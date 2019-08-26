الجيش الليبي يدخل غربان ويستعد لإعلان سيطرته الكاملة

تحرير:وكالات ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٦ م

الجيش الليبي

تمكن الجيش الليبي، اليوم الإثنين، من دخول مدينة غريان، وأكد أنه سيعلن السيطرة الكاملة عليها في وقت لاحق، وفقا لما صرح به العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الليبية، وآمر المركز الإعلامي لغرفة "عمليات الكرامة. وأضاف المحجوب أن الميليشيات التي كانت في غريان انقسمت، وأن بعضها يقاتل إلى جوار الجيش الليبي في عملية استعادة السيطرة على غريان. وأوضح أن الجيش الليبي يتجه نحو وسط المدينة، وأنها تعتبر تحت سيطرة القوات المسلحة، خاصة بعد هروب الميليشيات، وتدمير بعض الآليات لها.

وأشار إلى أن عملية التقدم بريا مهد لها سلاح الطيران، ما أسهم في تقهقر الميليشيات، وأن القوات المسلحة قادرة على هزيمة الميليشيات وتحرير كل الأماكن، خاصة أن القوة التي كانت في غريان في وقت سابق هي قوة حفظ أمن، وليس الجيش، وهو ما ساعد الميليشيات في السيطرة عليها. وشدد على أن سلاح الطيران حقق السيطرة الجوية