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انتبه.. المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد

تنشط المضادات الحيوية فقط ضد البكتيريا فقط، ونزلات البرد والإنفلونزا تحدث بسبب فيروسات، لذا لا يكون للمضادات الحيوية أي تأثير في علاج تلك الأمراض
تحرير:مي فؤاد ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
مضادات حيوية
مضادات حيوية
السعال والصفير والشخير والعطس كلها من أعراض الإصابة بالزكام أو الإنفلونزا أو التهاب الجيوب الأنفية، ربما تشعر بالحرج من تلك الأعراض، حتى الوصفات الطبية أو العلاجات المنزلية لا تخفف من وطأة تلك الأعراض، لذا تتساءل: هل تحتاج إلى علاج أقوى؟ قد تقوم المضادات الحيوية بالعلاج بالفعل، لكن مفعول المضاد يعتمد على مناعة المصاب نفسه. في حقيقة الأمر، يمكن أن يسبب تناول المضادات الحيوية خاصةً مع مشاكل البرد العديد من الأمراض الأخرى، وذلك بفضل الاعتقاد الخاطئ السائد بأن المضادات الحيوية يمكنها علاج جميع أنواع العدوى، وفقًا لموقع health24.
وفقًا لمسح أجرته منظمة الصحة العالمية، يعتقد ثلثا سكان جنوب إفريقيا أن المضادات الحيوية فعالة لنزلات البرد والإنفلونزا. اقرأ أيضًا: لمزيد من الطاقة.. جسمك بحاجة إلى الفيتامينات تنشط المضادات الحيوية ضد البكتيريا فقط، ونزلات البرد والإنفلونزا تحدث بسبب فيروسات، لذا لا يكون للمضادات الحيوية أي تأثير
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انقطاع الدورة الشهرية يؤثر على النساء في العمل

مرحلة انقطاع الدورة الشهرية فارقة في حياة جميع النساء، إلى جانب توقف المبايض عن العمل وعدم نزول الدورة الشهرية مرة أخرى، تعاني النساء من اضطراب في الهرمونات ومشكلات جسدية ونفسية. يعتقد الرجال أنه فى مرحلة انقطاع الدورة الشهرية يسهل الأمر، ولكن في الواقع هناك مشكلات أخرى تتحكم في تصرفات النساء في العمل خلال سن اليأس، كما أن على أصحاب العمل أن يراعوا هذا الأمر، فخلال مرحلة انقطاع الدورة الشهرية تعاني النساء من القلق والاكتئاب والهبات الساخنة، بالإضافة إلى التفكير المشوش، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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الآيس كريم لذيذ لكنه قد يضر بصحتك في هذه الحالة

في أوقات الصيف وارتفاع الحرارة التي نعيشها تلك الأيام، غالبًا ما نلجأ إلى الآيس كريم والمشروبات المثلجة، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، لكن لا يعلم الكثير مدى خطورته على الصحة، حسبما جاء فى موقع mirror البريطاني. نعلم جيدًا أنه لا يوجد شيء أفضل من الجلوس والاستلقاء وتناول كميات هائلة من الآيس كريم المفضل، خاصة في نهاية يوم الصيف الحار. على الرغم من ذلك، اكتشفت العديد من الدراسات أن كميات كبيرة من الآيس كريم قد تشكل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، إذا لم تتخذ بعض الاحتياطات.
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كيف يمكن للسكري أن يزيد من مخاطر السرطان؟

منذ سنوات ماضية، يحاول العلماء إجابة هذا السؤال؛ لماذا يعاني مرضى السكري من النوع 1 أو النوع 2 من خطر متزايد للإصابة ببعض أشكال السرطان؟ وجد الباحثون أنه عندما ترتفع مستويات السكر في الدم مقارنة بمستوى السكر الطبيعي، يحدث ضرر للحمض النووي، ما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان. سيقدم الباحثون نتائجهم في الاجتماع والمعرض الوطني للجمعية الكيميائية الأمريكية (ACS)، مطلع هذا العام. قال الدكتور جون تيرميني، الذي سيقدم هذا البحث خلال الاجتماع: "معروف منذ فترة طويلة أن مرضى السكري لديهم مخاطر للإصابة أكبر بمقدار 2.5 ضعف بالنسبة لبعض أنواع السرطان".
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لمزيد من الطاقة.. جسمك بحاجة إلى الفيتامينات

كشفت العديد من الأبحاث مؤخرا عن أن الحصول على مزيد من فيتامين D يمكن أن يقلل من خطر الوفاة بسبب السرطان، كما ثبت أنه ليس فقط فيتامين D الذي يحمل فوائد صحية ضخمة. إن ضمان حصولنا على جميع الفيتامينات الحيوية التي تحتاجها أجسامنا يمكن أن يساعد في تعزيز متوسط العمر المتوقع والتصدي لمجموعة من المشاكل الصحية. كما قالت أليس ماكينتوش، اختصاصي التغذية: "هذه الفيتامينات تجعل الجسم يعمل بشكل صحيح، ونقص فيتامين واحد لن يقتلك، لكن الكثير من الناس يعانون". من نقص في الكثير منها"، وذلك وفقا لما ذكره موقع «ميرور» البريطاني.
بدائل الليمون

لا تتخلص من قشر الليمون.. يحمي من السرطان

مع ذلك، فقد أثبتت الدراسات الحديثة أن قشر الليمون مليء بالمركبات النشطة بيولوجيا والتي قد توفر العديد من الفوائد الصحية. على الرغم من أن قشر الليمون يتم التخلص منه عادة، إلا أن الأبحاث أظهرت أنه يمتلك العديد من الفوائد الصحية، فقد تدعم محتوياته من الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة صحة الفم والمناعة والقلب، كما أنه قد يكون لها حتى عدة خصائص مضادة للسرطان. في المرة التالية التي تستخدم فيها هذه الفاكهة الحمضية الموجودة في كل مكان تمسك بالقشرة واستخدمها، ولا تلقها في سلة قمامتك.
العطس

هل يمكن أن تصاب بالبرد والأنفلونزا في وقت واحد؟؟

لم ينته موسم البرد والأنفلونزا، و بغض النظر عن مقدار العناية التي نوليها للحفاظ على صحتنا، نصاب بالبرد والأنفلونزا في أي وقت طول فصول السنة. بين السعال والعطس، قد نتساءل بالضبط ما سبب الإصابة؟ ما أعراض فيروس البرد الشائع؟ وكيف نميز بينه وبين الأنفلونزا؟ وهل يمكن الإصابة بالاثنين معًا؟ هناك أوقات يمكن أن تصاب فيها بنزلة برد وأنفلونزا في نفس الوقت، قال الدكتور كيفن بونهام، حسب صحيفة health24، إن تلك الحالة تسمى "عدوى فائقة"، وعندما يحدث ذلك، يتفاعل نظام المناعة في جسم المصاب بطريقة معينة.
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