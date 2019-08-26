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السيسي يلتقي نظيره الفرنسي على هامش قمة السبع

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م
السيسي وماكرون - صورة أرشيفية
السيسي وماكرون - صورة أرشيفية
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الإثنين، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش اجتماعات قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي تختتم أعمالها في وقت لاحق اليوم، بمدينة بياريتز الفرنسية. وألقى السيسي، كلمة على هامش قمة السبع، وذلك في جلسة بعنوان "المناخ والتنوع البيولوجي"، شدد فيها على ضرورة ضمان عدم فرض أعباء إضافية على الدول الإفريقية فيما يخص مواجهة تغير المناخ، إذ أن هذه الأعباء تزيد من مخاطر ارتفاع مستوى المديونية.
وأكد أن مصر لم تدخر جهدا خلال رئاستها لمجموعة الـ77 والصين وللمجموعة الإفريقية لإنجاح تفعيل اتفاقية باريس للمناخ، وأن الدولة تترأس مع المملكة المتحدة تحالف "التكيف والقدرة على التحمل" فى قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ خلال الشهر المقبل.وقال السيسي، إن قضايا البيئة وتحدياتها تحتل حيزا كبيرا من اهتماماتنا
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قطار (2)

قرار جديد من السكة الحديد بسبب العام الدراسي

أصدرت هيئة السكة الحديد، اليوم الإثنين، بيانا، أعلنت فيه عن قرارها الدفع بـ4 قطارات خدمة جديدة بين "القاهرة- منوف- طنطا"، والعكس، اعتبارا من أول سبتمبر المقبل، استعدادا لبداية العام الدراسي وخدمة أهالي خط منوف، موضحة أن القطارات هي 564 و565 بين منوف وطنطا، والعكس، إذ يقوم القطار رقم 565 من منوف في الساعة الثامنة صباحا ويصل طنطا في الساعة التاسعة و10 دقائق صباحا، بينما يقوم القطار رقم 564 من طنطا في الساعة التاسعة و55 دقيقة مساءً ويصل منوف في الساعة الحادية عشر و5 دقائق مساءً.
وزيرة-الصحة

الصحة: شطب «العزبي ورشدي» من سجلات الصيادلة نهائيا

أخطرت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، نقابة الصيادلة بأنه تم شطب الدكتور حاتم رشدي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5214 لسنة 134 ق لمدة عام، وتم التأشير بذلك في سجلات الصيادلة، كما تم شطب الدكتور أحمد العزبي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5213 لسنة 134 ق لمدة عام، وتم التأشير بذلك في سجلات الصيادلة، وذلك بحسب بيان للإدارة، اليوم الإثنين.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

نص كلمة السيسي بجلسة المناخ: إفريقيا المتضرر الأكبر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "تحتل قضايا البيئة وتحدياتها حيزا كبيرا من اهتماماتنا اليومية، إذ تمتد آثارها إلى مختلف جوانب حياتنا، ويشكل تناولنا السياسي لتلك القضايا مصلحة متبادلة والتزاما أخلاقيا تجاه كوكب الأرض، كونها تعد جزءا لا يتجزأ من منظومة التنمية المستدامة المنشودة، ولا شك أن تغير المناخ يعد من أخطر تلك القضايا، لما يمثله من تهديد مباشر لنا جميعا، يحتم علينا رفع مستوى طموحاتنا وتعهداتنا بالتصدي له، مع التنفيذ الأمين لالتزاماتنا الحالية".
الدكتور-أيمن-أبو-العلا-عضو-مجلس-النواب

نائب: مصر حريصة على إقامة علاقات متوازنة مع العالم

قال الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن مصر حريصة على إقامة علاقات متوازنة مع مختلف دول العالم، إذ أن لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدد من قادة العالم والتي كان آخرها لقائه بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، ودونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، عكست مكانة مصر بين مختلف دول العالم، مضيفا أن حضور السيسي قمة الدول الصناعية، تبلور حرصه على تصحيح مسار مصر الاقتصادي من خلال إقامة علاقات قوية مع كبريات الدول الصناعية في العالم.
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السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

نص كلمة السيسي بجلسة المناخ: إفريقيا المتضرر الأكبر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "تحتل قضايا البيئة وتحدياتها حيزا كبيرا من اهتماماتنا اليومية، إذ تمتد آثارها إلى مختلف جوانب حياتنا، ويشكل تناولنا السياسي لتلك القضايا مصلحة متبادلة والتزاما أخلاقيا تجاه كوكب الأرض، كونها تعد جزءا لا يتجزأ من منظومة التنمية المستدامة المنشودة، ولا شك أن تغير المناخ يعد من أخطر تلك القضايا، لما يمثله من تهديد مباشر لنا جميعا، يحتم علينا رفع مستوى طموحاتنا وتعهداتنا بالتصدي له، مع التنفيذ الأمين لالتزاماتنا الحالية".
الدكتور-أيمن-أبو-العلا-عضو-مجلس-النواب

نائب: مصر حريصة على إقامة علاقات متوازنة مع العالم

قال الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن مصر حريصة على إقامة علاقات متوازنة مع مختلف دول العالم، إذ أن لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدد من قادة العالم والتي كان آخرها لقائه بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، ودونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، عكست مكانة مصر بين مختلف دول العالم، مضيفا أن حضور السيسي قمة الدول الصناعية، تبلور حرصه على تصحيح مسار مصر الاقتصادي من خلال إقامة علاقات قوية مع كبريات الدول الصناعية في العالم.
الرئيس-السيسى

السيسي: يجب عدم فرض أعباء إضافية على إفريقيا بسبب المناخ

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، كلمة على هامش قمة السبع المنعقدة في باريس، وذلك في جلسة بعنوان "المناخ والتنوع البيولوجي"، شدد فيها على ضرورة ضمان عدم فرض أعباء إضافية على الدول الإفريقية فيما يخص مواجهة تغير المناخ، إذ أن هذه الأعباء تزيد من مخاطر ارتفاع مستوى المديونية، مؤكدا أن مصر لم تدخر جهدا خلال رئاستها لمجموعة الـ77 والصين وللمجموعة الإفريقية لإنجاح تفعيل اتفاقية باريس للمناخ، وأن الدولة تترأس مع المملكة المتحدة تحالف "التكيف والقدرة على التحمل" فى قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ خلال الشهر المقبل.
عبد الفتاح السيسى يستقبل رؤساء الدول الافريقية فى غداء عمل استضافه باعتبار سيادته رئيس الاتحاد الأفريقي (2)

السيسي يستقبل رؤساء 4 دول إفريقية في فرنسا (صور)

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمقر إقامته رؤساء رواندا بول كاجامي، والسنغال ماكي سال، وجنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، وبوركينا فاسو روك كابوري، بالإضافة إلى رئيس المفوضية الإفريقية موسى فقيه، وذلك خلال غداء عمل استضافة السيسي باعتباره رئيس الاتحاد الإفريقي، وتنسيقا للمواقف الإفريقية خلال قمة مجموعة الدول السبع وإفريقيا، المنعقدة بمدينة "بياريتز" الفرنسية، خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري.
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