ميركل: قادة دول السبع يرفضون التصعيد ضد إيران

تحرير:وكالات ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ م

ميركل

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الإثنين: "إن قادة مجموعة الدول السبع اتخذوا خطوة كبيرة إلى الأمام في جهودهم لتجنب تصعيد التوتر مع إيران بسبب برنامجها النووي". وأضافت ميركل أن جميع قادة مجموعة الدول الصناعية السبع اتفقوا على أنه ينبغي ألا تملك إيران أسلحة نووية، وأن المفاوضات هي السبيل الأمثل لتحقيق هذا الهدف، لإعادة طهران إلى مسارها الصحيح، وفقا لـ"رويترز". وأشارت المستشارة الألمانية إلى أن الولايات المتحدة رحبت بالمحادثات الأوروبية مع طهران.

وتابعت: "ماذا ستكون النتيجة؟ وما الاحتمالات التي ستنكشف؟ لا يمكننا القول اليوم، لكن الإرادة القوية للحوار خطوة كبيرة بالفعل إلى الأمام". وأوضحت ميركل: "لدينا جميعا مصلحة كبيرة في حل سلمي لمثل هذا الصراع، لكنه لن يكون سهلا". وانطلقت في بلدة بياريتز جنوب غرب فرنسا، أول من أمس السبت، قمة مجموعة السبع بمشاركة