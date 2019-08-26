اتجاه في الجبلاية لتأجيل انطلاق الدوري

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٧ م

اتحاد الكرة

كشف مصدر باللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة أن هناك اتجاهًا قويا لتأجيل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2019- 2020)، المحدد لها أواخر الشهر المقبل وتحديدا 19 سبتمبر. عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة السابق، قال: "الموسم الجديد يبدأ يوم 19 سبتمبر المقبل، وذلك بعد انتهاء مباراة السوبر المحلي لموسم 2017- 2018 بـ24 ساعة فقط، والدوري الجديد سيبدأ يوم 19 سبتمبر المقبل، على أن تقام مباراة السوبر المحلي بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس، يوم 18 من نفس الشهر".

وقال مصدر باللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، إن ارتباط الفرق المشاركة في بطولات إفريقيا (دوري الأبطال- كأس الكونفيدرالية) بمباريات دور الـ32، يدفع الجبلاية للتفكير في تأجيل انطلاق المسابقة حتى تعلن مواعيد منتظمة. واعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة المؤقت، الذي سيسير الأعمال

وقال مصدر باللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، إن ارتباط الفرق المشاركة في بطولات إفريقيا (دوري الأبطال- كأس الكونفيدرالية) بمباريات دور الـ32، يدفع الجبلاية للتفكير في تأجيل انطلاق المسابقة حتى تعلن مواعيد منتظمة.



واعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة المؤقت، الذي سيسير الأعمال حتى 31 يوليو المقبل، ويتكون المجلس الجديد من عمرو الجنايني في منصب رئيس مجلس الإدارة، وجمال محمد علي في منصب نائب الرئيس، و3 أعضاء هم محمد فضل زهران وسحر عبد الحق وأحمد عبد الله راضي.



وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، تقدم باستقالة جماعية فور خروج الفراعنة من ثمن نهائي كأس الأمم، ثم تولى ثروت سويلم، المدير التنفيذي، إدارة الجبلاية بشكل مؤقت، في الفترة الماضية، قبل أن يستقيل مؤخرًا.

