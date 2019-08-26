إخلاء سبيل «أميرة» فتاة العياط بكفالة 10 آلاف جنيه

تحرير:سماح عوض الله ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٢ م

محكمة

أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنح العياط، بإخلاء سبيل "أميرة" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات معها بتهمة قتل سائق حاول الاعتداء عليها جنسيا -بحد قولها في التحقيقات- بعدما طالب دفاعها اليوم أمام المحكمة بإخلاء سبيلها بأى ضمان تراه المحكمة، خاصة أنها كانت فى حالة دفاع شرعي عن شرفها وقت قتلها المجني عليه، علاوة على كونها قاصرا لم تبلغ السن القانونية، ووجود محل إقامة ثابت ومعلوم لها، كما لا توجد خشية من هربها، خاصة أنها من توجهت بنفسها لتسليم نفسها إلى الشرطة.

أعربت دينا المقدم المحامية عن سعادتها بقرار المحكمة بإخلاء سبيل موكلتها، التى تعتبرها مجنيا عليها وليست متهمة وفقا لوقائع القضية، إذ تم استدراجها ومحاولة التغرير بها واغتصابها، لكنها قاومت المجني عليه وتمكنت من الإفلات منه، ودافعت عن نفسها باستخدام سكين المتهم، التى كان يستخدمها لتهديدها وإكراهها على

أعربت دينا المقدم المحامية عن سعادتها بقرار المحكمة بإخلاء سبيل موكلتها، التى تعتبرها مجنيا عليها وليست متهمة وفقا لوقائع القضية، إذ تم استدراجها ومحاولة التغرير بها واغتصابها، لكنها قاومت المجني عليه وتمكنت من الإفلات منه، ودافعت عن نفسها باستخدام سكين المتهم، التى كان يستخدمها لتهديدها وإكراهها على الرضوخ لاعتدائه عليها، لكن الطفلة دافعت عن نفسها وسددت إليه الطعنات كلما حاول الإمساك بها فأردته قتيلًا.



كان والد الفتاة فى وقت سابق أحمد رزق، أعرب عن سعادته بأخلاق ابنته "دي بنت بـ100 راجل مرضتش تفرط في شرفها"، مطالبا بتحقيق العدالة ومحاسبة المتهمين وفق القانون مختتما حديثه بتأكيد ثقته الكاملة في القضاء المصري قائلا: "مشفتهاش من يوم الجريمة".



