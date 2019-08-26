السيسي يلتقي نظيره الفرنسي على هامش قمة السبع

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م

السيسي وماكرون - صورة أرشيفية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الإثنين، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش اجتماعات قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي تختتم أعمالها في وقت لاحق اليوم، بمدينة بياريتز الفرنسية. وألقى السيسي، كلمة على هامش قمة السبع، وذلك في جلسة بعنوان "المناخ والتنوع البيولوجي"، شدد فيها على ضرورة ضمان عدم فرض أعباء إضافية على الدول الإفريقية فيما يخص مواجهة تغير المناخ، إذ أن هذه الأعباء تزيد من مخاطر ارتفاع مستوى المديونية.

وأكد أن مصر لم تدخر جهدا خلال رئاستها لمجموعة الـ77 والصين وللمجموعة الإفريقية لإنجاح تفعيل اتفاقية باريس للمناخ، وأن الدولة تترأس مع المملكة المتحدة تحالف "التكيف والقدرة على التحمل" فى قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ خلال الشهر المقبل.وقال السيسي، إن قضايا البيئة وتحدياتها تحتل حيزا كبيرا من اهتماماتنا