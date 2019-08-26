جريمة

حبس عصابة سرقة السيارات وتقطيعها بالخانكة

تحرير:هيثم بطاح ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٩ م
سجن
سجن
قررت نيابة الخانكة حبس عناصر تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهم بارتكاب جرائم سرقة السيارات والدراجات النارية، وتقطيعها وإعادة بيعها كقطع غيار. وكانت تحريات ومعلومات مباحث إدارة المرور بمديرية أمن القليوبية، قد أكدت قيام مالك ورشة -مقيم بجسر السويس بالقاهرة- بسرقة السيارات والدراجات النارية وتقطيعها والتلاعب فى الأجزاء الجوهرية الخاصة بها لمواضع الشاسيه والمحرك بغرض إخفاء معالمها وإعادة بيعها كقطع غيار، متخذا من الورشة محل عمله الكائنة بناحية الجبل الأصفر دائرة مركز شرطة الخانكة، محلا لممارسة نشاطه الإجرامى بالاشتراك وآخرين.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهداف الورشة المُشار إليها وضبط المتهم، وبرفقته عاطلان -لهما معلومات جنائية مسجلة- وبتفتيش الورشة عثر بداخلها على 3 مركبات تروسيكل بدون لوحات معدنية، أحدها مبلغ بسرقته بقسم شرطة ثالث الإسماعيلية، وتم ضبط العدد والأدوات المستخدمة فى عملية التقطيع،
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محاكمة لجين

فرحة وقلق ومفاجأة.. والد «فتاة العياط» يتحدث

أعرب أحمد رزق، والد أميرة المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، عن سعادته بقرار إخلاء سبيلها، وقال والد أميرة في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "كان عندي ثقة في ربنا إنها هتخرج النهارده لأني عارف إنها مظلومة واتصلت بوالدتها علشان أفرحها بالخبر وأميرة متعرفش إنها خرجت بإخلاء سبيل ولسه موجودة حتى الآن في مركز شرطة العياط لحد ما ندفع الكفالة"، معربا عن قلقه: "قلقان من أن النيابة تستأنف على القرار، أنا مش عندى حمل كل يوم أسافر من الفيوم للعياط تاني، أنا تعبت وبحضر هنا بالعافية".
مجلس-الدولة

حكم: موظفو البنك الأهلي ليسوا خاضعين للأقصى للأجور

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في فبراير 2016 بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الذي وافق فيه على سريان القانون على العاملين بالبنك الأهلي المصري، ونص الحكم الصادر اليوم على عدم خضوع العاملين بالبنك الأهلي المصري للقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
محاكمة لجين

القاضي شخط فيها «قولى الحق».. فتاة العياط تبكي فرحًا

فور إعلان قاضى المعارضات بمحكمة جنح العياط، إخلاء سبيل الطفلة "أميرة" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات معها بتهمة قتل سائق حاول الاعتداء عليها جنسيا -على حد قولها بالتحقيقات- لم تتمالك الفتاة نفسها من الفرحة وانخرطت فى موجة بكاء هستيري، واحتضنها كذلك والدها الذى أصيب بنوبة بكاء هو الآخر، بعد استمرار حبسها لمدة 43 يومًا منذ وقوع الجريمة وحتى الآن، تم خلالها تجديد حبسها لمدة 15 يومًا عدة مرات، طالب خلالها دفاعها وأسرتها بإخلاء سبيلها بأى ضمان تراه المحكمة.
جثة

كشف لغز «الجثة المتفحمة» في صيدلية بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء محمد شرباش مدير المباحث ، من كشف لغز العثور على جثة مسن متفحمة داخل صيدلية ملك نجلة بدائرة كفر الدوار حيث تبين قيام عاطل بخنق المجنى عليه واشعال النيران فى الصيدلية لإيهام أهله بأن الحريق هو سبب الوفاة وذلك لوجود خلافات بينهما على بيع المواد المخدرة، حيث تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة إخطارا من الرائد أحمد حمدى حمد رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار يفيد العثور على جثة مسن داخل صيدلية ملك نجله ونشوب حريق بالصيدلية ، بمنطقة الميزانة بموقف العوائد بجوار محكمة كفر الدوار.
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احمد-سليم-الامين-الاعلي-للاعلام (2)

حبس أحمد سليم 4 أيام على ذمة تحقيقات اتهامه بالرشوة

قررت النيابة العامة، حبس أحمد سليم، أمين المجلس الأعلى للإعلام واثنين آخرين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق معهم بتهمة الرشوة، بعد أن كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن وقائع الاتهام ونفذت أمر ضبط وإحضار المتهم الأول بعد تسجيل وقائع اتهامه بالرشوة، وفقا لإجراءات قانونية صحيحة، وقال الإعلامي مصطفى بكري، فى تدوينة على «تويتر» إن أحمد سليم ألقى القبض عليه متلبسا بعد فترة طويلة من المتابعة، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة للتحقيق معه، وقال إن جهازا رقابيا رفيع المستوى كان يتابع القضية منذ فترة ويمتلك الأدلة والتسجيلات.
تمثيل-جريمة-قتل-سائق-توك-توك-بالبحيرة (3)

انزل معانا.. رحلة موت سائق «توك توك» في رشاح الخانكة

لم يكن يعلم «أحمد»، طالب الإعدادية، الذي لم يتخط الـ16 من عمره، أن خروجه لتوصيل جاره على «التوك توك» الخاص به، سيكتب نهاية حياته، وهو ما خطط له اثنان من معدومي الضمير والإنسانية من جيران الطالب، لتكون الرحلة والتوصيلة الأخيرة لـ«أحمد» سائق «التوك توك»، فلم يرحما توسلاته، وتخلصا منه بدم بارد، دفعاه إلى مياه الرشاح بمنطقة الخانكة، ولم يتركاه إلا بعدما تأكدا من غرقه، ثم استوليا على التوك توك، وفرا هاربين من مسرح الحادث، قبل أن يتم ضبطهما بمعرفة ضباط مباحث الخانكة.
المخرج خالد مرعى

حبس المخرج خالد مرعي 4 أيام في اتهامه بجلب المخدرات

قررت نيابة النزهة، حبس المخرج السينمائى خالد مرعي، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بحيازة مواد مخدرة ، عقب وصوله على إحدى الرحلات الجوية قادما من هولندا، بمطار القاهرة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها. كانت أجهزة الأمن بمطار القاهرة، قد ألقت القبض على المخرج خالد مرعي، في أثناء عودته من رحلة سفر بالخارج وبحوزته كمية من المخدرات، وجرى ترحيله إلى قسم شرطة النزهة مباشرة عقب تحرير محضر بالواقعة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله وتحريز المضبوطات.
بندقية-خرطوش

مصرع نجار بطلقات خرطوش في حفل زفاف بالخانكة

فجأة انقلب مشهد الفرح إلى صراخ وحالة من الارتباك بعد أن سقط أحد المشاركين فى حفل عرس بإحدى قرى الخانكة غارقا فى دمائه ولفظ أنفاسه الأخيرة وفشلت محاولة إسعافه بعد أن أصيب بطلق نارى خرج من فرد خرطوش كان بحوزة أحد الأشخاص حاول مجاملة صديقه العريس.تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية إخطارًا يفيد بورود إشارة لمركز شرطة الخانكة من المستشفى العام بوصول المدعو "سامح س. س" 30 سنة، نجار مسلح، ومقيم عزبة سرسق بدائرة المركز، مصابا بطلق نارى ووفاته فى الحال.
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