جريمة

كشف لغز «الجثة المتفحمة» في صيدلية بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء محمد شرباش مدير المباحث ، من كشف لغز العثور على جثة مسن متفحمة داخل صيدلية ملك نجلة بدائرة كفر الدوار حيث تبين قيام عاطل بخنق المجنى عليه واشعال النيران فى الصيدلية لإيهام أهله بأن الحريق هو سبب الوفاة وذلك لوجود خلافات بينهما على بيع المواد المخدرة، حيث تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة إخطارا من الرائد أحمد حمدى حمد رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار يفيد العثور على جثة مسن داخل صيدلية ملك نجله ونشوب حريق بالصيدلية ، بمنطقة الميزانة بموقف العوائد بجوار محكمة كفر الدوار.
على الفور النقيب بدر الطنيخى رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار، لى مكان الحادث وبالفحص تبين العثور على جثة "السيد. ا. ع" 70 سنة، مقيم في المنتزه بالإسكندرية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر الدوار العام.ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث وملابساته ، بالفحص تبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة،
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محكمة-ارشفية

إخلاء سبيل «أميرة» فتاة العياط بكفالة 10 آلاف جنيه

أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنح العياط، بإخلاء سبيل "أميرة" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات معها بتهمة قتل سائق حاول الاعتداء عليها جنسيا -بحد قولها في التحقيقات- بعدما طالب دفاعها اليوم أمام المحكمة بإخلاء سبيلها بأى ضمان تراه المحكمة، خاصة أنها كانت فى حالة دفاع شرعي عن شرفها وقت قتلها المجني عليه، علاوة على كونها قاصرا لم تبلغ السن القانونية، ووجود محل إقامة ثابت ومعلوم لها، كما لا توجد خشية من هربها، خاصة أنها من توجهت بنفسها لتسليم نفسها إلى الشرطة.
حبس-كلابشات

إخلاء سبيل عامل ضرب طفلا بالشرقية.. والنيابة تستأنف

?استأنفت نيابة أولاد صقر العامة، برئاسة المستشار أحمد نعيم، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، قبل قليل، على قرار قاضي المعارضات بمحكمة فاقوس الجزئية، بشأن إخلاء سبيل عامل، في نهاية العقد الخامس من العمر، بكفالة قدرها عشرة آلاف جنيهًا؛ على خلفية اتهامه بالاعتداء بصورة «همجية» على طفل بالكاد تتجاوزت سنوات عمره الخمسة أعوام ببضعة أشهر، بعد نشوب مشاجرة بين الصغير ونجل المُعتدي في أحد شوارع قرية «بني حسن» التابعة لدائرة المركز، ما تسبب في كسر ثلاث أسنان للطفل وإصابته بجرح قطعي في الوجه استلزم أربع غرز طبية.
رشوة

حجز رشوة «وزارة التموين» للحكم 23 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة حجز محاكمة "علاء الدين.ف"، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة التموين"، إلى جلسة 23 ديسمبر القادم للنطق بالحكم، وصدر القرار برئاسة على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، بحضور أسامة سيف رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأحمد سعفان ويحيى عمر مروان ومحمد عبد الناصر، وكلاء نيابة أمن الدولة، وأمرت المحكمة باستمرار حبس المتهمين لحين صدور الحكم.
بالوعة -صرف‎

من قبلي لبحري.. بالوعات الصرف مصيدة الموت

هرج ومرج، أصوات سارينة سيارات الشرطة والإسعاف حازت اهتمام المارة بذلك الشارع الحيوي، الحدث ليس بالهين، الجميع التف حول فتحة بالوعة صرف صحي على بعد أمتار من بوابة نادي الطالبية الرياضي المطل على شارع الهرم، صرخات سيدة افترشت الأرض بينما لا تفارق مقلتاها تلك الفتحة على أمل انتشال طفلها وفلذة كبدها الذي سقط للتو بداخلها -عمق 10 أمتار- سيناريو تكررت أحداثه منذ 72 ساعة وتحديدا الخميس الماضي عندما لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر سقطوا في بالوعات صرف صحي بمحافظتي الفيوم وأسيوط.
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جثه -علي-الطريق (2)

جرعة مخدرات تحل لغز العثور على جثة بمقابر البحيرة

عثر أهالى قرية قراقص التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر داخل المقابر بسبب تعاطيه جرعة زيادة من المواد المخدرة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور التعليمى تحت تصرف النيابة العامة، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة بمركز دمنهور للمعاينة وانتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، حيث تلقى اللواء محمد شرباش مدير مباحث البحيرة إخطارًا من الرائد أحمد الشرقاوى رئيس مباحث مركز شرطة دمنهور يفيد بالعثور على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر داخل مقابر قرية قراقص التابعة لدائرة المركز.
جثة

ربطوه بالسلاسل.. أخ يقتل شقيقه بمساعدة والده بالبحيرة

شهدت قرية عمارة التابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، حادثُا مأساويًا، عندما تجرد أب وابنه من الرحمة، وقيدوا الابن الآخر الذي يعالج من مرض نفسى، بالسلاسل وحجزة داخل المنزل بعد تعديه ورفع السكينة على شقيقته، فقاموا بتأديبه وتقييده داخل المنزل حتى فارق الحياة. وتمكن ضباط المباحث بمركز الشرطة من القبض على الأب وابنه، وتم نقل الجثة لمستشفى حوش عيسى العام، وانتداب فريق من النيابة العامة بمركز حوش عيسى لمعاينة مكان الحادث وجاري انتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وجاري تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
انتشال غريق - أرشيفية

جثة عائمة على مياه ترعة في البحيرة تثير الذعر

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمحافظة البحيرة بقيادة العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة من انتشال جثة ربة منزل عثر عليها الأهالى عائمة على سطح مياه ترعة ناصر التابعة لمركز أبو المطامير، وتم نقل الجثة إلى مستشفى أبو المطامير العام وانتداب فريق من النيابة العامة لمكان الحادث للمعاينة وتم انتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وتحديد هويتها وتبين عدم وجود شبهة جنائية وأن سبب الوفاة أسفيكسيا الغرق، وتم التعرف على هوية الجثة ومكان سكنها وتم إبلاغ اسرتها، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
العثور علي جثة شاب ملقاة في مصرف بالبحيرة (2)

«مرضيش يسلفني» حل لغز مقتل «بقال» داخل «حظيرة»

«مرضيش يديني بضاعة من المحل بتاعه واشتكاني لاخواتي فقتلته»، هكذا أدلى المتهم بقتل ابن عمه في مركز كفر الزيات بالغربية، بعد القبض عليه وحل لغز العثور على جثة بقال داخل حظيرة ماشية، وبه جرح نافذ بمنطقة الرأس، إذ تبين أن ابن عمه وراء ارتكاب الحادث، نتيجة خلافات مالية فيما بينهما، ما دعاه لاستدراج المجني عليه إلى حظيرة الماشية، لمساعدته في بعض الأعمال، وانهال عليه بماسورة حديدية، لفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة، متأثرا بإصابته، قبل أن تأمر النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
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