بعد مقترح ماكرون.. مصير مجهول ينتظر النفط الإيراني

تبنى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقترحا بشأن النفط الإيراني، والذي تسعى طهران لاستعادة أربحاها منه بالانتصار في المعركة السياسية لناقلتها الشهيرة

تحرير:محمود نبيل ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٠ م

باتت ناقلة إيران الشهيرة "جريس 1" والتي تغير اسمها لتصبح "أدريان داريا 1"، معركة تسعى العديد من الأطراف لحسمها في الوقت الحالي، على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، والتي لا تزال تصر على ممارسة سياسة أقصى ضغط ممكن على إيران. ومن ناحية طهران، فإن النجاح بالوصول بناقلتها التي أفرج عنها بعد شهر كامل من الاحتجاز في جبل طارق، يعد انتصارًا لها على السياسة الأمريكية التي يتبعها الرئيس دونالد ترامب منذ عامين تقريبًا، خاصة بعد فرض العقوبات على قطاع النفط والمال.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن ناقلة النفط التي باتت ترفع العلم الإيراني تتبعها الولايات المتحدة وسط تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن، وهو ما جعلها تغير وجهتها المدرجة في وقت مبكر من صباح أمس السبت، إلى ميناء مرسين، وهي مقاطعة ساحلية في جنوب تركيا، بعد أن رفضت اليونان المساعدة. هل فقدت إيران دعم أوروبا

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن ناقلة النفط التي باتت ترفع العلم الإيراني تتبعها الولايات المتحدة وسط تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن، وهو ما جعلها تغير وجهتها المدرجة في وقت مبكر من صباح أمس السبت، إلى ميناء مرسين، وهي مقاطعة ساحلية في جنوب تركيا، بعد أن رفضت اليونان المساعدة.

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وحسب التقارير الإعلامية، كانت الوجهة الأصلية للسفينة قبل أن تتعثر في جبل طارق هي ميناء كالاماتا باليونان، ثم أقدمت إيران على احتجاز سفينة "ستينا إمبيرو" البريطانية، ردا على ذلك، حيث لم يتم الإفراج عن السفينة حتى الآن، رغم الوساطات الدولية المتعددة.

وقالت إيران إنها باعت شحنة النفط المُحملة على متن ناقلتها التي تبحر في البحر الأبيض المتوسط، لكنها لم تكشف عن المشتري لهذه الشحنة، حسب ما قالته وكالة الأنباء الأمريكية بلومبرج.

وأشارت بلومبرج إلى أن السفينة أدريان داريا 1، التي سعت الولايات المتحدة لإبقاء احتجازها في جبل طارق الأسبوع الماضي، لا تزال تبحر لأكثر من منتصف الطريق في البحر الأبيض المتوسط، إلا أنها حتى الآن لم تعلن عن وجهتها.

وقال علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية عند الإعلان عن عملية البيع: إن المشتري سيحدد مكان تسليم النفط، إلا أنه لم يكشف عن موعد الصفقة أو التفاصيل الخاصة بالصفقة التي أتمتها طهران في الساعات القليلة الماضية، على حد تأكيدات مسؤوليها.

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن طاقم السفينة "أدريان داريا 1"، قام بتحديث وجهته المدرجة في نظام التعريف التلقائي "AIS" إلى مرسين، التي تضم موطنا للنفط، كما أنها تبعد 150 كيلومترا فقط عن سوريا.

وأشارت إلى أن مرسين قد لا تكون الوجهة الحقيقية للناقلة، حيث يمكن للبحارة إدخال أي وجهة في نظام "AIS" خلال أي وقت يشاؤونه، مضيفة أن إحدى المصافي السورية كانت هي وجهة "أدريان داريا 1" قبل الاستيلاء عليها قبالة جبل طارق في يوليو الماضي.

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ويخضع أسطول ناقلات النفط الإيراني للتدقيق الشديد في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى إنهاء قدرتها على بيع النفط الخام، والذي عادة ما يكون مصدر الدخل الرئيس في البلاد، وهو ما أسهم في تراجع مبيعات النفط الإيراني بموجب العقوبات الأمريكية التي تهدد بمعاقبة أي نشاط نووي لإيران.

وعلى المستوى الدولي، جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجهود لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، والذي ترفض أوروبا التخلي عنه، حيث اقترح ماكرون السماح لإيران ببيع المزيد من النفط الخام مقابل العودة إلى الامتثال الكامل للاتفاقية.

وناقش ماكرون الفكرة في اجتماعات مع ترامب ووزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في مدينة بياريتز التي تستضيف قمة مجموعة السبع في فرنسا.

ونفت باريس ما أشيع عن استقرار القمة التي تستضيفها فرنسا، على تفويض ماكرون للتفاوض مع إيران بشأن التفاصيل المتعلقة بالنفط وتجارته، ورفضها اقتراحه بربط مدى الالتزام ببنود اتفاقها النووي الذي وقعته القوى العالمية في 2015.