بعد أول رصاصة.. هل تتدخل بكين عسكريا في هونج كونج؟

ولم يذكر المقال ما إذا كانت السلطات الصينية قد توصلت إلى أي قرار نهائي بالتدخل في هونج كونج أو متى ستقوم بذلك، إلا أنه أكد أن بكين تمتلك الآليات القانونية للقيام بذلك

تحرير:أحمد سليمان ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م

شرطة هونج كونج

شهدت مظاهرات هونج كونج، أمس الأحد، قيام ضابط شرطة بإطلاق رصاصة حية في الهواء، للمرة الأولى منذ بداية الاحتجاجات، في الوقت الذي قام فيه المحتجون بمحاصرة الشرطة المسلحة بخراطيم المياه. حيث شهدت شوارع المدينة، واحدة من أكثر الليالي عنفا منذ أن بدأت الاحتجاجات الجماهيرية المؤيدة للديمقراطية قبل 12 أسبوعا. وهو ما دفع وسائل الإعلام الحكومية الصينية إلى توجيه أقوى تحذيراتها حتى الآن، من تدخل عسكري محتمل في هونج كونج، على الرغم من استبعاد المحللين لهذة الخطوة، والذين قالوا إنها ستكون الملاذ الأخير لبكين.

وأشارت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إلى أن المقال التي نشرته وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية، يوم أمس الأحد، دون الإشارة إلى كاتبه، جاء بعد نهاية الأسبوع الثاني عشر على التوالي من الاضطرابات في المركز المالي الرئيسي في آسيا. حيث وقعت اشتباكات عنيفة شهدت قيام المتظاهرين بإلقاء قنابل المولوتوف على أفراد الشرطة،