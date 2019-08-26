ارتباك في سوق الذهب والتجار يرفعون شعار «مابنشتريش»

شهدت أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم مع عودة البورصات العالمية للعمل مجددا ارتفاعا ملحوظا صاحبه قلق كبير نظرا لتباين السعر فى فترات قصيرة

تحرير:أسماء فتحى ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٥٠ م

سيطرت حالة من الترقب الشديد على تجار الذهب بسبب مسار الأسعار فى السوق المحلية المتأثرة سلبا وإيجابا بالعالمية، ونتيجة الارتفاع الكبير اعتمد أغلبهم على البيع للمواطنين كأحد عناصر الحركة دون الشراء خوفا من الخسارة، وهو الأمر الذى عدَّته شعبة المشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية سوء إدارة من التجار للمشهد وعدم معرفة حقيقية بحركة البيع والشراء، قائلة إن مثل هذه الأعمال خارج حدود العمل التجارى، ومن يفعل ذلك مجرد هاوٍ لا يعلم شيئا عن مسار الأسعار.

الأسعار ارتفعت اليوم وتراجعت خلال ساعتين نادى نجيب سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، قال إن أسعار الذهب تغيرت اليوم خلال ساعتين بين ارتفاع كبير سجلت خلاله الأوقية عالميا رقما قياسيا جديدا بتخطيها حدود الـ1543 دولارا، ثم العودة إلى التراجع لتسجل الأوقية عالميا 1532 دولارا. وأكد

الأسعار ارتفعت اليوم وتراجعت خلال ساعتين

نادى نجيب سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، قال إن أسعار الذهب تغيرت اليوم خلال ساعتين بين ارتفاع كبير سجلت خلاله الأوقية عالميا رقما قياسيا جديدا بتخطيها حدود الـ1543 دولارا، ثم العودة إلى التراجع لتسجل الأوقية عالميا 1532 دولارا.



وأكد نجيب أن وضع السوق مرتبك نظرا للتغير اللحظى المفاجئ فى أسعار الذهب عالميا بفضل المضاربة عليه وتحرك سعره بين لحظة وأخرى.

ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار.

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تجار الذهب يرفعون شعار "بنبيع مابنشتريش"

قامت "التحرير" بجولة على عدد من المحلات التجارية لعرض بعض المشغولات الذهبية للبيع، إلا أن التجار قالوا: "ممكن نبيع، شرا لأ"، وهو الأمر المخالف لقواعد السوق وحركته المرتبطة بمسارين أساسيين، وهما البيع وما يقابله من شراء.

فاروق إبراهيم، عضو مجلس إدارة شعبة المشغولات الذهبية، قال إنه لا يوجد أى توقع مرتبط بمستقبل أسعار الذهب، مؤكدا أن من يرفض شراء الذهب هاوٍ وليس تاجرا ولا علاقة له بسوق الذهب فالسوق عرض وطلب وجميع التجار يدركون ذلك، بل على العكس، التاجر يعلم جيدا أن المرحلة الحالية قد تتحقق فيها المكاسب فى وقت قياسي خلال فترة الاضطرابات الحالية.

يذكر أن رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ارتفع ليصل إلى 3.059 مليار دولار بنهاية شهر يوليو الماضي، في مقابل نحو 2.82 مليار دولار بنهاية شهر يونيو السابق عليه، بزيادة بلغت نحو 238 مليون دولار.

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الفاتورة كلمة السر فى الامتناع عن الشراء

نادى نجيب سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية أكد أن التجار يمتنعون عن شراء الذهب بدون فاتورة؛ لأن ذلك يعرضهم للحبس مباشرة، مؤكدا أن "الفاتورة" هى السبب الوحيد المقبول للامتناع عن البيع وما دون ذلك يمكن للمواطن الإخطار به لأن التجار لا يمكنهم الامتناع عن الشراء.

وأضاف نجيب فى تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن من يفترض من التجار أن الوضع الراهن ينذر بخسارة ولذلك يبيع ولا يشترى فهو لا علاقة له بالسوق وربما هم تجار جدد أو أصحاب رأسمال مضطرب، ولكن هذا الأمر يصعب حدوثه فى الصاغة على سبيل المثال، أو فى أى تجمع تجاري لتجار الذهب.

ويبلغ وزن الذهب المصري المدرج في خزائن البنك المركزي نحو 75.6 طن، وتم جرده في سبتمبر 2011، إذ كانت قيمته تبلغ وقتها 4.4 مليار دولار، بسبب ارتفاع أسعار الذهب وقتها.

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وكانت أسعار الذهب اليوم قد تحركت نحو الارتفاع فى تعاملاتها المسائية لتسجل ارتفاعا قُدر بنحو 3 جنيهات للجرام فى الذهب عيار 21، وارتفاعا آخر بنحو 2 جنيه للجرام فى الذهب عيار 18 و24 و14.