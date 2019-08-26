ساويرس: مهرجان الجونة ليس لـ«الفساتين» فقط

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٤ م

ساويرس

قال المهندس نجيب ساويرس، رئيس مهرجان الجونة السينمائي، إن مؤسسيه مروا بالمرحلة الصعبة من عمر المهرجان، مشيرًا إلى أن المهرجان ولد ناجحا منذ الدورة الأولى، لافتا إلى أنه عاشق للسينما ويقابل صناع السينما خارج حدود مصر، ويتحدثون عن المهرجان كأنه موجود منذ 20 عاما، منوهًا بأنه "اتبهدل" في الدورة الأخيرة من مهرجان كان السينمائي، حيث كان لديهم عدد كبير من الأزمات، وكانوا "غير كرماء مع الضيوف"، موجها الشكر لعمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة، على اهتمامه بالضيوف والبعد الفني.

وأكد ساويرس، خلال المؤتمر الصحفي للدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، المقام بأحد فنادق القاهرة، أن مهرجان الجونة السينمائي لا يقتصر على الفساتين والسجادة الحمراء والحضور، ولكن الأهم لديه هو المضمون السينمائي الذي يقدمه واكتشاف الشباب الجدد ودعمهم، واختتم حديثه بأن "سينما من أجل الإنسانية" شعار