع البترول لدعم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، وتمهيدا لوضعهما على خريطة الإنتاج العام المقبل، ما سيسهم في تحقيق زيادة جديدة في إنتاج حقل آتول تقدر بنحو 100 مليون قدم مكعب غاز يوميا، وكذلك بدء الإنتاج لأول مرة من حقل القطامية بمعدل 60 مليون قدم مكعب غاز يوميا.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم الإثنين، نتائج أعمال الشركة الفرعونية للبترول لعام 2018 - 2019، والتي قدمها المهندس حسن عبادي رئيس الشركة إلى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنه سيتم الانتهاء من حفر البئر الرابع بحقل آتول ووضعها على خريطة الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2020، إذ
اقرأ المزيد
تعاملات بنكية (1)

خلال يومين| 9 بنوك خفضت سعر الفائدة بعد قرار المركزي

قررت نحو 5 بنوك عاملة في مصر، خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير، لليوم التالي على التوالي، بينما قامت 4 بنوك أمس بخفض سعر الفائدة على الأوعية الادخارية، بنسبة من 1 إلى 1.5%، عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس يوم الخميس الماضي، لتصل إلى مستوى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض. ويعد سعر الفائدة على حسابات التوفير والودائع وشهادات الادخار فى البنوك هو نسبة العائد على الأموال التى يضعها العميل فى هذه الوديعة أو الشهادة فى فترة زمنية معينة.
دولارات

انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك المصري الخليجي بواقع 5 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.58 جنيه للبيع، و16.48 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع 4 قروش ليسجل نحو 16.58 جنيه للبيع، و16.48 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل نحو 16.60 جنيه للبيع، و16.50 جنيه للشراء.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

إنشاء 4 سلاسل تجارية باستثمارات 500 مليون دولار

أعلن الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد أول الوزير للاستثمار ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه سيتم توقيع عقود مع مجموعة إماراتية بإجمالى 500 مليون دولار لإنشاء 4 سلاسل تجارية، في 6 أكتوبر والعبور والتجمع الخامس وأن هذه المنافذ ستوفر من 3 آلاف إلى 4 آلاف فرصة عمل، مضيفا أن هناك مفاوضات مع المجموعة الإماراتية بإنشاء 20 هايبر وسوبر ماركت خلال عامين في العديد من المحافظات، باستثمارات قد تصل إلى 2 مليار دولار، ما سيعمل على إتاحة السلع وضبط الأسعار.
سبائك الذهب

ارتفاع أسعار الذهب 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 708 جنيهات

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1532 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
اقرأ المزيد من الأخبار
وزير-البترول-خلال-إلقاء-كلمته (1)

البترول: تريليون جنيه استثمارات في تنمية الحقول والتكرير

جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تأكيداته على اهتمام الدولة بقطاع البترول، باعتباره من القطاعات الحيوية التي تسهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية، وذلك من خلال توفيره للاحتياجات من المواد البترولية اللازمة لذلك، في وقت يتم العمل على زيادة حجم المشروعات الخاصة بالبحث والاستكشاف. ?وأشار إلى إن حجم الاستثمارات التي يتم ضخها لتنفيذ العديد من المشروعات في هذا القطاع الحيوى، وموجها بالعمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات، التي ستكون لها مردود إيجابي كبير على الاقتصاد المصري.
حقل-ظهر

ارتفاع إنتاج حقل ظهر إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميا

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ارتفاع الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا، من الغاز الطبيعي قبل الموعد المخطط له في خطة تنمية الحقل بنحو 4 أشهر، مضيفا في بيان رسمي اليوم الأربعاء، أن الطاقة الإنتاجية للحقل ارتفعت بعد الانتهاء من تنفيذ ووضع الخط البحري الثاني بقطر 30 بوصة وطول 215 كيلومتر، وإدخاله الخدمة في منتصف أغسطس الجاري، والذي يربط آبار الجزء الجنوبي من حقل ظهر على الإنتاج؛ ليصل بذلك عدد الآبار المنتجة حاليًا إلى 12 بئرًا.
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

الوزير والملا يبحثان مد خط سكة حديد "الأقصر/الغردقة"

عقد وزير النقل الفريق كامل الوزير اجتماعا موسعا مع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية لبحث مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة خط سكة حديد قنا/ سفاجا /أبو طرطور، وذلك بحضور قيادات وزارتي النقل والبترول. ناقش الجانبان سبل تنفيذ المشروع والمقترحات الخاصة بتنفيذه مثل تمويل وتنفيذ المشروع من قبل القطاع الخاص، على أن يكون التنفيذ تحت إشراف هيئة السكك الحديدية خاصة بعد إقرار تعديل قانون السكة الحديد بما يسمح بمشاركة القطاع الخاص فى تطوير وإنشاء خطوط السكك الحديدية.
سيارة-تعمل-بالغاز-الطبيعي

وزير البترول: تحويل 50 ألف سيارة للغاز الطبيعي سنويا

أعلن طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه جار حاليا تنفيذ خطة عمل متكاملة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، وتحفيز المواطنين على تحويل سياراتهم إلى نظام الوقود المزدوج (غاز طبيعي– بنزين)، من خلال تسهيلات وتيسيرات في السداد، مشيرا إلى أن خطة وزارة البترول تستهدف تحويل 50 ألف سيارة سنويا بزيادة على العام الماضي، والذي شهد تحويل 33 ألف سيارة. وأوضح الملا أن الدولة تستهدف من خلال تلك الإجراءات التيسير على المواطنين، وإتاحة أنواع مختلفة من الوقود أمام المستهلك في السوق المحلي، خاصة الغاز الطبيعي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org