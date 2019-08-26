خلال يومين| 9 بنوك خفضت سعر الفائدة بعد قرار المركزي

أعلن عدد من البنوك العاملة في مصر عن خفض سعر الفائدة على أوعيتها الادخارية عقب قرار المركزي خفض الفائدة بنسبة 1.5% للإيداع والإقراض، بينما قررت بعض البنوك تثبيت الفائدة

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٧ م

بنوك

قررت نحو 5 بنوك عاملة في مصر، خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير، لليوم التالي على التوالي، بينما قامت 4 بنوك أمس بخفض سعر الفائدة على الأوعية الادخارية، بنسبة من 1 إلى 1.5%، عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس يوم الخميس الماضي، لتصل إلى مستوى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض. ويعد سعر الفائدة على حسابات التوفير والودائع وشهادات الادخار فى البنوك هو نسبة العائد على الأموال التى يضعها العميل فى هذه الوديعة أو الشهادة فى فترة زمنية معينة.

ونعرض في هذا التقرير أسعار الفائدة الجديدة على الأوعية الادخارية في البنوك: بنك التعمير والإسكان قرر البنك خفض سعر الفائدة على شهادات التعمير الثلاثية ليسجل نحو 12.5% شهريا، في مقابل نحو 14%. كما قرر البنك خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير إلى ما بين 6.5% و9.5% حسب الشريحة المخصصة للمبلغ المودع، مقابل