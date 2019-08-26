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ميركل: قادة دول السبع يرفضون التصعيد ضد إيران

تحرير:وكالات ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ م
ميركل
ميركل
قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الإثنين: "إن قادة مجموعة الدول السبع اتخذوا خطوة كبيرة إلى الأمام في جهودهم لتجنب تصعيد التوتر مع إيران بسبب برنامجها النووي". وأضافت ميركل أن جميع قادة مجموعة الدول الصناعية السبع اتفقوا على أنه ينبغي ألا تملك إيران أسلحة نووية، وأن المفاوضات هي السبيل الأمثل لتحقيق هذا الهدف، لإعادة طهران إلى مسارها الصحيح، وفقا لـ"رويترز". وأشارت المستشارة الألمانية إلى أن الولايات المتحدة رحبت بالمحادثات الأوروبية مع طهران.
وتابعت: "ماذا ستكون النتيجة؟ وما الاحتمالات التي ستنكشف؟ لا يمكننا القول اليوم، لكن الإرادة القوية للحوار خطوة كبيرة بالفعل إلى الأمام". وأوضحت ميركل: "لدينا جميعا مصلحة كبيرة في حل سلمي لمثل هذا الصراع، لكنه لن يكون سهلا". وانطلقت في بلدة بياريتز جنوب غرب فرنسا، أول من أمس السبت، قمة مجموعة السبع بمشاركة
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اجتماع-قمة-مجموعة-السبع

مجموعة السبع: 20 مليون يورو لإخماد حرائق الأمازون

اتفقت مجموعة G7، المنعقد في بياريتز بفرنسا، اليوم الإثنين، على دفع 20 مليون يورو للمساعدة في إخماد حرائق غابات الأمازون، وفقا لـ"رويترز". وفرضت حرائق غابة الأمازون الهائلة نفسها في اللحظة الأخيرة كقضية رئيسية على جدول الأعمال في اليوم الأول من القمة، كما يحدث في بعض الأحيان في بعض اللقاءات الدولية. شهدت الغابات المطيرة في حوض نهر الأمازون أعدادا قياسية من الحرائق هذا العام، والآن تزايدت حدة الحرائق، حتى إنه تم التقاط الدخان الناجم عن ألسنة اللهب على أقمار هيئة الفضاء الأمريكي "ناسا"، والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي "ناوا" من الفضاء.
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مودي لترامب: أزمة كشمير تخص الهند وباكستان فقط

أكد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الإثنين، أن أزمة إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان تخص العلاقات الثنائية بين البلدين، وأنه لا يريد لدول أخرى الانشغال بها. وقال مودي، خلال لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة مجموعة السبع في بياريتس الفرنسية: "كل القضايا بين الهند وباكستان هي ذات طبيعة ثنائية، ولذا فنحن لا نزعج أي دولة أخرى بشأنها". من جانبه، صرح ترامب: "تحدثنا الليلة الفائتة حول كشمير، ورئيس الوزراء يشعر بالفعل بأنها تحت السيطرة، إنهم يتحدثون مع باكستان، وأثق في أنهم سوف يحققون شيئا جيدًا للغاية".
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ترامب من قمة السبع: لا نبحث تغيير النظام الإيراني

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن الفلسطينيين يرغبون في إبرام اتفاق سلام لا سيما في ظل أزمة التمويل. وأضاف ترامب على هامش القمة المنعقدة بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حضورهما قمة الدول السبع في فرنسا، أنه يرى أن الاتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين ممكن، مشيرا إلى أن الفلسطينيين يرغبون في إبرام اتفاق سلام وعودة الدعم، كما أعلن أن خطة السلام في الشرق الأوسط ربما تعلن قبل الانتخابات الإسرائيلية. وحول إيران، أوضح الرئيس الأمريكي أن بلاده لا تبحث عن تغيير النظام في إيران، إلا أنها تريد أن تجعل منها دولة ثرية إن رغبت.
ترامب-وبوتين-قمة العشرين

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على روسيا بسبب مقتل جاسوس

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية الحزمة الثانية من العقوبات ضد روسيا، اليوم الإثنين، وذلك على خلفية حادث سالزبوري في بريطانيا، وتطبق الحزمة الثانية من العقوبات بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، لأن موسكو، وفق واشنطن، لم تقدم الضمانات المطلوبة التي يتطلبها القانون الأمريكي بهذا الخصوص. وتشمل العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا في إطار قضية سكريبال، قيودا على ديون الدولة ومطالبة واشنطن من المنظمات الدولية، على سبيل المثال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بعدم تقديم قروض لموسكو، حسب «سبوتنيك».
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جان-ايف-لودريان-مع-جواد-ظريف

بدء محادثات بين إيران وفرنسا.. وترامب يرفض التعليق

بدأت اليوم الأحد، محادثات بين وزيري الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، في بلدة بياريتس الفرنسية التي تستضيف قمة مجموعة السبع. ووصل وزير الخارجية الإيراني بشكل مفاجئ، إلى مدينة بياريتس، حيث تعقد قمة السبع الصناعية الكبرى بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة الدول المشاركة في الاجتماع الذي يأخذ الملف الإيراني فيه حيزًا كبيرا من النقاشات، بحسب "سكاي نيوز". ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني قوله: إن "الطائرة الإيرانية التي هبطت في بياريتس بفرنسا كانت تقل وزير الخارجية محمد جواد ظريف".
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ماكرون: فرنسا لم تكلف رسميا للحديث مع إيران

قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون: إنه "لا يوجد تكليف رسمي لفرنسا للحديث مع إيران ولكن هناك إجماع على عدم امتلاك إيران السلاح النووي وضمان أمن المنطقة"، وفقا لـ"رويترز". وأضاف ماكرون لمحطة "إل.سي.إي" التليفزيونية، أن زعماء دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى اتفقوا على العمل المشترك بشأن إيران بهدف تهدئة التوتر وبدء مفاوضات جديدة مع طهران. وتابع: "اتفقنا على ما نريد قوله بشكل مشترك بشأن إيران.. هناك رسالة من مجموعة السبع بشأن أهدافنا، واشتراكنا فيها أمر مهم ويجنبنا انقسامات ستضعف الجميع في نهاية المطاف".
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«لا للديكتاتور المجرم».. ظريف غير مرغوب فيه بأوروبا

"لا للديكتاتور خامنئي" و"لا لنظام ولاية الفقيه" و"ظريف مجرم.. يمثل نظاما يقمع الشعب الإيراني"، لافتات رفعها الإيرانيون في العاصمة الفرنسية للتعبير عن غضبهم ورفضهم الزيارة التي يقوم بها وزير الخاريجية الإيراني محمد جواد ظريف. ففي الوقت الذي تحاول فيه فرنسا لعب دور الوسيط بين طهران وواشنطن لإنقاذ الاتفاق النووي قبل قمة مجموعة السبع، تظاهر مئات الإيرانيين في باريس ضد زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى فرنسا، ولم يكتفوا برفض الزيارة فقط إلا أنهم طالبوا بقطع العلاقات مع طهران ودعم احتجاجات الشعب الإيراني المطالبة بإسقاط النظام.
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رغم الابتسامات.. فشل جولة جونسون في ألمانيا وفرنسا

في إطار محاولاته لتحسين ظروف خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، قام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بجولة مهمة في ألمانيا وفرنسا، أكبر قوتين في الاتحاد الأوروبي. إلا أن جولته لم تكلل بالنجاح، حيث أعطى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أملا ضئيلا لجونسون بأنه مستعد للتفاوض مرة أخرى حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقال إن أي تغييرات في الصفقة الحالية لن تكون كبيرة. فبعد يوم من عقد جونسون محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، ناقش رئيس الوزراء البريطاني مع ماكرون في باريس كيفية حل مأزق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
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