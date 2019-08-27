انتبه.. المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد

تنشط المضادات الحيوية فقط ضد البكتيريا فقط، ونزلات البرد والإنفلونزا تحدث بسبب فيروسات، لذا لا يكون للمضادات الحيوية أي تأثير في علاج تلك الأمراض

تحرير:مي فؤاد ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

مضادات حيوية

السعال والصفير والشخير والعطس كلها من أعراض الإصابة بالزكام أو الإنفلونزا أو التهاب الجيوب الأنفية، ربما تشعر بالحرج من تلك الأعراض، حتى الوصفات الطبية أو العلاجات المنزلية لا تخفف من وطأة تلك الأعراض، لذا تتساءل: هل تحتاج إلى علاج أقوى؟ قد تقوم المضادات الحيوية بالعلاج بالفعل، لكن مفعول المضاد يعتمد على مناعة المصاب نفسه. في حقيقة الأمر، يمكن أن يسبب تناول المضادات الحيوية خاصةً مع مشاكل البرد العديد من الأمراض الأخرى، وذلك بفضل الاعتقاد الخاطئ السائد بأن المضادات الحيوية يمكنها علاج جميع أنواع العدوى، وفقًا لموقع health24.

وفقًا لمسح أجرته منظمة الصحة العالمية، يعتقد ثلثا سكان جنوب إفريقيا أن المضادات الحيوية فعالة لنزلات البرد والإنفلونزا. اقرأ أيضًا: لمزيد من الطاقة.. جسمك بحاجة إلى الفيتامينات تنشط المضادات الحيوية ضد البكتيريا فقط، ونزلات البرد والإنفلونزا تحدث بسبب فيروسات، لذا لا يكون للمضادات الحيوية أي تأثير