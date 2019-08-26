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إنذار لنقيب الموسيقيين بإيقاف محمد رمضان عن الغناء

تحرير:التحرير ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
محمد رمضان
محمد رمضان
أرسل طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا إنذارا رسميا لهانى شاكر نقيب الموسيقيين، طالب فيه بأن يصدر مجلس نقابة الموسيقيين قرارا عاجلا بإيقاف الممثل محمد رمضان عن الغناء وعدم إعطائه أي تصاريح لإقامة حفلات مرة أخرى. ونص محمود في إنذاره الموجه لنقيب الموسيقيين على أنه بتاريخ 23 أغسطس أقام محمد رمضان حفلا غنائيا بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالى بناء على تصريح صادر من النقابة سمح له بإقامة هذا الحفل والغناء فيه رغم أن المذكور ليس مطربا ولا مقيدا بنقابة الموسيقيين لأن صوته يخلو من المعايير المهنية والفنية للسماح له بمزاولة الغناء.
وأضاف محمود أن محمد رمضان ظهر في حفله الأخير على المسرح بملابس غير لائقة وشبه عارية وهو يعد بذلك واجهة مسيئة للفن المصرى، واصفا ما قام به الممثل المذكور على المسرح بالإسفاف غير المقبول الذي قوبل باستياء شديد من الشعب المصرى ويتنافى كليا مع مبادئ وقيم المصريين. وطالب محمود في إنذاره، بمنع محمد رمضان
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سميح ساويرس: مهرجان موسيقي ضخم بالجونة قريبًا

أعلن رجل الأعمال سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة، عن إنشاء قصر للمؤتمرات في الجونة، سيقام فيه حفلا الافتتاح والختام لمهرجان الجونة بدءًا من الدورة الرابعة، مؤكدا أنه لن يكون فقط لمهرجان السينما، وإنما سيشهد أيضا إقامة مهرجان للموسيقى تنفيذا للوعد الذي قطعه على نفسه لوزيرة الثقافة ومحافظ البحر الأحمر العام الماضي، مشيرا إلى أنه يجري الآن الإعداد لإقامة مهرجان موسيقي فني ضخم. وأضاف سميح، خلال مؤتمر الإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة لمهرجان الجونة، اليوم الإثنين، أن هذه المبادرة هي رسالة الجونة منذ إنشائها.
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«الفارس والأميرة» و«لما بنتولد» في الجونة السينمائي

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن عرض فيلمين مصريين، بقسم الاختيار الرسمي "خارج المسابقة"، ضمن فعاليات دورته الثالثة، التي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر المقبل. وكشف المهرجان في ملفه الصحفي عن أن الفيلم الأول الذي سيتم عرضه عالميا لأول مرة هو "الفارس والأميرة"، وهو أول فيلم تحريك مصري طويل يعرض في المهرجان، ويقوم بالأداء الصوتي في الفيلم محمد هنيدي، ومدحت صالح، ودنيا سمير غانم، وماجد الكدواني، وعبد الرحمن أبو زهرة، وعبلة كامل، بالإضافة إلى الراحلين سعيد صالح وأمينة رزق، ورسوم الراحل مصطفى حسين، وسيناريو وإخراج بشير الديك.
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الليلة.. محمد عدوية نجم مهرجان محكى القلعة

يحيي الفنان محمد عدوية حفلا بصحبة فرقته الموسيقية، في العاشرة مساء اليوم، ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، ويشدو "عدوية" بباقة من أجمل أغانيه "سيبي روحك، دي اللي خدتني مني، حكاية روح، سامحني يابا، كلام في كلام، المولد، ولا كان، كل يوم، يا ست البنات، حبيبي فين ما تكون، بقاله كام يوم، سكوت خلاص"، ويسبقه في الثامنة حفل الفنان سعيد أرتيست، إضافة إلى فريق "على مر الأجيال".
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محمد رمضان يرد على ريهام سعيد: كنت بطمن عليك على طول

قبل يومين، عادت الإعلامية ريهام سعيد إلى الظهور مرة أخرى على الشاشة ببرنامج «صبايا» المذاع على قناة الحياة، بعد انقطاع دام أكثر من شهر؛ لظروف مرضها، وخلال الحلقة توجهت بالشكر للكثيرين من الفنانين الذين ساندوها ودعموها خلال أزماتها الأخيرة، ولكنها أكدت أن الفنان محمد رمضان رغم صداقتهما، فإنه لم يسأل عنها، وهو ما دفع النجم الأسمر للخروج والرد عليها، إذ قام بإعادة نشر الفيديو الذى تتحدث فيه عنه، من خلال حسابه على موقع «فيسبوك»، وعلق: «كنت بطمن عليكِ على طول من ياسر سليم، وكلمتك على كل أرقامك اللي معايا وكانوا مقفولين».
محمد-رمضان-مع-حلا-شيحة-فى-مسلسل-زلزال

محمد رمضان يرد على أنباء زواجه من حلا شيحة

مجددا خرجت على السطح أنباء تتحدث عن زواج الفنان محمد رمضان من الفنانة حلا شيحة، وقد ترددت أخبار مماثلة خلال شهر رمضان الماضي وما قبله، وذلك على خلفية عملهما معا في مسلسل زلزال، حيث كان الفنانان يحرصان على نشر صورهما معا من الكواليس، وسبق أن نفت الفنانة في بيان صحة تلك الأخبار. وهذه المرة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنباء تفيد بأن الثنائي يقضيان شهر العسل في الساحل الشمالي دون علم زوجته، وأنهما ينتظران لفترة قبل أن يعلنا الخبر رسميا.
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هاني شاكر: ليس لدي وقت لعائلتي.. والنقابة قلعة الفن

الفنان هانى شاكر كمطرب له اسم كبير، ومسيرة تتحدث عنه، لكنه اتجه للعمل النقابى خلال الأربعة أعوام الماضية بعد تقلده منصب نقيب المهن الموسيقية، واستطاع أن يحقق عددا من الإنجازات لأعضاء النقابة، والتى يراها تصل إلى حد الإعجازات، وعلى الرغم من أن المنصب استهلكه كليا خلال الفترة الماضية، مما اضطره إلى اتخاذ قرار بعدم الترشح مرة أخرى، فإن أعضاء الجمعية العمومية أصروا على أن يستكمل مسيرة ما بدأه فى النقابة، وبالفعل قرر أمير الغناء العربى أن يخوض الانتخابات على مقعد النقيب مرة أخرى، وتنافس أمامه الفنان مصطفى كامل، واستطاع شاكر أن يحسم المواجهة.
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مقعد نقيب الموسيقيين.. من أم كلثوم إلى هانى شاكر

حسم الفنان هانى شاكر معركة مقعد نقيب المهن الموسيقية لصالحه، بتغلبه على منافسه الفنان مصطفى كامل في الانتخابات، بحصوله على 1531 صوتا، مقابل 589 للآخر. وفور إعلان النتيجة انطلقت الاحتفالات في النقابة، خاصة أن "شاكر" يتمتع بشعبية جارفة بين أعضاء الجمعية العمومية الذين يشيدون دومًا بما أنجزه على مدار الأربع سنوات الماضية، فيما يخص المعاشات ومشروع العلاج، متجاهلين الأزمات التي شهدتها النقابة خلال فترته الأولى، والتى دفعته إحداها إلى الاستقالة، لكنه تراجع عنها بعد «ضغط الأعضاء».
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