جريمة

القاضي شخط فيها «قولى الحق».. فتاة العياط تبكي فرحًا

محاميها: قرار إخلاء السبيل ليس نهائيا ويجوز للنيابة الاستئناف عليه لكننا واثقون من براءتها وجميع شواهد القضية تؤكد صحة أقوالها بأنها كانت فى حالة دفاع شرعي عن شرفها
تحرير:سماح عوض الله ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٩ م
محكمة
محكمة
فور إعلان قاضى المعارضات بمحكمة جنح العياط، إخلاء سبيل الطفلة "أميرة" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات معها بتهمة قتل سائق حاول الاعتداء عليها جنسيا -على حد قولها بالتحقيقات- لم تتمالك الفتاة نفسها من الفرحة وانخرطت فى موجة بكاء هستيري، واحتضنها كذلك والدها الذى أصيب بنوبة بكاء هو الآخر، بعد استمرار حبسها لمدة 43 يومًا منذ وقوع الجريمة وحتى الآن، تم خلالها تجديد حبسها لمدة 15 يومًا عدة مرات، طالب خلالها دفاعها وأسرتها بإخلاء سبيلها بأى ضمان تراه المحكمة.
شهدت جلسة تجديد الحبس اليوم ترافع الدكتور حسن شومان، محامي المتهمة، وطلب بإخلاء سبيلها بأى ضمان تراه المحكمة، وفند خلال الجلسة جميع مبررات الحبس الاحتياطي بوجود محل إقامة ثابت ومعلوم لدى المحكمة، مع عدم وجود خشية من هربها خاصة أنها من ذهبت بنفسها لتسليم نفسها للشرطة، وكذلك استعدادها التام وأسرتها للإقرار
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محاكمة لجين

فرحة وقلق ومفاجأة.. والد «فتاة العياط» يتحدث

أعرب أحمد رزق، والد أميرة المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، عن سعادته بقرار إخلاء سبيلها، وقال والد أميرة في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "كان عندي ثقة في ربنا إنها هتخرج النهارده لأني عارف إنها مظلومة واتصلت بوالدتها علشان أفرحها بالخبر وأميرة متعرفش إنها خرجت بإخلاء سبيل ولسه موجودة حتى الآن في مركز شرطة العياط لحد ما ندفع الكفالة"، معربا عن قلقه: "قلقان من أن النيابة تستأنف على القرار، أنا مش عندى حمل كل يوم أسافر من الفيوم للعياط تاني، أنا تعبت وبحضر هنا بالعافية".
سجن (2)

حبس عصابة سرقة السيارات وتقطيعها بالخانكة

قررت نيابة الخانكة حبس عناصر تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهم بارتكاب جرائم سرقة السيارات والدراجات النارية، وتقطيعها وإعادة بيعها كقطع غيار. وكانت تحريات ومعلومات مباحث إدارة المرور بمديرية أمن القليوبية، قد أكدت قيام مالك ورشة -مقيم بجسر السويس بالقاهرة- بسرقة السيارات والدراجات النارية وتقطيعها والتلاعب فى الأجزاء الجوهرية الخاصة بها لمواضع الشاسيه والمحرك بغرض إخفاء معالمها وإعادة بيعها كقطع غيار، متخذا من الورشة محل عمله الكائنة بناحية الجبل الأصفر دائرة مركز شرطة الخانكة، محلا لممارسة نشاطه الإجرامى بالاشتراك وآخرين.
مجلس-الدولة

حكم: موظفو البنك الأهلي ليسوا خاضعين للأقصى للأجور

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في فبراير 2016 بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الذي وافق فيه على سريان القانون على العاملين بالبنك الأهلي المصري، ونص الحكم الصادر اليوم على عدم خضوع العاملين بالبنك الأهلي المصري للقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
جثة

كشف لغز «الجثة المتفحمة» في صيدلية بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء محمد شرباش مدير المباحث ، من كشف لغز العثور على جثة مسن متفحمة داخل صيدلية ملك نجلة بدائرة كفر الدوار حيث تبين قيام عاطل بخنق المجنى عليه واشعال النيران فى الصيدلية لإيهام أهله بأن الحريق هو سبب الوفاة وذلك لوجود خلافات بينهما على بيع المواد المخدرة، حيث تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة إخطارا من الرائد أحمد حمدى حمد رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار يفيد العثور على جثة مسن داخل صيدلية ملك نجله ونشوب حريق بالصيدلية ، بمنطقة الميزانة بموقف العوائد بجوار محكمة كفر الدوار.
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محكمة-ارشفية

إخلاء سبيل «أميرة» فتاة العياط بكفالة 10 آلاف جنيه

أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنح العياط، بإخلاء سبيل "أميرة" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات معها بتهمة قتل سائق حاول الاعتداء عليها جنسيا -بحد قولها في التحقيقات- بعدما طالب دفاعها اليوم أمام المحكمة بإخلاء سبيلها بأى ضمان تراه المحكمة، خاصة أنها كانت فى حالة دفاع شرعي عن شرفها وقت قتلها المجني عليه، علاوة على كونها قاصرا لم تبلغ السن القانونية، ووجود محل إقامة ثابت ومعلوم لها، كما لا توجد خشية من هربها، خاصة أنها من توجهت بنفسها لتسليم نفسها إلى الشرطة.
جثة

علقة موت.. مقتل شاب حاول سرقة كابلات في العياط

لم يتوقع 3 أشخاص أن سرقتهم كابلات كهربائية من أبراج شبكات المحمول في قرية الرفاعي بالعياط، ستنتهي بقتل أحدهم على يد أهالي القرية بعد تلقينه علقة ساخنة حتى الموت، فيما فرا صديقيه هاربين قبل ضبطهما. البداية كانت بتلقي الرائد أحمد صبحي رئيس مباحث قسم شرطة العياط أشارة من المستشفى تفيد باستقبال شخص مصاب بكدمات وكسور ونزيف داخلي، ولقي مصرعه متأثرا بإصابته، وبالانتقال وبسؤال الأهالي تبين قيامه بمساعدة اثنين آخرين في أثناء سرقة كابلات كهربائية من أبراج شبكات المحمول، وتعدي الأهالي عليه وتوفي متأثرا بإصابته، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

مصرع شخصين فى مشاجرة أسلحة نارية بالعياط

نشرت مديرية أمن الجيزة قوات أمنية لحفظ الأمن والنظام بالعياط، وذلك عقب نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية جرزا بالعياط، جراء خصومة قديمة بينهما سببها خلافات الجيرة، وتسببت المشاجرة فى مصرع مواطنين تعرضا للإصابة بطلقات نارية، وإصابة 8 آخرين، وتم التحفظ على جثماني المتوفيين داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لتحديد طرفى المشاجرة والقبض عليهم، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتحرص قوات الأمن على منع التجمهر والاشتباكات، والتدخل السريع حال تجدد المشاجرة ثانية.
فتاة-العياط

بشوف كوابيس.. ماذا قالت «فتاة العياط» لوالدها؟

قالت دينا المقدم، دفاع الطفلة "أميرة" المتهمة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، إنها تحاول من أجل إخلاء سبيل موكلتها وسط رفض المحكمة والنيابة، مشيرة إلى أن الفيصل في القضية تقارير فنية للطب الشرعي والمعمل الجنائي. وأوضحت "المقدم" فى تصريحات لـ"التحرير" أن خروجها بإخلاء سبيل ضعيف، والاحتمال الغالب حصولها على براءة بعد جلسة محكمة. وكشفت عن أنه في أثناء المواجهة بين "أميرة" والمتهمين لم يحاولوا إنكار رواية المتهمة بأنها قتلت المجني عليه "مهند"، دفاعًا عن شرفها، موضحة أن عدم الإنكار يُعد موافقة على ما قالته موكلتها وهو في مصلحتها.
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