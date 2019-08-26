خلال يومين| 9 بنوك خفضت سعر الفائدة بعد قرار المركزي

أعلن عدد من البنوك العاملة في مصر عن خفض سعر الفائدة على أوعيتها الادخارية عقب قرار المركزي خفض الفائدة بنسبة 1.5% للإيداع والإقراض، بينما قررت بعض البنوك تثبيت الفائدة
قررت نحو 5 بنوك عاملة في مصر، خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير، لليوم التالي على التوالي، بينما قامت 4 بنوك أمس بخفض سعر الفائدة على الأوعية الادخارية، بنسبة من 1 إلى 1.5%، عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس يوم الخميس الماضي، لتصل إلى مستوى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض.
ويعد سعر الفائدة على حسابات التوفير والودائع وشهادات الادخار فى البنوك هو نسبة العائد على الأموال التى يضعها العميل فى هذه الوديعة أو الشهادة فى فترة زمنية معينة.
ونعرض في هذا التقرير أسعار الفائدة الجديدة على الأوعية الادخارية في البنوك:
بنك التعمير والإسكان
قرر البنك خفض سعر الفائدة على شهادات التعمير الثلاثية ليسجل نحو 12.5% شهريا، في مقابل نحو 14%.
كما قرر البنك خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير إلى ما بين 6.5% و9.5% حسب الشريحة المخصصة للمبلغ المودع، مقابل
ونعرض في هذا التقرير أسعار الفائدة الجديدة على الأوعية الادخارية في البنوك:
بنك التعمير والإسكان
قرر البنك خفض سعر الفائدة على شهادات التعمير الثلاثية ليسجل نحو 12.5% شهريا، في مقابل نحو 14%.
كما قرر البنك خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير إلى ما بين 6.5% و9.5% حسب الشريحة المخصصة للمبلغ المودع، مقابل 8% و11% قبل ذلك.
وجاءت الشرائح وفقا لما يلي:
-الشريحة الأولى من 500 إلى 10 آلاف جنيه: سعر فائدة 6.75% شهريا، 7% ربع سنوي، 7.25% نصف سنوي، 9.5% سنويا.
-الشريحة الثانية من 10 إلى 100 ألف جنيه: سعر فائدة 7% شهريا، 7.5% ربع سنوي، 8% نصف سنوي، 8.5% سنويا.
-الشريحة الثالثة من 100 إلى مليون جنيه: سعر فائدة 8.75% شهريا، 9.25% ربع سنوي، 9.75% نصف سنوي، 9.5% عائدا سنويا.
-الشريحة الرابعة أكثر من مليون جنيه: سعر فائدة 9% شهريا، 9.5% ربع سنوي، 10% نصف سنوي، 9.5% سنويا.
بنك التنمية الصناعية
قرر بنك التنمية الصناعية خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد الثابت، وحساب التوفير المميز بنسبة 1.5%.
ويقدم البنك شهادات التنمية ومدتها 3 سنوات، بسعر عائد يبلغ نحو 12.5% بدلا من 14%.
حساب التوفير المميز
قرر البنك خفض سعر الفائدة على حساب التوفير «ستار سيفنج»، وجاءت الشرائح وفقا لما يلي:
-الشريحة الأولى من 500 ألف إلى مليون جنيه: سعر فائدة 10.5% بدلا من 12% شهريا.
-الشريحة الثانية من مليون إلى 2 مليون جنيه: سعر فائدة 11.5% بدلا من 13% شهريا.
-الشريحة الثالثة أكثر من 2 مليون جنيه: سعر فائدة 13.5% بدلا من 15% شهريا.
بنك مصر إيران
قرر بنك مصر إيران خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير بنسبة 1%، ليتراجع العائد إلى 12% سنويا، في مقابل 13%.
كما قرر البنك إيقاف شهادات الادخار ذات العائد الثابت، مع الإبقاء على أسعار فائدة الودائع دون تغيير.
المصرف المتحد
قرر المصرف المتحد خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و1.5% على الشهادات الادخارية وحسابات التوفير.
وانخفضت الفائدة على الشهادة الماسية الثلاثية لتصل إلى 12% بدلا من 13%، يصرف عائدها كل 3 أشهر، كما انخفضت الفائدة على الشهادة الذهبية الثلاثية إلى 10.5% بدلا من 12% ويصرف عائدها مع نهاية أجل الشهادة.
وخفض البنك الفائدة على الشهادة ذات أجل 5 سنوات لتصل إلى 10.5% بدلا من 12% ويصرف العائد عليها شهريا، وانخفضت الفائدة بنسبة 1.5% على جميع حسابات التوفير العادية، و1% على حساب التوفير الاستثماري المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
البنك العقاري المصري
قرر البنك خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% على شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد الثابت لتسجل 12.5% بدلا من 14% شهريا، كما تراجعت الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية للعائد ربع السنوي لتسجل 12.75% بدلا من 14.75% يصرف كل 3 أشهر.
وقرر البنك خفض الفائدة على الودائع بنسبة تتراوح بين 0.75% و1% حسب آجال كل وديعة، كما قرر البنك تثبيت الفائدة على حسابات التوفير دون تغيير.
بنك الكويت الوطني
قرر البنك خفض سعر الفائدة بنسبة 0.5% على حسابات التوفير وتثبيتها على الشهادات والودائع ذات العائد الثابت.
كما قرر البنك خفض سعر الفائدة بنسبة 1.5% على الشهادة ذات العائد المتغير لتسجل 13.5% بدلا من 15% ويصرف العائد شهريا أو 13.75% بدلا من 15.25% ويصرف العائد كل 3 أشهر.
وأبقى البنك على سعر الشهادة ذات آجال 3 سنوات عند 12% سنويا، يصرف شهريا أو 12.5% سنويا يصرف كل 3 أشهر.
البنك الأهلي المصري
قرر البنك الأهلي المصري خفض أسعار العائد على الشهادة الثلاثية البلاتينية بمعدل 1% ليصبح 14%، بدلا من 15%، وذلك بالنسبة للعائد الشهري، كما تقرر خفض سعر الفائدة على الشهادة الثلاثية البلاتينية ذات العائد ربع السنوي (يصرف كل 3 أشهر) بمعدل 1%، ليصبح 14.25% بدلا من 15.25%.
وتم خفض سعر الفائدة على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير ليصبح 14.5% بدلا من 16%.
بنك مصر
أعلن بنك مصر عن خفض سعر العائد على الشهادة المتغيرة بواقع 1.5%، ليصل سعر العائد إلى 14.5% بدلا من 16%، وذلك بالنسبة لشهادات الادخار ذات العائد المتغير، يصرف كل 3 أشهر.
وقرر البنك أيضا خفض سعر الفائدة بنسبة 1% على شهادة القمة الادخارية الثلاثية ليسجل سعر العائد حاليا نحو 14%، بدلا من 15%، ويتم صرفه شهريا ولمدة 3 سنوات.
بنك قناة السويس
قرر بنك قناة السويس خفض سعر الفائدة على شهادة الحصاد بنسبة 1.5%، ليسجل سعر العائد نحو 13% بدلا من 14.5% وذلك بالنسبة لشهادة الحصاد ذات العائد الشهري، كما تم خفض سعر الفائدة على الشهادة ذات العائد ربع السنوي (يصرف كل 3 أشهر) ليصبح 13.25% بدلا من 14.75%، وتم خفض سعر الفائدة على الشهادة ذات العائد نصف السنوي (يصرف كل 6 أشهر) ليصبح 13.5% بدلا من 15%.
بنوك أبقت أسعار الفائدة دون تغيير
البنك التجاري الدولي
قرر البنك التجاري الدولي الإبقاء على سعر الفائدة على الشهادات الادخارية دون تغيير لتبقى عند 10.5% على العائد الشهري و11% على العائد ربع السنوي أو 11.25% على العائد نصف السنوي و11.5% على السنوي.
البنك العربي الإفريقي
قرر البنك الإبقاء على أسعار الفائدة على الشهادات ذات العائد الثابت، وحسابات التوفير، والودائع دون تغيير.
وأكد البنك أن قرار تثبيت الفائدة على هذه الأوعية جاء لحين دراسة السوق والمنافسين، ومستويات السيولة وتكلفة الأموال بالبنك.
ويقدم البنك العربي الإفريقي شهادة ادخارية بعائد ثابت لأجل 3 سنوات، تمنح 11.75% للعائد الشهري، أو 11.875% للعائد ربع السنوي، أو 12.25% للعائد نصف السنوي، أو 12.5% للعائد السنوي.