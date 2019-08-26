سميح ساويرس: مهرجان موسيقي ضخم بالجونة قريبًا
تحرير:التحرير
٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٦ م
سميح ساويرس
أعلن رجل الأعمال سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة، عن إنشاء قصر للمؤتمرات في الجونة، سيقام فيه حفلا الافتتاح والختام لمهرجان الجونة بدءًا من الدورة الرابعة، مؤكدا أنه لن يكون فقط لمهرجان السينما، وإنما سيشهد أيضا إقامة مهرجان للموسيقى تنفيذا للوعد الذي قطعه على نفسه لوزيرة الثقافة ومحافظ البحر الأحمر العام الماضي، مشيرا إلى أنه يجري الآن الإعداد لإقامة مهرجان موسيقي فني ضخم. وأضاف سميح، خلال مؤتمر الإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة لمهرجان الجونة، اليوم الإثنين، أن هذه المبادرة هي رسالة الجونة منذ إنشائها.
وحرص على حضور المؤتمر المهندس نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، والمهندس خالد بشارة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للتنمية، وعمرو منسي المدير التنفيذي للمهرجان، وإنتشال التميمي مدير المهرجان، والفنانة بشرى مديرة العمليات للشركة المنظمة للمهرجان، والمخرج أمير رمسيس المدير الفني
وحرص على حضور المؤتمر المهندس نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، والمهندس خالد بشارة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للتنمية، وعمرو منسي المدير التنفيذي للمهرجان، وإنتشال التميمي مدير المهرجان، والفنانة بشرى مديرة العمليات للشركة المنظمة للمهرجان، والمخرج أمير رمسيس المدير الفني للمهرجان، والمخرج مروان حامد، والمخرج يسرى نصر الله، والفنانة دُرة، وغيرهم.
وتهدف الدورة الثالثة التى تقام خلال الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019 إلى جمع صناع السينما فى المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافى بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية، وهو الأمر الذى يعززه التزام المهرجان الراسخ باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة السينما العربية نحو الأمام، حيث يتنافس ما يزيد على 80 فيلمًا.