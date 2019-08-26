حفر بئريين في دمياط البحرية بـ280 مليون دولار

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

طارق الملا وزير البترول

تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية، لبدء حفر بئرين جديدين بحقلي غاز آتول والقطامية بمنطقة امتياز شمال دمياط البحرية بدلتا النيل بالبحر المتوسط، بإجمالي استثمارات 280 مليون دولار، ويأتي ذلك استمرارا لجهود قطاع البترول لدعم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، وتمهيدا لوضعهما على خريطة الإنتاج العام المقبل، ما سيسهم في تحقيق زيادة جديدة في إنتاج حقل آتول تقدر بنحو 100 مليون قدم مكعب غاز يوميا، وكذلك بدء الإنتاج لأول مرة من حقل القطامية بمعدل 60 مليون قدم مكعب غاز يوميا.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم الإثنين، نتائج أعمال الشركة الفرعونية للبترول لعام 2018 - 2019، والتي قدمها المهندس حسن عبادي رئيس الشركة إلى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنه سيتم الانتهاء من حفر البئر الرابع بحقل آتول ووضعها على خريطة الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2020، إذ