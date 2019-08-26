حكم: موظفو البنك الأهلي ليسوا خاضعين للأقصى للأجور

الحيثيات: ليس من الجهات العامة بل هو شركة مساهمة خاصة وفقا لأحكام قانون الشركات المساهمة ومن ثم فإن إخضاع العاملين به لأحكام الحد الأقصى للأجور يخالف القانون

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م

محكمة القضاء الإداري

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في فبراير 2016 بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الذي وافق فيه على سريان القانون على العاملين بالبنك الأهلي المصري، ونص الحكم الصادر اليوم على عدم خضوع العاملين بالبنك الأهلي المصري للقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.

أشارت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أن القانون رقم 63 لسنة 2014، حدد المخاطبين بأحكامه على نحو دقيق وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التي لها موازنات خاصة بها والهيئات العامة والقومية الاقتصادية والخدمية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملون الذين تنظم شئون