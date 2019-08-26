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«الإرهاب والهجرة غير الشرعية».. السيسي يلتقي ماكرون

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٩ م
السيسي وماكرون - صورة أرشيفية
السيسي وماكرون - صورة أرشيفية
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي أعرب خلال اللقاء عن شكره للرئيس الفرنسي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال مشاركة سيادته في قمة مجموعة الدول السبع، مشيدا بقوة وتميز العلاقات المصرية الفرنسية وما تتسم به من خصوصية تاريخية. ومن جانبه رحب ماكرون بالسيسي، مثمنا مشاركته في أعمال القمة، وكذلك بالعلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا والروابط الحضارية والثقافية التي تربط بين الشعبين.
وأعرب ماكرون عن حرص فرنسا على تعزيز آليات التعاون المشترك ومواصلة تطوير العلاقات الثنائية والتشاور والتنسيق حول القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.وأضاف راضي أن اللقاء تطرق إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة على المستوى الاقتصادي، واستعراض العلاقات الإفريقية الفرنسية، في ضوء رئاسة مصر للاتحاد
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غش-فى-امتحانات-الثانوية-العامة

ضبط 9 حالات غش في آخر امتحانات الدور الثاني للثانوية

أدى، اليوم الإثنين، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى الجمهورية، آخر امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018 - 2019، بامتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بإجمالي 5 آلاف و784 طالبا، وامتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالي 5 آلاف و95 طالبا، وامتحان مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي 6 آلاف و442 طالبا في 278 لجنة على مستوى الجمهورية. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام الامتحان، إن أجواء الامتحان خلال اليوم الأخير سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.
منفذ-بيع-سلع-التموين (2)

ارتفاع دعم التموين بموازنة 2020 إلى 89 مليار جنيه

ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في الإنفوجراف الذي نشره، اليوم الإثنين، على صفحته الرسمية عبر موقع "فيسبوك"، إن حجم إنفاق الدولة على دعم السلع التموينية ارتفع ليصل إلى 89 مليار جنيه في موازنة 2019 - 2020 مقارنة بـ86.2 مليار جنيه في موازنة 2018 - 2019، موضحا أن حجم إنفاق الدولة على دعم السلع التموينية بلغ نحو 80.5 مليار جنيه في موازنة 2017 - 2018، و47.5 مليار جنيه في موازنة 2016 - 2017، و42.7 مليار جنيه في موازنة 2015 - 2016، و39.4 مليار جنيه في موازنة 2014 - 2015.
قطار (2)

قرار جديد من السكة الحديد بسبب العام الدراسي

أصدرت هيئة السكة الحديد، اليوم الإثنين، بيانا، أعلنت فيه عن قرارها الدفع بـ4 قطارات خدمة جديدة بين "القاهرة- منوف- طنطا"، والعكس، اعتبارا من أول سبتمبر المقبل، استعدادا لبداية العام الدراسي وخدمة أهالي خط منوف، موضحة أن القطارات هي 564 و565 بين منوف وطنطا، والعكس، إذ يقوم القطار رقم 565 من منوف في الساعة الثامنة صباحا ويصل طنطا في الساعة التاسعة و10 دقائق صباحا، بينما يقوم القطار رقم 564 من طنطا في الساعة التاسعة و55 دقيقة مساءً ويصل منوف في الساعة الحادية عشر و5 دقائق مساءً.
وزيرة-الصحة

الصحة: شطب «العزبي ورشدي» من سجلات الصيادلة نهائيا

أخطرت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، نقابة الصيادلة بأنه تم شطب الدكتور حاتم رشدي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5214 لسنة 134 ق لمدة عام، وتم التأشير بذلك في سجلات الصيادلة، كما تم شطب الدكتور أحمد العزبي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5213 لسنة 134 ق لمدة عام، وتم التأشير بذلك في سجلات الصيادلة، وذلك بحسب بيان للإدارة، اليوم الإثنين.
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السيسى وماكرون (2)

السيسي يلتقي نظيره الفرنسي على هامش قمة السبع

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الإثنين، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش اجتماعات قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي تختتم أعمالها في وقت لاحق اليوم، بمدينة بياريتز الفرنسية. وألقى السيسي، كلمة على هامش قمة السبع، وذلك في جلسة بعنوان "المناخ والتنوع البيولوجي"، شدد فيها على ضرورة ضمان عدم فرض أعباء إضافية على الدول الإفريقية فيما يخص مواجهة تغير المناخ، إذ أن هذه الأعباء تزيد من مخاطر ارتفاع مستوى المديونية.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

نص كلمة السيسي بجلسة المناخ: إفريقيا المتضرر الأكبر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "تحتل قضايا البيئة وتحدياتها حيزا كبيرا من اهتماماتنا اليومية، إذ تمتد آثارها إلى مختلف جوانب حياتنا، ويشكل تناولنا السياسي لتلك القضايا مصلحة متبادلة والتزاما أخلاقيا تجاه كوكب الأرض، كونها تعد جزءا لا يتجزأ من منظومة التنمية المستدامة المنشودة، ولا شك أن تغير المناخ يعد من أخطر تلك القضايا، لما يمثله من تهديد مباشر لنا جميعا، يحتم علينا رفع مستوى طموحاتنا وتعهداتنا بالتصدي له، مع التنفيذ الأمين لالتزاماتنا الحالية".
الدكتور-أيمن-أبو-العلا-عضو-مجلس-النواب

نائب: مصر حريصة على إقامة علاقات متوازنة مع العالم

قال الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن مصر حريصة على إقامة علاقات متوازنة مع مختلف دول العالم، إذ أن لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدد من قادة العالم والتي كان آخرها لقائه بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، ودونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، عكست مكانة مصر بين مختلف دول العالم، مضيفا أن حضور السيسي قمة الدول الصناعية، تبلور حرصه على تصحيح مسار مصر الاقتصادي من خلال إقامة علاقات قوية مع كبريات الدول الصناعية في العالم.
صحف-امراتية

صحف الإمارات: قبلة ترامب لميركل تحير الإعلام الغربي

أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم الاثنين، تواصل أعمال قمة الدول السبع بفرنسا، وتناولت الضربات الإسرائيلية على كل من سوريا ولبنان، إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. تحت عنوان "قمة السبع تواصل أعمالها.. وترامب ينفي وجود توترات"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن محادثات قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7) تواصلت، أمس الأحد، في مدينة بيارتيس الفرنسية، بعد أحاديث حول خلافات حادة بين قادتها السبعة، لكنها حملت في يومها الثاني توافقاً حول قضايا عدة.
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