قرار جديد من السكة الحديد بسبب العام الدراسي

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م

السكة الحديد - صورة أرشيفية

أصدرت هيئة السكة الحديد، اليوم الإثنين، بيانا، أعلنت فيه عن قرارها الدفع بـ4 قطارات خدمة جديدة بين "القاهرة- منوف- طنطا"، والعكس، اعتبارا من أول سبتمبر المقبل، استعدادا لبداية العام الدراسي وخدمة أهالي خط منوف، موضحة أن القطارات هي 564 و565 بين منوف وطنطا، والعكس، إذ يقوم القطار رقم 565 من منوف في الساعة الثامنة صباحا ويصل طنطا في الساعة التاسعة و10 دقائق صباحا، بينما يقوم القطار رقم 564 من طنطا في الساعة التاسعة و55 دقيقة مساءً ويصل منوف في الساعة الحادية عشر و5 دقائق مساءً.

وأضافت الهيئة أنه تقرر تشغيل القطارين أرقام 562 و563، إذ يقوم القطار 563 من القاهرة في الساعة الخامسة و45 دقيقة مساءً، ويصل طنطا في الساعة التاسعة و10 دقائق مساءً، بينما يقوم القطار رقم 562 من طنطا في الساعة العاشرة و50 دقيقة صباحا ويصل القاهرة في الساعة الثانية و20 دقيقة ظهرا.وأوضحت أنه اعتبارا من