أثر الاحتلال الأمريكي على الأدب العراقي ببيت السناري

تحرير:كريم محجوب ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

بيت السناري

يشهد بيت السناري الثقافي بالسيدة زينب التابع لمكتبة الإسكندرية في السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل، ندوة بعنوان "ملامح السرد العراقي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين" واللقاء هو إحدى حلقات النقاش في المشروع الذى أطلقه مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية تحت عنوان "ملامح السرد العربي في القرن الحادي والعشرين"، وقد تم الاتفاق مع عدد من النقاد من بلدان عربية مختلفة على إعداد دراسات تحدد أهم ملامح السرد الروائي والقصصي في ذلك العقد الزمني في بلادهم.

ويتحدث في الندوة الناقدان العراقيان، الدكتور ثائر العذاري وجاسم الخالدي، ويديرها مدير مختبر السرديات في مكتبة الإسكندرية منير عتيبة، وسيطرح الناقدان خلال اللقاء، المتغيرات الكبيرة التي طرأت على السرد العراقي بعد الاحتلال الأمريكي 2003، إذ انتقل الوسط الثقافي العراقي نقلة مفاجئة من تقييد الحريات والرقابة