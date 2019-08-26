للحفاظ على نضارة الوجه.. اتبع 7 نصائح ذهبية

للحصول على بشرة نضرة ومشرقة، يجب عليك استخدام منتجات تحتوي على معدلات عالية من فيتايمن C، للتخلص من الندبات، وتجديد خلايا البشرة، كما يقلل من صبغة الميلانين في الوجه.

تحرير:إسراء سليمان ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

نصائح للبشرة

عندما نريد الخلاصة فيما يتعلق بالاهتمام الجيد بالبشرة، يجب الذهاب على الفور إلى طبيب أمراض جلدية؛ حتى لا نقوم بشراء منتجات تحتوي على مواد كيميائية، تؤثر بالسلب على بشرتنا، وإذا شعرت بالحيرة، يمكنك استخدام المنتجات الطبيعية، بمعنى آخر الماسكات الطبيعية الخالية تمامًا من الأمراض، إضافة إلى ذلك، توجد بعض النصائح الموصي بها مسبقًا مثل استخدام واقي الشمس في الساعات الأولى من النهار، أو أثناء الجلوس على البحر، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "allure.com".

توجد العديد من النصائح المتعلقة بالحفاظ على البشرة بداية من كيفية التخلص من حب الشباب إلى الحصول على بشرة صحية نقية، خالية من العيوب والندبات، لذا قرر أطباء الأمراض الجلدية تقديم 21 نصيحة للعناية بالبشرة بطريقة صحيحة: 1-فصول السنة وتأثيرها على البشرة لا نستطيع أن ننكر حقيقة إن بشرتنا تتأثر بشكل كبير