القاضي شخط فيها «قولى الحق».. فتاة العياط تبكي فرحًا

محاميها: قرار إخلاء السبيل ليس نهائيا ويجوز للنيابة الاستئناف عليه لكننا واثقون من براءتها وجميع شواهد القضية تؤكد صحة أقوالها بأنها كانت فى حالة دفاع شرعي عن شرفها

تحرير:سماح عوض الله ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٩ م

محكمة

فور إعلان قاضى المعارضات بمحكمة جنح العياط، إخلاء سبيل الطفلة "أميرة" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات معها بتهمة قتل سائق حاول الاعتداء عليها جنسيا -على حد قولها بالتحقيقات- لم تتمالك الفتاة نفسها من الفرحة وانخرطت فى موجة بكاء هستيري، واحتضنها كذلك والدها الذى أصيب بنوبة بكاء هو الآخر، بعد استمرار حبسها لمدة 43 يومًا منذ وقوع الجريمة وحتى الآن، تم خلالها تجديد حبسها لمدة 15 يومًا عدة مرات، طالب خلالها دفاعها وأسرتها بإخلاء سبيلها بأى ضمان تراه المحكمة.

شهدت جلسة تجديد الحبس اليوم ترافع الدكتور حسن شومان، محامي المتهمة، وطلب بإخلاء سبيلها بأى ضمان تراه المحكمة، وفند خلال الجلسة جميع مبررات الحبس الاحتياطي بوجود محل إقامة ثابت ومعلوم لدى المحكمة، مع عدم وجود خشية من هربها خاصة أنها من ذهبت بنفسها لتسليم نفسها للشرطة، وكذلك استعدادها التام وأسرتها للإقرار