«الإرهاب والهجرة غير الشرعية».. السيسي يلتقي ماكرون

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٩ م

السيسي وماكرون - صورة أرشيفية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي أعرب خلال اللقاء عن شكره للرئيس الفرنسي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال مشاركة سيادته في قمة مجموعة الدول السبع، مشيدا بقوة وتميز العلاقات المصرية الفرنسية وما تتسم به من خصوصية تاريخية. ومن جانبه رحب ماكرون بالسيسي، مثمنا مشاركته في أعمال القمة، وكذلك بالعلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا والروابط الحضارية والثقافية التي تربط بين الشعبين.

وأعرب ماكرون عن حرص فرنسا على تعزيز آليات التعاون المشترك ومواصلة تطوير العلاقات الثنائية والتشاور والتنسيق حول القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.وأضاف راضي أن اللقاء تطرق إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة على المستوى الاقتصادي، واستعراض العلاقات الإفريقية الفرنسية، في ضوء رئاسة مصر للاتحاد