للحفاظ على نضارة الوجه.. اتبع 7 نصائح ذهبية

للحصول على بشرة نضرة ومشرقة، يجب عليك استخدام منتجات تحتوي على معدلات عالية من فيتايمن C، للتخلص من الندبات، وتجديد خلايا البشرة، كما يقلل من صبغة الميلانين في الوجه.
عندما نريد الخلاصة فيما يتعلق بالاهتمام الجيد بالبشرة، يجب الذهاب على الفور إلى طبيب أمراض جلدية؛ حتى لا نقوم بشراء منتجات تحتوي على مواد كيميائية، تؤثر بالسلب على بشرتنا، وإذا شعرت بالحيرة، يمكنك استخدام المنتجات الطبيعية، بمعنى آخر الماسكات الطبيعية الخالية تمامًا من الأمراض، إضافة إلى ذلك، توجد بعض النصائح الموصي بها مسبقًا مثل استخدام واقي الشمس في الساعات الأولى من النهار، أو أثناء الجلوس على البحر، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "allure.com".
توجد العديد من النصائح المتعلقة بالحفاظ على البشرة بداية من كيفية التخلص من حب الشباب إلى الحصول على بشرة صحية نقية، خالية من العيوب والندبات، لذا قرر أطباء الأمراض الجلدية تقديم 21 نصيحة للعناية بالبشرة بطريقة صحيحة:
1-فصول السنة وتأثيرها على البشرة
لا نستطيع أن ننكر حقيقة إن بشرتنا تتأثر بشكل كبير
توجد العديد من النصائح المتعلقة بالحفاظ على البشرة بداية من كيفية التخلص من حب الشباب إلى الحصول على بشرة صحية نقية، خالية من العيوب والندبات، لذا قرر أطباء الأمراض الجلدية تقديم 21 نصيحة للعناية بالبشرة بطريقة صحيحة:
1-فصول السنة وتأثيرها على البشرة
لا نستطيع أن ننكر حقيقة إن بشرتنا تتأثر بشكل كبير بالمناخ العام، وخاصة فصول السنة، ففي فصل الصيف، ستجد من يعانون من البشرة الدهنية، أكثر عرضة لظهور الحبوب بشكل كبير، وتهيج البشرة مع الاحمرار والإلتهاب، إذ عليك باستخدام منتجات مناسبة لنوع بشرتك، كما إن الماسكات الطبيعية تعيد للبشرة توازنها بشكل كبير، فالطمي يقلل من زيوت البشرة، والجل يقلل من الإحمرار.
2-جفاف البشرة
إذا استيقظت ذات يوم و وجدت بشرتك جافة، حاول تغيير روتين النوم الخاص بك، حيث إن النوم كل يوم في نفس الموعد، يحافظ على البشرة بشكل كبير، ويمنحها معدلات عالية من النضارة، وذلك يلقي الضوء على أهمية الساعة البيولوجية للجسم، وأهميتها في الحفاظ على الصحة بشكل عام.
3-المنادليل المبللة ليست فعالة
تجد عديد من الفتيات يستخدمن "الوايبس" لتنظيف الوجه بطريقة سريعة، ويتركن الطرق التقليدية جانبًا، ولكن هذا غير صحي تمامًا، حيث يجب تنظيف الوجه باستخدام المياه باستمرار، أو غسول طبي، فكلاهما يعد من الآليات الفعالة بشكل كبير، وإذا كنت تعيش في مدينة مليئة بالتلوث، فلا تعتمد تمامًا على المناديل المبللة.
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4-اعطاء وقت للمنتجات
عند تطبيق أحد منتجات التجميل، ضع كل منتج بمفرده واتركه ثلاث دقائق حتى تمتصه البشرة، وبعد ذلك يمكنك تطبيق باقي المكونات، وإذا كنت ترغب في ميك أب طبيعي، اعتني أولًا جيدًا ببشرتك، لكي تظهر بشكل جيد عند وضع القليل من منتجات التجميل.
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5-خطوط الوجه
تعتبر الشمس هي المسئولة الأولى عن ظهور خطوط الوجه، فالتعرض لأشعة الشمس لمدة طويلة، دون استخدام واقي للشمس، قد يؤدي إلى عديد من المشكلات الجلدية مثل إسمرار البشرة، وظهور بقع في الجلد، إذ عليك باستخدام واقي الشمس بانتظام، وخاصة عند الجلوس على البحر.
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6-فيتامين Cعنصر هام لبشرتك
من أجل الحصول على بشرة نضرة ومشرقة، يجب عليك استخدام منتجات تحتوي على معدلات عالية من فيتايمن C، للتخلص من الندبات، كما يعمل على تجديد خلايا البشرة، ويقلل من صبغة الميلانين في الوجه بشكل فعال.
7-واقي الشمس
دائمًا نقوم بتطبيق واقي الشمس على الأجزاء الظاهرة مثل الوجه واليدين، وننسى الأجزاء الأخرى من الجسم، إذ يجب عليك تطبيقه في الرقبة والأذن وفي كل مكان؛ من أجل حماية جيدة للجسم، حتى الأطفال يحتاجون إلى واقي من الشمس مناسب لهم؛ للحماية من الأشعة فوق البنفسجية، حاول أن تتبع هذه النصائح لبشرة صحية لك ولطفلك، كما يمكن اعتبارها روتين يومي يجب الالتزام به، للحفاظ عى حيوية بشرتك.
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