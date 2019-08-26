أزهريون عن سجود محمد رمضان: غير مقبول.. ولسنا آله لنحاسبه

انتقادات واسعة لمحمد رمضان عقب حفله الأخير بالساحل وظهوره بقميص شفاف وسجوده كلمة السر.. ورجال دين: السجود له مواضع لا تليق على مسارح الغناء والرقص

تحرير:باهر القاضى وإسراء زكريا ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

واجه الفنان محمد رمضان العديد من الانتقادات بسبب الحفل الذي أحياه في الساحل الشمالي، إذ استفز ظهوره بقميص شفاف، انتقادات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفه البعض المظهر الذي طل به بـ"الغريب وغير المناسب"، غير أن حرصه على السجود على المسرح عقب نهاية الحفل، أثار حفيظة واستياء عدد من رجال الدين، إذ أكد الدكتور محمود مهنى، عضو هيئة كبار العلماء، أن للسجود مواضعا، وأن "الغناء لا يجوز إلا في مناسبات كحب الوطن والدعوة إلى الفضائل والبعد عن الرذائل، وعدم الاختلاط بالعاريات الغانيات الراقصات أمر واجب".

سجودك ليس شكرا لله ووجه مهنى، رسالة إلى محمد رمضان عبر تصريحاته لـ"التحرير"، قائلا: "كونك تسجد بعد الغناء، هذا ليس بشكر لله، ولكنه افتعال للشكر، وتقليدا لمحمد صلاح الذي قدم للإسلام ما لم تقدمه الملايين بأخلاقه السامية وانفاقه على الوطن حبا له وللعرب، فإن كنت تريد أن تفعل السجود، فأنفق على الوطن والفقراء

سجودك ليس شكرا لله

ووجه مهنى، رسالة إلى محمد رمضان عبر تصريحاته لـ"التحرير"، قائلا: "كونك تسجد بعد الغناء، هذا ليس بشكر لله، ولكنه افتعال للشكر، وتقليدا لمحمد صلاح الذي قدم للإسلام ما لم تقدمه الملايين بأخلاقه السامية وانفاقه على الوطن حبا له وللعرب، فإن كنت تريد أن تفعل السجود، فأنفق على الوطن والفقراء والمساكين والأيتام، أما أن تسجد لمجرد غنوة الله أعلم بما تقول فيها، فاعلم أن هذا سجود رياء وسجود بعيد عما أمر به الله عز وجل" -على حد وصفه-.

ويرى عضو هيئة كبار العلماء، أن محمد رمضان يغني فقط ليأخد الملايين ويضعها في البنوك، والوطن في حاجة إلى "الملاليم"، مؤكدا أن سجوده "غير مقبول".

وتقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ضد الفنان هاني شاكر، بسبب إقامة الفنان محمد رمضان حفلًا غنائيًا، رغم أن نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرارًا حذرت فيه جميع الهيئات المصرح لها بإقامة حفلات، بمنع التعامل مع كل مطربي المهرجانات.

لسنا آله لنحاسب رمضان

يضيف الدكتور رمضان عبد الرازق، أحد علماء الأزهر، لـ"التحرير، أن السجود عقب معصية غير مقبول ولا يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية، معربا عن رفضه للهجوم على الفنان محمد رمضان، مبررا ذلك بأن البعض يحاسب الأخر وكأنه رب أو إله، وهذا غير مقبول إطلاقا، فهو إنسان له وعليه، ومن الطبيعي أن نرفض بعض سلوكياته، مؤكدا "أننا لا نملك شيئا نقدمه له غير الدعاء له بالهداية والنصح والارشاد"، بحسب تعبيره.

أداب السجود لله

تقول الدكتورة فتحية الحنفى، أستاذ الفقه بالأزهر، إن سجود الشكر لله تعالي مستحب، وهو السجود من أجل نعمة ساقها الله عز وجل للمسلمين، أو نعمة خاصة ساقها الله عز وجل للشخص، كوجود ولد له أو توفيق في عمل ليس فيه معصية، أو رزق ساقه الله له، أو سلامته من حادث، أو من الله عز وجل عليه بالشفاء أو غير ذلك مما يسره الله له، وروي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة فلما كنا قريبا من عزوراء نزل ثم رفع.

وتابعت: "سجود الشكر لا يحتاج الي طهارة كما في الصلاة، ويقول الإنسان عند السجود سبحان ربي الأعلى، ويحمد الله ويثني عليه على النعمة التي حصلت له، وبناء عليه فسجود الشكر هو السجود من أجل نعمة عامة أو خاصة، والنعمة لا تكون إلا فيما يرضى الله عز وجل، فكل ما فيه خلاعة أو ميوعة فلا تستوجب الشكر لأنها نقمة"، بحسب قولها.

واحتفل الفنان محمد رمضان بتخطى قناته على "يوتيوب" حاجز المليونى مشاهدة، ونشر صورة، عبر حسابه على "إنستجرام"، يوضح فيها أنه أول فنان مصرى، تتخطى قناته الرسمية على يوتيوب مليونى مشاهدة، معلقًا: "الحمد لله.. ثقة فى الله نجاح".

سلفي: لا يجوز السجود بعد الغناء

يقول الداعية السلفى، سامح عبد الحميد، إنه لا يجوز لمحمد رمضان، سجود الشكر بعد الغناء، مشددا على أنه "من المعصية أن يسجد الإنسان شكرًا على المعصية".

وتساءل الداعية السلفى، بلهجة استنكار خلال تصريحاته لـ«التحرير»: "هل يشكر الله على ارتكاب المحرم؟"، مستكملا: "بل عليه أن يندم ويتوب ويستغفر الله، فسجدة الشكر تكون بسبب تجدد نعمة، أو اندفاع نقمة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمرٌ يُسَرُّ به خرَّ ساجدًا لله عز وجل".

وتابع: "محمد رمضان لم تحدث له نعمة، بل حدثت له نقمة وغناء ورقص وانحلال أخلاقي، وسط نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، واختلاط الرجال بالنساء وتحرشات وفسوق وعصيان، وهذا من اللهو محرم الذي نهانا الله عز وجل عنه".