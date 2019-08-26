ساويرس عن رحيل هند موسى: نعامل الصحفيين بأسلوب لائق

تحرير:التحرير ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

هند موسى

أقيم ظهر اليوم الإثنين، المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي، بأحد فنادق القاهرة، وسط حضور حاشد من الإعلاميين والنجوم ومسؤولي المهرجان، للكشف عن تفاصيل الدورة الثالثة من المهرجان. وخلال المؤتمر، توجه أحد الصحفيين الحاضرين بسؤال إلى المهندس نجيب ساويرس، رئيس المهرجان، عن طريقة تعامل إدارة المهرجان مع الصحفيين في الدورة الجديدة، خاصة بعد الحادث الأليم الذي رحلت على أثره الزميلة هند موسى، رئيسة قسم "الفن" بجريدة "التحرير"، في 29 سبتمبر الماضي، في أثناء عودتها من الجونة بعد تغطيات فعاليات المهرجان في الدورة الماضية.

ومن جانبه، رد ساويرس قائلًا: "الأعمار بيد الله، ودي حاجة مش بإيدينا، وإحنا بنعمل اللي متفق عليه في العالم كله بالتعامل مع الصحفيين بطريقة لائقة، ولو كنا مركبين الصحفيين دبابات وربنا أمر كان أمره هينفذ وهيموت من هو مقدر له ذلك، لا يمكن التعهد بتجنب حوادث الطرق خلال المهرجان، لكنني أتعهد بمعاملة لائقة