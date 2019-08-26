سوسن بدر ومروان حامد ودرة بلجان تحكيم مهرجان الجونة

تحرير:التحرير ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ م

سوسن بدر

أعلن مهرجان الجونة السينمائي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة للمهرجان، أن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة تتضمن الممثلة المصرية القديرة سوسن بدر، بينما تتضمن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة مصممة الملابس المميزة ناهد نصر الله، كما يرأس المخرج مروان حامد لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، التي تتضمن الممثلة التونسية درة زورق. المهرجان يشارك فيه عدد من المشاهير العالميين، وخبراء صناعة السينما، في كثير من الفعاليات والأنشطة السينمائية وضمن مساعيه توفير قنوات اتصال لمحترفى الأفلام المحليين.

يحضر المؤتمر المهندس نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، والمهندس سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة السياحية والراعى الرسمي للمهرجان، والمهندس خالد بشارة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للتنمية، وعمرو منسي المدير التنفيذي للمهرجان، وانتشال التميمي مدير المهرجان، والفنانة بشرى رزة مديرة