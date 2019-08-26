فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

سوسن بدر ومروان حامد ودرة بلجان تحكيم مهرجان الجونة

تحرير:التحرير ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ م
سوسن بدر
سوسن بدر
أعلن مهرجان الجونة السينمائي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة للمهرجان، أن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة تتضمن الممثلة المصرية القديرة سوسن بدر، بينما تتضمن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة مصممة الملابس المميزة ناهد نصر الله، كما يرأس المخرج مروان حامد لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، التي تتضمن الممثلة التونسية درة زورق. المهرجان يشارك فيه عدد من المشاهير العالميين، وخبراء صناعة السينما، في كثير من الفعاليات والأنشطة السينمائية وضمن مساعيه توفير قنوات اتصال لمحترفى الأفلام المحليين.
يحضر المؤتمر المهندس نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، والمهندس سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة السياحية والراعى الرسمي للمهرجان، والمهندس خالد بشارة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للتنمية، وعمرو منسي المدير التنفيذي للمهرجان، وانتشال التميمي مدير المهرجان، والفنانة بشرى رزة مديرة
اقرأ المزيد
كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

إيرادات أفلام العيد.. «الفيل الأزرق 2» الثاني

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 89 مليون جنيه، منذ طرح الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" يوم 25 يوليو الماضي، إذ بلغت إيراداته، أمس الأحد، نحو 748 ألف جنيه، محتلا المركز الثاني بعد "ولاد رزق" الذي حقق مليونا و491 ألف جنيه، بينما حل بعده في المركز الثالث فيلم "خيال مآتة" بـ420 ألف جنيه. ويشارك فى بطولة "الفيل الأزرق 2" النجوم "هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا"، بجانب ظهور عدد من النجوم ضيوف شرف، على رأسهم الفنان خالد الصاوي.
نجيب-ساويرس (2)

ساويرس: مهرجان الجونة ليس لـ«الفساتين» فقط

قال المهندس نجيب ساويرس، رئيس مهرجان الجونة السينمائي، إن مؤسسيه مروا بالمرحلة الصعبة من عمر المهرجان، مشيرًا إلى أن المهرجان ولد ناجحا منذ الدورة الأولى، لافتا إلى أنه عاشق للسينما ويقابل صناع السينما خارج حدود مصر، ويتحدثون عن المهرجان كأنه موجود منذ 20 عاما، منوهًا بأنه "اتبهدل" في الدورة الأخيرة من مهرجان كان السينمائي، حيث كان لديهم عدد كبير من الأزمات، وكانوا "غير كرماء مع الضيوف"، موجها الشكر لعمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة، على اهتمامه بالضيوف والبعد الفني.
ولاد-رزق

«ولاد رزق 2» يتخطى 76 مليون جنيه في 19 يوما

يواصل فيلم "ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض" للنجم أحمد عز، حصد الإيرادات اليومية بمعدل مميز بعد انتهاء موسم عيد الأضحى، وحقق أمس الأحد مليونا و491 ألف جنيه، لتصل محصلة الفيلم في شباك التذاكر بعد 19 يوم عرض إلى ما يزيد على 76 مليون جنيه، كأعلى فيلم تحقيقا لهذا الرقم من الإيرادات في هذه المدة في تاريخ السينما. "ولاد رزق 2" من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين وباسم سمرة. تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج "سينرجي فيلمز" لمالكها تامر مرسي.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد هنيدى

مهرجان الجونة يمنح محمد هنيدي جائزة الإنجاز الإبداعي

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن الأسماء التي قرر الاحتفاء بمشوارها الإبداعي في دورته الثالثة، المقرر إقامتها في الفترة من 19 حتى 27 سبتمبر، بمنحهم جائزة خُصصت للسينمائيين الذين تركت أعمالهم علامة لا تُمحى. جائزة الإنجاز الإبداعي تُمنح هذا العام للفنان محمد هنيدي، وهو صاحب رصيد سينمائي كبير، وهو أحد أهم نجوم الكوميديا، ومن أشهر أفلامه: "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، "عسكر في المعسكر"، "وش إجرام"، "جاءنا البيان التالي"، "فول الصين العظيم"، "أمير البحار".
فيلم-الفارس-والأميرة (2)

«الفارس والأميرة» و«لما بنتولد» في الجونة السينمائي

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن عرض فيلمين مصريين، بقسم الاختيار الرسمي "خارج المسابقة"، ضمن فعاليات دورته الثالثة، التي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر المقبل. وكشف المهرجان في ملفه الصحفي عن أن الفيلم الأول الذي سيتم عرضه عالميا لأول مرة هو "الفارس والأميرة"، وهو أول فيلم تحريك مصري طويل يعرض في المهرجان، ويقوم بالأداء الصوتي في الفيلم محمد هنيدي، ومدحت صالح، ودنيا سمير غانم، وماجد الكدواني، وعبد الرحمن أبو زهرة، وعبلة كامل، بالإضافة إلى الراحلين سعيد صالح وأمينة رزق، ورسوم الراحل مصطفى حسين، وسيناريو وإخراج بشير الديك.
نيقولا-معوض (2)

«ماكو».. نيقولا معوض يكشف عن أولى تجاربه السينمائية

يستعد الفنان اللبناني نيقولا معوض للمُشاركة لأول مرة في السينما المصرية من خلال فيلم "ماكو"، وذلك بعد نجاحه في تقديم مجموعة من الأعمال الدرامية الناجحة على مدار السنوات الماضية، آخرها مسلسل "طلعت روحي"، الذي عُرض فبراير الماضي. يجسد نيقولا في فيلم "ماكو" شخصية "شريف ناهي"، كما يشاركه في بطولة الفيلم النجوم بسمة، والتركي مراد يلدريم، ناهد السباعي، سارة الشامي، عمرو وهبة، الفيلم تأليف أحمد حليم، ومن إخراج محمد هشام الرشيدي، وحتى الآن لم يتم تحديد موعد عرضه.
احمد-جمال

أحمد جمال يحيي حفلا في «محكى القلعة» اليوم

يحيي المطرب أحمد جمال حفلا بصحبة فرقته الموسيقية، في العاشرة مساء اليوم، ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذي يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، ويشدو جمال بباقة من أجمل أغانيه، منها "مبيسألش عليا، يونس، بتونس بيك"، إلى جانب مجموعة من أعماله الخاصة، منها "موال، آخر ميعاد، اللي يقولك بحبك، اضحكي، يلا نعيش، خط الحياة"، ويسبقه عرض لفرقة دولية من الصين، وفي التاسعة مساءً حفل سداسي شرارة بقيادة الدكتور حسن شرارة، يقدم خلاله مختارات من أعمال الموسيقار الراحل عطية شرارة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org