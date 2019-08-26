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أزهريون عن سجود محمد رمضان: غير مقبول.. ولسنا آله لنحاسبه

انتقادات واسعة لمحمد رمضان عقب حفله الأخير بالساحل وظهوره بقميص شفاف وسجوده كلمة السر.. ورجال دين: السجود له مواضع لا تليق على مسارح الغناء والرقص
تحرير:باهر القاضى وإسراء زكريا ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان
واجه الفنان محمد رمضان العديد من الانتقادات بسبب الحفل الذي أحياه في الساحل الشمالي، إذ استفز ظهوره بقميص شفاف، انتقادات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفه البعض المظهر الذي طل به بـ"الغريب وغير المناسب"، غير أن حرصه على السجود على المسرح عقب نهاية الحفل، أثار حفيظة واستياء عدد من رجال الدين، إذ أكد الدكتور محمود مهنى، عضو هيئة كبار العلماء، أن للسجود مواضعا، وأن "الغناء لا يجوز إلا في مناسبات كحب الوطن والدعوة إلى الفضائل والبعد عن الرذائل، وعدم الاختلاط بالعاريات الغانيات الراقصات أمر واجب".
سجودك ليس شكرا لله ووجه مهنى، رسالة إلى محمد رمضان عبر تصريحاته لـ"التحرير"، قائلا: "كونك تسجد بعد الغناء، هذا ليس بشكر لله، ولكنه افتعال للشكر، وتقليدا لمحمد صلاح الذي قدم للإسلام ما لم تقدمه الملايين بأخلاقه السامية وانفاقه على الوطن حبا له وللعرب، فإن كنت تريد أن تفعل السجود، فأنفق على الوطن والفقراء
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الرطوبة مستمرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود يوم غد الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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«الهوا طيره».. علم مصر يعود إلى قلعة قايتباي من جديد

بعد حالة من الجدل فرضت نفسها على الشارع السكندرى ومواقع التواصل الاجتماعي، بسبب اختفاء علم مصر من أعلى قلعة قايتباي الأثرية بمحافظة الإسكندرية، أوضحت وزارة الآثار، أن الأزمة بسبب المناخ وشدة الهواء، ما أدى إلى تطاير العلم، وقال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، اليوم الإثنين، إنه تم تركيب علم أعلى ساري البرج الرئيسي لقلعة قايتباي وعلى ارتفاع أكثر من 30 مترا، إذ جرت العادة أن يكون هناك ساري بقلعة قايتباي منذ فترة طويلة باعتبارها إحدى أهم معالم عروس البحر المتوسط.
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قرار جمهوري بإنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا

?أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 150 لسنة 2019، بإنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بعد موافقة مجلس النواب عليه بصفة نهائية، إذ يهدف القانون، إلى تمويل وتحفيز البحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار، وربط البحث العلمى وتنمية المجتمع، من خلال الأولويات التى تحددها الدولة للبحث، عبر إنشاء هيئة عامة لتمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تتبع الوزير المختص بالبحث العلمى، ومقرها محافظة القاهرة، وتمنح الحق فى إنشاء فروع أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، بقرار من مجلس إدارتها.
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علاقات قوية وتطور إيجابي.. السيسي يلتقي ترامب في باريس

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش مشاركتهما في فعاليات قمة مجموعة الدول السبع، في فرنسا، وكتب الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على تويتر: "سعدت بلقائي اليوم بالرئيس ترامب، ،حيث رسخ اللقاء قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، وما تشهده تلك العلاقات من تطور إيجابي متواصل خلال هذه الفترة" مضيفا: "أؤكد على حرص مصر الدائم على الاستمرار في الارتقاء بأطر التعاون المشترك فى جميع المجالات".
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شيخ الأزهر: مصر تحتاج إلى الاستثمار في الوعي

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن مصر تحتاج إلى الاستثمار في الوعي بجانب بحوث علمية جادة من أجل تقدم وطننا الحبيب. وأضاف شيخ الأزهر، خلال لقائه مع الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم السبت، لبحث سبل دعم التعاون العلمي بين الأزهر والأكاديمية، إن العمل على زيادة الوعي هو أول خطوات النجاح، مؤكدا أننا لدينا شباب مميز يحتاج كل الدعم والتشجيع حتى يخرج ما لديه من قدرات وابتكارات.
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الأزهر في ذكرى حريق الأقصى: موقفنا ثابت تجاه القدس

تتجدد في هذه الأيام الذكرى الأليمة لمحاولة حرق المسجد الأقصى المبارك على يد متطرف صهيوني، ليرتكب واحدة من أبشع حوادث الإرهاب وبث العنصرية والكراهية في العصر الحديث، هذه الجريمة النكراء ستبقى في التاريخ شاهدًا على انحراف السلوك الصهيوني وإجرامه منذ اللحظة الأولى التي زرع فيها ليكون خنجرًا في قلب المنطقة العربية.. وتحل الذكرى الـ50 لحريق الأقصى، حيث شب في الجناح الشرقي للجامع القبْلي الموجود في الجهة الجنوبية للمسجد الأقصى حريقا ضخما في 21 أغسطس 1969، التهمت نيرانه كامل محتويات الجناح بما في ذلك منبره التاريخي المعروف بمنبر صلاح الدين.
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في ذكرى الخضر.. لماذا لا يترأس الأزهر شيخ غير مصري؟

حلت، أمس الجمعة، ذكرى ميلاد محمد الخضر، شيخ الجامع الأزهر الـ40، إذ شغل المنصب لمدة عامين، وذلك عقب اندلاع ثورة 23 يوليو، غير أن اختيار الرئيس جمال عبد الناصر له سابقة هى الأولى من نوعها أن يترأس كرسي الأزهر شيخ من تونس منذ نشأة الجامع الأزهر الذى تجاوز ألف عام. اختير الخضر شيخا للأزهر فى 16 سبتمبر 1952م واستقال فى 7 يناير 1954م، وذلك احتجاجا على إلغاء القضاء الشرعى ودمجه فى القضاء المدني، إلا أن تعيين عبد الناصر تونسيا من أصل جزائرى شيخا للأزهر، فسره كبار الكتاب وقتئذ بأنه من أجل أن يكون الأزهر منبرا لخدمة مشروع القومية العربية.
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الأزهر: ألفا صهيوني اقتحموا ساحات «الأقصى» في يوليو

كشف مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، خلال تقرير أجراه حديثا، عن أن 2048 صهيونيا، بينهم عدد كبير من الحاخامات وأعضاء منظمات «الهيكل» المزعوم، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى خلال شهر يوليو الماضي، وسط حراسة أمنية مشددة من قبَل عصابات الاحتلال الصهيونية. وأضاف المرصد في التقرير أنه كان على رأس المقتحمين الذين أدوا طقوسا تلمودية، عدد من الحاخامات المتطرفين، أبرزهم الحاخام يهودا كرويزر، وباروخ كهانا، ويتسحاق برنارد، وأليشع وولفنسون، مؤلف كتاب «جبل الهيكل وفق الشريعة اليهودية»، ورؤساء مدرسة «هار عتسيون» المتطرفة.
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