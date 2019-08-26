إخلاء سبيل عامل ضرب طفلا بالشرقية.. والنيابة تستأنف

تحرير:إسلام عبدالخالق ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ م

حبس

?استأنفت نيابة أولاد صقر العامة، برئاسة المستشار أحمد نعيم، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، قبل قليل، على قرار قاضي المعارضات بمحكمة فاقوس الجزئية، بشأن إخلاء سبيل عامل، في نهاية العقد الخامس من العمر، بكفالة قدرها عشرة آلاف جنيهًا؛ على خلفية اتهامه بالاعتداء بصورة «همجية» على طفل بالكاد تتجاوزت سنوات عمره الخمسة أعوام ببضعة أشهر، بعد نشوب مشاجرة بين الصغير ونجل المُعتدي في أحد شوارع قرية «بني حسن» التابعة لدائرة المركز، ما تسبب في كسر ثلاث أسنان للطفل وإصابته بجرح قطعي في الوجه استلزم أربع غرز طبية.

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لقيام رجل بالاعتداء على طفل بطريقة همجية، وذلك بأن رفعه عاليًا ودفعه أرضًا، ما تسبب في كسر ثلاث أسنان للصغير وإصابته بجرح قطعي في الوجه،



البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لقيام رجل بالاعتداء على طفل بطريقة همجية، وذلك بأن رفعه عاليًا ودفعه أرضًا، ما تسبب في كسر ثلاث أسنان للصغير وإصابته بجرح قطعي في الوجه، وذلك إثر مشاجرة بينه ونجل المتهم في أحد شوارع قرية «بني حسن»، التابعة لدائرة مركز شرطة أولاد صقر.



وتوصلت التحريات، إلى أن المتهم يُدعى «السيد.م.إ.م» 49 عامًا، مُقيم بقرية «بني حسن» التابعة لدائرة مركز شرطة أولاد صقر، فيما جرى ضبطه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وعرض الصغير على الطب الشرعي، قبل أن يأمر قاضي المعارضات بإخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية.









