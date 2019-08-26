فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

ساويرس عن رحيل هند موسى: نعامل الصحفيين بأسلوب لائق

تحرير:التحرير ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
هند موسى
هند موسى
أقيم ظهر اليوم الإثنين، المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي، بأحد فنادق القاهرة، وسط حضور حاشد من الإعلاميين والنجوم ومسؤولي المهرجان، للكشف عن تفاصيل الدورة الثالثة من المهرجان. وخلال المؤتمر، توجه أحد الصحفيين الحاضرين بسؤال إلى المهندس نجيب ساويرس، رئيس المهرجان، عن طريقة تعامل إدارة المهرجان مع الصحفيين في الدورة الجديدة، خاصة بعد الحادث الأليم الذي رحلت على أثره الزميلة هند موسى، رئيسة قسم "الفن" بجريدة "التحرير"، في 29 سبتمبر الماضي، في أثناء عودتها من الجونة بعد تغطيات فعاليات المهرجان في الدورة الماضية.
ومن جانبه، رد ساويرس قائلًا: "الأعمار بيد الله، ودي حاجة مش بإيدينا، وإحنا بنعمل اللي متفق عليه في العالم كله بالتعامل مع الصحفيين بطريقة لائقة، ولو كنا مركبين الصحفيين دبابات وربنا أمر كان أمره هينفذ وهيموت من هو مقدر له ذلك، لا يمكن التعهد بتجنب حوادث الطرق خلال المهرجان، لكنني أتعهد بمعاملة لائقة
اقرأ المزيد
كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

إيرادات أفلام العيد.. «الفيل الأزرق 2» الثاني

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 89 مليون جنيه، منذ طرح الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" يوم 25 يوليو الماضي، إذ بلغت إيراداته، أمس الأحد، نحو 748 ألف جنيه، محتلا المركز الثاني بعد "ولاد رزق" الذي حقق مليونا و491 ألف جنيه، بينما حل بعده في المركز الثالث فيلم "خيال مآتة" بـ420 ألف جنيه. ويشارك فى بطولة "الفيل الأزرق 2" النجوم "هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا"، بجانب ظهور عدد من النجوم ضيوف شرف، على رأسهم الفنان خالد الصاوي.
سوسن-بدر. (3)

سوسن بدر ومروان حامد ودرة بلجان تحكيم مهرجان الجونة

أعلن مهرجان الجونة السينمائي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة للمهرجان، أن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة تتضمن الممثلة المصرية القديرة سوسن بدر، بينما تتضمن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة مصممة الملابس المميزة ناهد نصر الله، كما يرأس المخرج مروان حامد لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، التي تتضمن الممثلة التونسية درة زورق. المهرجان يشارك فيه عدد من المشاهير العالميين، وخبراء صناعة السينما، في كثير من الفعاليات والأنشطة السينمائية وضمن مساعيه توفير قنوات اتصال لمحترفى الأفلام المحليين.
نجيب-ساويرس (2)

ساويرس: مهرجان الجونة ليس لـ«الفساتين» فقط

قال المهندس نجيب ساويرس، رئيس مهرجان الجونة السينمائي، إن مؤسسيه مروا بالمرحلة الصعبة من عمر المهرجان، مشيرًا إلى أن المهرجان ولد ناجحا منذ الدورة الأولى، لافتا إلى أنه عاشق للسينما ويقابل صناع السينما خارج حدود مصر، ويتحدثون عن المهرجان كأنه موجود منذ 20 عاما، منوهًا بأنه "اتبهدل" في الدورة الأخيرة من مهرجان كان السينمائي، حيث كان لديهم عدد كبير من الأزمات، وكانوا "غير كرماء مع الضيوف"، موجها الشكر لعمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة، على اهتمامه بالضيوف والبعد الفني.
اقرأ المزيد من الأخبار
سميح-ساويرس

سميح ساويرس: مهرجان موسيقي ضخم بالجونة قريبًا

أعلن رجل الأعمال سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة، عن إنشاء قصر للمؤتمرات في الجونة، سيقام فيه حفلا الافتتاح والختام لمهرجان الجونة بدءًا من الدورة الرابعة، مؤكدا أنه لن يكون فقط لمهرجان السينما، وإنما سيشهد أيضا إقامة مهرجان للموسيقى تنفيذا للوعد الذي قطعه على نفسه لوزيرة الثقافة ومحافظ البحر الأحمر العام الماضي، مشيرا إلى أنه يجري الآن الإعداد لإقامة مهرجان موسيقي فني ضخم. وأضاف سميح، خلال مؤتمر الإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة لمهرجان الجونة، اليوم الإثنين، أن هذه المبادرة هي رسالة الجونة منذ إنشائها.
سوسن-بدر. (3)

سوسن بدر ومروان حامد ودرة بلجان تحكيم مهرجان الجونة

أعلن مهرجان الجونة السينمائي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة للمهرجان، أن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة تتضمن الممثلة المصرية القديرة سوسن بدر، بينما تتضمن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة مصممة الملابس المميزة ناهد نصر الله، كما يرأس المخرج مروان حامد لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، التي تتضمن الممثلة التونسية درة زورق. المهرجان يشارك فيه عدد من المشاهير العالميين، وخبراء صناعة السينما، في كثير من الفعاليات والأنشطة السينمائية وضمن مساعيه توفير قنوات اتصال لمحترفى الأفلام المحليين.
نجيب-ساويرس (2)

ساويرس: مهرجان الجونة ليس لـ«الفساتين» فقط

قال المهندس نجيب ساويرس، رئيس مهرجان الجونة السينمائي، إن مؤسسيه مروا بالمرحلة الصعبة من عمر المهرجان، مشيرًا إلى أن المهرجان ولد ناجحا منذ الدورة الأولى، لافتا إلى أنه عاشق للسينما ويقابل صناع السينما خارج حدود مصر، ويتحدثون عن المهرجان كأنه موجود منذ 20 عاما، منوهًا بأنه "اتبهدل" في الدورة الأخيرة من مهرجان كان السينمائي، حيث كان لديهم عدد كبير من الأزمات، وكانوا "غير كرماء مع الضيوف"، موجها الشكر لعمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة، على اهتمامه بالضيوف والبعد الفني.
مينا-مسعود

مينا مسعود في مهرجان الجونة.. وانتظار رد رامي مالك

حرص مهرجان الجونة السينمائي في دورتيه السابقتين على استضافة نجوم عالميين، أما هذا العام فستكون مفاجأة المهرجان استضافة نجوم عالميين حاصلين على جوائز عالمية وفي الوقت نفسه من أصول مصرية. وكشف انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، أن إدارة المهرجان تواصلت مع النجم الكندي من أصل مصري مينا مسعود، بطل فيلم "علاء الدين" ليحل ضيفًا على الدورة الثالثة من المهرجان، والتي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 19 لـ27 سبتمبر المقبل، وأكد مينا حضوره، خاصة أن جدول أعماله يسمح له بحضور المهرجان.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org