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خلال يومين| 9 بنوك خفضت سعر الفائدة بعد قرار المركزي

أعلن عدد من البنوك العاملة في مصر عن خفض سعر الفائدة على أوعيتها الادخارية عقب قرار المركزي خفض الفائدة بنسبة 1.5% للإيداع والإقراض، بينما قررت بعض البنوك تثبيت الفائدة
تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٧ م
بنوك
بنوك
قررت نحو 5 بنوك عاملة في مصر، خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير، لليوم التالي على التوالي، بينما قامت 4 بنوك أمس بخفض سعر الفائدة على الأوعية الادخارية، بنسبة من 1 إلى 1.5%، عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس يوم الخميس الماضي، لتصل إلى مستوى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض. ويعد سعر الفائدة على حسابات التوفير والودائع وشهادات الادخار فى البنوك هو نسبة العائد على الأموال التى يضعها العميل فى هذه الوديعة أو الشهادة فى فترة زمنية معينة.
ونعرض في هذا التقرير أسعار الفائدة الجديدة على الأوعية الادخارية في البنوك: بنك التعمير والإسكان قرر البنك خفض سعر الفائدة على شهادات التعمير الثلاثية ليسجل نحو 12.5% شهريا، في مقابل نحو 14%. كما قرر البنك خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير إلى ما بين 6.5% و9.5% حسب الشريحة المخصصة للمبلغ المودع، مقابل
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دولارات

انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك المصري الخليجي بواقع 5 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.58 جنيه للبيع، و16.48 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع 4 قروش ليسجل نحو 16.58 جنيه للبيع، و16.48 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل نحو 16.60 جنيه للبيع، و16.50 جنيه للشراء.
طارق-الملا-وزير-البترول-02

حفر بئريين في دمياط البحرية بـ280 مليون دولار

تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية، لبدء حفر بئرين جديدين بحقلي غاز آتول والقطامية بمنطقة امتياز شمال دمياط البحرية بدلتا النيل بالبحر المتوسط، بإجمالي استثمارات 280 مليون دولار، ويأتي ذلك استمرارا لجهود قطاع البترول لدعم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، وتمهيدا لوضعهما على خريطة الإنتاج العام المقبل، ما سيسهم في تحقيق زيادة جديدة في إنتاج حقل آتول تقدر بنحو 100 مليون قدم مكعب غاز يوميا، وكذلك بدء الإنتاج لأول مرة من حقل القطامية بمعدل 60 مليون قدم مكعب غاز يوميا.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

إنشاء 4 سلاسل تجارية باستثمارات 500 مليون دولار

أعلن الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد أول الوزير للاستثمار ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه سيتم توقيع عقود مع مجموعة إماراتية بإجمالى 500 مليون دولار لإنشاء 4 سلاسل تجارية، في 6 أكتوبر والعبور والتجمع الخامس وأن هذه المنافذ ستوفر من 3 آلاف إلى 4 آلاف فرصة عمل، مضيفا أن هناك مفاوضات مع المجموعة الإماراتية بإنشاء 20 هايبر وسوبر ماركت خلال عامين في العديد من المحافظات، باستثمارات قد تصل إلى 2 مليار دولار، ما سيعمل على إتاحة السلع وضبط الأسعار.
سبائك الذهب

ارتفاع أسعار الذهب 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 708 جنيهات

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1532 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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دولارات

انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك المصري الخليجي بواقع 5 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.58 جنيه للبيع، و16.48 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع 4 قروش ليسجل نحو 16.58 جنيه للبيع، و16.48 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل نحو 16.60 جنيه للبيع، و16.50 جنيه للشراء.
تعاملات بنكية (2)

4 بنوك تخفض سعر الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير

أعلنت البنوك الحكومية والعاملة في مصر عن بدء خفض أسعار الفائدة على أوعيتها الادخارية، والمتمثلة في شهادات الادخار وحسابات التوفير، وذلك عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض الفائدة بواقع 150 نقطة أساس يوم الخميس الماضي، لتصل إلى مستوى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض. ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة، ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة، كما أنه يعتبر إحدى أدوات الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادي جيد.
أسعار-الفائدة (2)

تعرف على الفئات الرابحة والخاسرة من خفض سعر الفائدة

قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5%، لتصل إلى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض، وتعد هذه هي المرة الثانية لخفض الفائدة خلال العام الجاري 2019. ويعرف سعر الفائدة بأنه السعر الذى يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية سواء كان استثمارا لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو أكثر، ويعد هذا السعر مؤشرا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التى ينبغى ألا تقل عن سعر البنك المركزي، كما يساعد سعر الفائدة البنك المركزي فى التحكم فى عرض النقد فى التداول من خلال تغيير هذا السعر صعودا ونزولا على المدى المتوسط.
البنك-المركزي

6 أسباب دفعت البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها أول من أمس، الخميس، خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري بنسبة 1.5%، لتصل إلى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض. كما تم تخفيض أيضا سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 1.5% ليصل إلى 14.75%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.75%. وقرر البنك المركزي استئناف دورته التيسيرية وخفض سعر الفائدة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 1%، لأول مرة منذ 10 أشهر، حيث يعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد.
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