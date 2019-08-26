كشف لغز «الجثة المتفحمة» في صيدلية بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م

جثة - أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء محمد شرباش مدير المباحث ، من كشف لغز العثور على جثة مسن متفحمة داخل صيدلية ملك نجلة بدائرة كفر الدوار حيث تبين قيام عاطل بخنق المجنى عليه واشعال النيران فى الصيدلية لإيهام أهله بأن الحريق هو سبب الوفاة وذلك لوجود خلافات بينهما على بيع المواد المخدرة، حيث تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة إخطارا من الرائد أحمد حمدى حمد رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار يفيد العثور على جثة مسن داخل صيدلية ملك نجله ونشوب حريق بالصيدلية ، بمنطقة الميزانة بموقف العوائد بجوار محكمة كفر الدوار.

على الفور النقيب بدر الطنيخى رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار، لى مكان الحادث وبالفحص تبين العثور على جثة "السيد. ا. ع" 70 سنة، مقيم في المنتزه بالإسكندرية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر الدوار العام.ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث وملابساته ، بالفحص تبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة،