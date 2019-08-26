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هل يخوض «القروي» ماراثون رئاسة تونس من خلف القضبان؟

وزير العدل التونسي كريم الجموسي أمر بالتحقيق في ملابسات إصدار بطاقتي الإيداع في حق كل من نبيل وغازي القروي والتثبت من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة
تحرير:وفاء بسيوني ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣١ م
نبيل القروي
نبيل القروي
جاء اعتقال نبيل القروي المرشح للانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس، قبل ثلاثة أسابيع من انطلاق هذا الاستحقاق المقرر في 15 سبتمبر المقبل، ليثير حالة من الجدل والتوتر، بعد أن أوقفته الشرطة التونسية على خلفية قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي وغسيل أموال، وتم اقتياده إلى سجن المرناقية، وذلك بعد ساعات من إصدار دائرة القضاء المالي في تونس أمرا باعتقاله. ووجهت السلطات التونسية إلى القروي، وشقيقه غازي، في 8 يوليو تهمة "تبييض الأموال"، حيث أوقف نبيل أثناء عودته من باجة، في شمال غربي البلاد، وأودع في السجن المدني بالمرناقية.
اعتقال القروي جاء بعد يوم من قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس بمنع ثلاث مؤسسات إعلامية محلية، من بينها قناة نسمة الخاصة التي أسسها القروي، من تغطية الحملات الانتخابية. والقروي "56 عاما" يملك قناة "نسمة" التليفزيونية، وأحد المرشحين للانتخابات التي تجرى في 15 سبتمبر، بعد وفاة
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الجيش الليبي يدخل غربان ويستعد لإعلان سيطرته الكاملة

تمكن الجيش الليبي، اليوم الإثنين، من دخول مدينة غريان، وأكد أنه سيعلن السيطرة الكاملة عليها في وقت لاحق، وفقا لما صرح به العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الليبية، وآمر المركز الإعلامي لغرفة "عمليات الكرامة. وأضاف المحجوب أن الميليشيات التي كانت في غريان انقسمت، وأن بعضها يقاتل إلى جوار الجيش الليبي في عملية استعادة السيطرة على غريان. وأوضح أن الجيش الليبي يتجه نحو وسط المدينة، وأنها تعتبر تحت سيطرة القوات المسلحة، خاصة بعد هروب الميليشيات، وتدمير بعض الآليات لها.
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فلسطين تهاجم أمريكا: سياساتها عدوانية

علقت فلسطين، اليوم الثلاثاء، على قرار الخارجية الأمريكية بحذف فلسطين وأي إشارة لها من قائمة الدول بالموقع الإلكتروني الخاص. واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، في بيان، أن الخطوة الأمريكية الجديدة تأتي استمرارا لسياستها العدوانية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، مؤكدًا أن قرار واشنطن لن يغيّر من وجودها وحقيقة كونها دولة تحت الاحتلال. وقال المجلس الوطني: إن "هذا القرار الأمريكي جاء بعد قرار وقف استخدام مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشريع الاستيطان فيها".
قايد-صالح

رئيس الأركان الجزائري يدعو لانتخابات رئاسية عاجلة

دعا رئيس الأركان الجزائري نائب وزير الدفاع، الفريق قايد صالح، اليوم الإثنين، إلى انتخابات رئاسية شفافة في أقرب وقت، وفقا لما ذكرته قناة النهار الجزائرية. وقال الفريق قايد صالح: "إن المرحلة تتطلب التحلي بالحكمة والرؤية والصبر"، مشيرا إلى أن مقاربتهم ترتكز على ترجيح الشرعية الدستورية، مشيدا بجهود هيئة الوساطة والحوار. جاء ذلك خلال لقاء الفريق صالح بإطارات وأفراد الواجهة البحرية الغربية، إذ جدد التذكير بالمواقف الثابتة للجيش الوطني الشعبي بخصوص الوضع الذي تعيشه البلاد، خاصة ما تعلق منها بضرورة التمسك بالخيار الدستوري.
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صحف سعودية: إسرائيل تضرب إيران بسوريا ولبنان والعراق

تصدرت الضربات الإسرائيلية لعدد من الدول مانشيتات الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الإثنين، وسلطت الضوء على الشأن اليمني وتطورات قمة الدول السبع وتنوعت عناوين الصحف بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. في افتتاحيتها أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" أن إسرائيل شنت سلسلة هجمات في العراق وسوريا ولبنان، استبقت لتوجيه ضربات لها بأن قصفت تلك المواقع أمس. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال جولة أمنية في الشمال: "استبقناهم، وأحبطنا هذه العمليات الإرهابية الخطيرة".
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نبيل- القروي (2)

قوة مسلحة وجرائم مالية.. كواليس القبض على مرشح رئاسي في تونس

اعتقلت الشرطة التونسية اليوم الجمعة، نبيل القروي المرشح لانتخابات الرئاسة التونسية، وسط أحاديث عن تهرب ضريبي وغسيل أموال، وبعد نحو ساعتين من إلقاء القبض عليه، أصدرت وزاة الداخلية بيانا، على موقعها الرسمي، تكشف فيه ملابسات توقيف الفروي الذي يشغل في الوقت ذاته منصب رئيس حزب "قلب تونس"، موضحة أنه "تنفيذا لبطاقة الجلب الصادرة عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس، ضد نبيل القروي، تولى فريق تابع للإدارة العامة للأمن الوطني اليوم الجمعة، على مستوى الطريق السريع تونس - باجة (شمال غرب) إيقاف المعني بالأمر".
عبير-موسى (3)

عبير موسى.. هل تصل عدوة الثورة التونسية لقصر قرطاج؟

مع اقتراب ماراثون الانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس، برزت العديد من الوجوه التي تسعى للوصول إلى العرش، وجاءت عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر ضمن أبرز الوجوه المرشحة، حيث أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قبول ملفات 26 مرشحا، بينهم امرأتان من بين 97 تقدموا بتسجيل ترشحهم لخوض سباق الرئاسة. ومنذ أن أعلنت الهيئة عن خريطة الانتخابات لسنة 2019، تمضى عبير موسى متخذة من معاداة الإسلاميين والدعوة لإقصائهم ركيزة في برنامجها الانتخابي، وترتكز وحزبها على ورقة المشاركة الكثيفة في الانتخابات التشريعية.
انتخابات-تونس (2)

هوس الترشح وتشريع المخدرات يسيطران على انتخابات تونس

بعد رحيل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، تسعى تونس لتجنب شغور السلطة بكل الطرق، ولتحقيق تلك الخطوة قامت بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر أن تنطلق نوفمبر المقبل، إلا أنه بعد رحيل السبسي تم تقديم موعد الانتخابات إلى 15 سبتمبر المقبل. وانطلقت الجمعة الماضية، أولى مراحل الانتخابات بفتح باب الترشح وتوالى التقديم للترشح وبلغ عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية التونسية ممّن أودعوا ملفاتهم بالمقر المركزى للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 15 مترشحا مع نهاية اليوم الثالث لتقديم الترشيحات، الذى يستمر حتى 9 أغسطس الجاري.
القصر-الرئاسي

«الطريق إلى قرطاج».. هل يترشح الشاهد لرئاسة تونس؟

بدأت تونس السباق نحو القصر الرئاسي مع فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تنطلق في منتصف سبتمبر المقبل التي تم تقديم موعدها بعد رحيل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي. وانطلقت أمس، أولى مراحل هذا السباق من خلال فتح باب الترشح وتقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة، والتي ستتواصل حتى التاسع من الشهر الجاري، وقدم في اليوم الأول من فتح باب الترشحات، عشرة طلبات ترشح، وسط توقعات بتسجيل رقم قياسي في عدد الطلبات خلال الأيام المقبلة.
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