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للحفاظ على نضارة الوجه.. اتبع 7 نصائح ذهبية

للحصول على بشرة نضرة ومشرقة، يجب عليك استخدام منتجات تحتوي على معدلات عالية من فيتايمن C، للتخلص من الندبات، وتجديد خلايا البشرة، كما يقلل من صبغة الميلانين في الوجه.
تحرير:إسراء سليمان ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
نصائح للبشرة
نصائح للبشرة
عندما نريد الخلاصة فيما يتعلق بالاهتمام الجيد بالبشرة، يجب الذهاب على الفور إلى طبيب أمراض جلدية؛ حتى لا نقوم بشراء منتجات تحتوي على مواد كيميائية، تؤثر بالسلب على بشرتنا، وإذا شعرت بالحيرة، يمكنك استخدام المنتجات الطبيعية، بمعنى آخر الماسكات الطبيعية الخالية تمامًا من الأمراض، إضافة إلى ذلك، توجد بعض النصائح الموصي بها مسبقًا مثل استخدام واقي الشمس في الساعات الأولى من النهار، أو أثناء الجلوس على البحر، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "allure.com".
توجد العديد من النصائح المتعلقة بالحفاظ على البشرة بداية من كيفية التخلص من حب الشباب إلى الحصول على بشرة صحية نقية، خالية من العيوب والندبات، لذا قرر أطباء الأمراض الجلدية تقديم 21 نصيحة للعناية بالبشرة بطريقة صحيحة: 1-فصول السنة وتأثيرها على البشرة لا نستطيع أن ننكر حقيقة إن بشرتنا تتأثر بشكل كبير
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الوان-دهان

لو بتجدد طلاء منزلك.. أهم الخطوات لجعله مثاليا

الألوان أساسية في منزلك، واختيارها ليس سهلا كما تعتقد، فهي ليست مجرد طبقة يتم وضعها على الحائط، بل هناك ما يسمى بالتنسيق والذوق في الاختيار. إذا كنت في حاجة لتغيير غرفة المعيشة أو إعطاء غرفة النوم شكلا مختلفا لكسر الروتين إذن هناك خطوات يجب اتباعها لظهورها كما تريد. اختيار اللون المناسب قد يكون أمرًا صعبًا، خاصة إذا لم يكن لديك أي فكرة من أين تبدأ، وللحصول على بعض النصائح، يجب معرفة ما يقوله خبراء الألوان من خلال ذوقك في المزج أو الحيادية وغيرها، لذا إليك النصائح تبعا لما ذكرها موقع The Spruce.
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استبدلي المكياج الصناعي بالطبيعي.. اعرفي الفرق

في السنوات الأخيرة ، أصبح المكياج الطبيعي محط أنظار النساء المهتمة بالمنتجات التجميلية، فهذا النوع من النساء تبحثن عن العلامات التجارية ويركزن على المواد الضارة المحتملة الموجودة في التركيب التقليدي، ولهذا يحاولن الاتجاه نحو مكياج طبيعي مثل وضع أحمر الشافة المصنوع من صبغات الفاكهة والذي يعرف باسم المكياج غير السام. وإذا كنت مضطرة قليلا من وجود فرق بين المكباج الطبيعي والصناعي، فهناك ما يساعدك في التعرف على كل التفاصيل الكاملة حول المكياج الطبيعي وأفضل المنتجات وفقا لما ذكره موقع Healthline.
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لا تستغن عن ملابسك القديمة.. أضف لمساتك السحرية

الملل لا يترك أحدا، تستيقظ في الصباح وتقرر أن تقوم بشيء مختلف لجعل اليوم فيه روح السعادة والبهجة، وأكثر ما يجلب قلوب الفتيات: الملابس والمكياج وأداوت التجميل، وبعض المقتنيات الأخرى، فإذا كنت ترغب في تغيير نمط ملابسك، يمكنك شراء اكسسوارات عصرية، مع اسكارف ملون وستحصل على مظهر لائق وجذاب، حاول الالتصاق بالموضة وأخذ ما يناسبك منها، على سبيل المثال حقيبة من الخوص مع فستان أصفر وحذاء فضي، وستجد نفسك على السجادة الحمراء في مهرجان كان، نقلا عن "moneycrashers".
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