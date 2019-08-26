895 مليون دولار زيادة في تحويلات المصريين خلال مايو

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ م

البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزى المصرى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتصل إلى 3 مليارات دولار خلال شهر مايو الماضى بزيادة 894.7 مليون دولار عن أبريل الذى سجلت خلاله مستوى 2.1 مليار دولار. وأوضح المركزي أن إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفع على أساس سنوى بنحو 390.1 مليون دولار، إذ كانت قد سجلت 2.6 مليار دولار خلال شهر مايو من العام الماضى. وارتفع حجم تحويلات المصريين المغتربين بالخارج إلى نحو 29 مليار دولار بنهاية 2018، مقارنة بنحو 18.2 مليار دولار فى 2017، بزيادة سنوية قدرها 17%، بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي.

ويقدر عدد المصريين المقيمين فى الخارج بنحو 9.5 مليون مواطن وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. ويوجد نحو 70% منهم فى دول الخليج العربي بواقع 50% فى المملكة العربية السعودية، و20% فى باقى دول الخليج، ويوجد نحو 30% منهم في أوروبا ودول أمريكا الشمالية، بينما تعد مصر من أكبر الدول العربية