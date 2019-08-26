إنذار لنقيب الموسيقيين بإيقاف محمد رمضان عن الغناء

تحرير:التحرير ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

محمد رمضان

أرسل طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا إنذارا رسميا لهانى شاكر نقيب الموسيقيين، طالب فيه بأن يصدر مجلس نقابة الموسيقيين قرارا عاجلا بإيقاف الممثل محمد رمضان عن الغناء وعدم إعطائه أي تصاريح لإقامة حفلات مرة أخرى. ونص محمود في إنذاره الموجه لنقيب الموسيقيين على أنه بتاريخ 23 أغسطس أقام محمد رمضان حفلا غنائيا بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالى بناء على تصريح صادر من النقابة سمح له بإقامة هذا الحفل والغناء فيه رغم أن المذكور ليس مطربا ولا مقيدا بنقابة الموسيقيين لأن صوته يخلو من المعايير المهنية والفنية للسماح له بمزاولة الغناء.

وأضاف محمود أن محمد رمضان ظهر في حفله الأخير على المسرح بملابس غير لائقة وشبه عارية وهو يعد بذلك واجهة مسيئة للفن المصرى، واصفا ما قام به الممثل المذكور على المسرح بالإسفاف غير المقبول الذي قوبل باستياء شديد من الشعب المصرى ويتنافى كليا مع مبادئ وقيم المصريين. وطالب محمود في إنذاره، بمنع محمد رمضان