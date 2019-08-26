يد الفراعنة إلى نصف نهائي الألعاب الإفريقية

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٤١ م

المنتخب الوطني لكرة اليد للشباب

نجح المنتخب الوطني لكرة اليد للشباب، في التأهل إلى نصف نهائي دورة الألعاب الإفريقية رقم 22 المقامة بالمغرب حاليا، بعد التغلب على نيجيريا لحساب ربع النهائي، في اللحظات الأخيرة بنتيجة (27-26)، وكان شباب الفراعنة قد خرجوا من الشوط الأول خاسرين بنتيجة (9-14)، قبل أن ينجحوا في العودة بقوة. المنتخب الوطني صعد إلى ربع النهائي، بعدما احتل صدارة المجموعة الأولى، في حين تأهل منتخب نيجيريا بعدما جاء في المركز الرابع بالمجموعة الثانية، ومن المنتظر أن يلتقي الفراعنة مع الفائز من الجزائر وغينيا، الأربعاء المقبل.

يشار إلى أن المنتخب الوطني تحت قيادة هاني الفخراني، المدير الفني، يضم كوكبة من لاعبي منتخب الشباب الحائزين على برونزية العالم بإسبانيا، وبعض لاعبي منتخب الناشئين المتوجين بكأس العالم تحت 19 سنة بمقدونيا، بجانب بعض لاعبي المنتخب الأول. ومن جانبه صرح حلمي مصبح، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفراعنة،