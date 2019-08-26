سميح ساويرس: مهرجان موسيقي ضخم بالجونة قريبًا

تحرير:التحرير ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٦ م

سميح ساويرس

أعلن رجل الأعمال سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة، عن إنشاء قصر للمؤتمرات في الجونة، سيقام فيه حفلا الافتتاح والختام لمهرجان الجونة بدءًا من الدورة الرابعة، مؤكدا أنه لن يكون فقط لمهرجان السينما، وإنما سيشهد أيضا إقامة مهرجان للموسيقى تنفيذا للوعد الذي قطعه على نفسه لوزيرة الثقافة ومحافظ البحر الأحمر العام الماضي، مشيرا إلى أنه يجري الآن الإعداد لإقامة مهرجان موسيقي فني ضخم. وأضاف سميح، خلال مؤتمر الإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة لمهرجان الجونة، اليوم الإثنين، أن هذه المبادرة هي رسالة الجونة منذ إنشائها.

وحرص على حضور المؤتمر المهندس نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، والمهندس خالد بشارة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للتنمية، وعمرو منسي المدير التنفيذي للمهرجان، وإنتشال التميمي مدير المهرجان، والفنانة بشرى مديرة العمليات للشركة المنظمة للمهرجان، والمخرج أمير رمسيس المدير الفني