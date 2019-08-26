حبس عصابة سرقة السيارات وتقطيعها بالخانكة

تحرير:هيثم بطاح ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٩ م

سجن

قررت نيابة الخانكة حبس عناصر تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهم بارتكاب جرائم سرقة السيارات والدراجات النارية، وتقطيعها وإعادة بيعها كقطع غيار. وكانت تحريات ومعلومات مباحث إدارة المرور بمديرية أمن القليوبية، قد أكدت قيام مالك ورشة -مقيم بجسر السويس بالقاهرة- بسرقة السيارات والدراجات النارية وتقطيعها والتلاعب فى الأجزاء الجوهرية الخاصة بها لمواضع الشاسيه والمحرك بغرض إخفاء معالمها وإعادة بيعها كقطع غيار، متخذا من الورشة محل عمله الكائنة بناحية الجبل الأصفر دائرة مركز شرطة الخانكة، محلا لممارسة نشاطه الإجرامى بالاشتراك وآخرين.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهداف الورشة المُشار إليها وضبط المتهم، وبرفقته عاطلان -لهما معلومات جنائية مسجلة- وبتفتيش الورشة عثر بداخلها على 3 مركبات تروسيكل بدون لوحات معدنية، أحدها مبلغ بسرقته بقسم شرطة ثالث الإسماعيلية، وتم ضبط العدد والأدوات المستخدمة فى عملية التقطيع،

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهداف الورشة المُشار إليها وضبط المتهم، وبرفقته عاطلان -لهما معلومات جنائية مسجلة- وبتفتيش الورشة عثر بداخلها على 3 مركبات تروسيكل بدون لوحات معدنية، أحدها مبلغ بسرقته بقسم شرطة ثالث الإسماعيلية، وتم ضبط العدد والأدوات المستخدمة فى عملية التقطيع، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وتكوينهم تشكيلا عصابيا فيما بينهم، تخصص فى سرقة السيارات والدراجات النارية وتقطيعها وإعادة بيعها كقطع غيار.

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المتهمون إلى النيابة التى أصدرت قرارها السابق.







