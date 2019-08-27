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كيف تستفيد مصر من إفريقيا لتنمية ثروتها الحيوانية؟

مدير مكتب الثروة الحيوانية بالاتحاد الإفريقي: برنامج تنموي بقيمة 20 مليون دولار يضم مصر لتنمية الثروة الحيوانية في شمال إفريقيا.. والتكامل الاقتصادي بين دول القارة ضرورة
تحرير:خالد وربي ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٩ م
الماشية
الماشية
يعتبر قطاع الثروة الحيوانية من أهم القطاعات ذات التميز والإمكانات التنموية الكبيرة، وتهتم مصر بهذا القطاع لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم والألبان يلبي احتياجات السوق المحلية، كما تستهدف بدعمها لهذا القطاع استكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع، وتدعيم الحملات القومية لتحصين الحيوانات ضد الأمراض، والعمل على تطوير مجازر الإنتاج الحيواني والحجر البيطري، إلى جانب إعداد الدراسات اللازمة لتحسين السلالات، مع إعادة إحياء مشروع البتلو، وفتح آفاق تصديرية جديدة. وتعد إفريقيا بمواردها من الثروة الحيوانية أحد أهم المصادر التي يمكن لمصر الاستفادة منها.
بلغ الإنتاج المحلي لعام 2018 من اللحوم نحو 198 ألف طن، مقابل نحو 441 ألف طن من اللحوم المستوردة، بينما تحقق الاكتفاء الذاتي من ألبان الشرب السائلة، بجانب إنتاج 95% من الاحتياجات المحلية من اللقاحات البيطرية. وتم إنشاء قاعدة لبيانات الثروة الحيوانية، تضمنت ترقيم وتسجيل الماشية، لتوفير المعلومات عن حجم
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«معاهد الغلابة».. حكايات المرض والأمل فى شارع قصر العينى

يوميًا يتوافد مئات بل آلاف المواطنين على شارع قصر العينى لتلقى العلاج بمعاهد الأورام والسكر والتغذية وغيرها، من جميع محافظات مصر، حاملين معهم حكايات مختلفة، وقصصا تخبرك بالكثير عن جوهر أسباب التعلق بالحياة والصمود فى وجه المرض والتحدى والمقاومة. "التحرير" حرصت على معايشة أهالينا من أمام معاهد الأورام والسكر والتغذية، تحدثنا معهم واستمعنا إلى قصص كثيرة عن رحلة المرض والعلاج، ورحلة الانتقال من مختلف القرى والمحافظات إلى القاهرة، حيث يحمل تراب السفر تفاصيل تثير الاهتمام وترصد معانى جديدة للحياة والأمل.
انقطاع-مياه

انقطاع مياه الشرب عن الساحل الشمالي 24 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب في محافظة الإسكندرية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن انقطاع المياه عن مدينة برج العرب غرب الإسكندرية وعدة قرى بمنطقة الساحل الشمالي، بأقصى غرب المحافظة، مرجعة انقطاع مياه الشرب إلى كسر مفاجئ في خط 1500 مم بقرية فلسطين ببرج العرب، وهو أحد الخطوط الرئيسية الناقلة لمدينة الحمام والساحل الشمالي، وأن انقطاع المياه سيستمر لمدة 24 ساعة ومن المرجح أن تعود المياه مساء غد الأربعاء، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة مع توفير تنكات مياه الشرب عند الحاجة.
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بعد تزايد الغرق.. محافظ أسوان يمنع السباحة في النيل

قرر اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، منع السباحة داخل النيل فى ظل تزايد أعداد حوادث الغرق في النيل خلال فصل الصيف الحالي، نتيجة سرعة السحب وحركة جريان المياه ووجود دوامات تمثل خطرا على أى شخص يغامر بحياته في أثناء محاولته السباحة فى النيل، ووجه المحافظ فى هذا الإطار، مسئولي المسطحات المائية والإنقاذ النهري باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المواطنين من السباحة داخل مجرى نهر النيل، خاصة فى بعض المناطق المواجهة لكوبري أسوان الملجم، ومناطق نادى التجديف والجزر النيلية.
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مدبولي: لا نهتم بالعاصمة الإدارية فقط.. وسنغير وجه القاهرة

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة مهتمة بتغيير وجه القاهرة القديمة وتطويرها وعودتها لرونقها وجمالها، وليست مهتمة فقط بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: "نعمل على سرعة الانتهاء من إنشاء المتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة المحيطة به، وكذا تطوير المتحف المصري بالتحرير ومتحف الحضارة والمناطق المحيطة بهما، ومنطقة سور مجرى العيون، والقاهرة الخديوية، وغيرها من مشروعات التطوير المختلفة"، جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة العليا المٌشكلة لوضع سيناريوهات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.
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