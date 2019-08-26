فلسطين تهاجم أمريكا: سياساتها عدوانية

تحرير:وكالات ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٩ م

فلسطين المحتلة

علقت فلسطين، اليوم الثلاثاء، على قرار الخارجية الأمريكية بحذف فلسطين وأي إشارة لها من قائمة الدول بالموقع الإلكتروني الخاص. واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، في بيان، أن الخطوة الأمريكية الجديدة تأتي استمرارا لسياستها العدوانية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، مؤكدًا أن قرار واشنطن لن يغيّر من وجودها وحقيقة كونها دولة تحت الاحتلال. وقال المجلس الوطني: إن "هذا القرار الأمريكي جاء بعد قرار وقف استخدام مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشريع الاستيطان فيها".

وطالب "الأمم المتحدة والدول الحرة في العالم التي تؤمن بالقانون الدولي ووجوب نفاذه كونه المرجعية المتوافق عليها بين الدول، واتخاذ مواقف حازمة تجاه محاولات تدمير قواعد القانون والمؤسسات الدولية". وشطبت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأحد، اسم السلطة الفلسطينية من قوائمها، بعد أن سبق وأوقفت استخدام مصطلح