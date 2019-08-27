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«الحمام وجيب البنطلون».. لا تترك هاتفك بهذه الأماكن

يبدو أن إبقاء هاتفك في جيبك منطقي، لكنك قد تتسبب في ضرر أكثر من النفع، فعندما تكون الهواتف المحمولة في وضع التشغيل، ومتصلة، وتوضع في جيبك، يكون الإشعاع أعلى مرتين
تحرير:فيروز ياسر ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
أماكن سيئة لوضع الهاتف
أماكن سيئة لوضع الهاتف
أصبح هاتفك جزءا من حياتك، فلا تستطيع الاستغناء عنه للحظة واحدة، تمسكه لإجراء المكالمات أو للتصفح عبر الإنترنت، سواء من أجل الترفيه أو العمل. في زحمة الحياة ووسط الضغوطات من حولك، قد تترك هاتفك في أماكن معينة ظنا منك أنه لا يتأثر، فتكون لديك عادات خاطئة تفعلها تؤثر فيه عند الاستمرار فيها، ولهذا أنت في حاجة إلى معرفة الأخطاء التي تقوم بها من أجل هاتفك، والأماكن السيئة التي تضعه فيها حتى وإن كنت على عجلة من أمرك؛ لذا تعرف على التفاصيل وفقا لما ذكره موقع Reader's Digest.
1- في الجيب يبدو أن إبقاء هاتفك في جيبك منطقي، لكنك قد تتسبب في ضرر أكثر من النفع، فعندما تكون الهواتف المحمولة في وضع التشغيل، ومتصلة بشبكة لا سلكية، وتوضع في الجيب، يكون الإشعاع أعلى مرتين ويصل إلى 7 مرات مما لو كان قد تم وضعه في محفظة أو حافظة. الإشعاع الناتج عن هاتفك له علاقة بنمو الأورام، كما
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قبل قرار الحمل.. عليك اتباع 3 نصائح صحية

تشتمل حياتنا على العديد من القرارات الحاسمة بدايةً من اختيار شريك الحياة إلى إنجاب طفل، ومن ثم عليكِ أن تعي جيدًا لأهمية اتباع أسلوب حياة صحي، من أجل حياة أفضل، إذ ينصح دائما بعدم الإنجاب في السنتين الأوليين من الزواج، إذ يجب أن يفهم الشريكان بعض المفاهيم الأساسية في ما يتعلق بالحفاظ على صحة الطفل، والتغذية السليمة، والرضاعة الطبيعية، وبعض الآليات الأخرى المتعلقة باختيار ملابس الأطفال بحسب الموسم الصيفي أو الشتوي. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "daily mail".
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لماذا شرب الماء من الزجاجات البلاستيكية ضار بصحتنا؟

من المعروف أن شرب الماء ضروري للحفاظ على صحة الجسم بالكامل، ومع ذلك فإن النظر في لتر الماء الذي شربته بمفردك لا يكفي لضمان صحة الجسم. بصرف النظر عن مصدر الماء، فإن الأواني أو الزجاجات المستخدمة في تخزين مياه الشرب هي في غاية الأهمية، فإذا كنت تستخدم زجاجات بلاستيكية لتخزين المياه، فيجب عليك أن تسأل نفسك سؤالا مهما، ما مدى أمان شرب الماء من الزجاجات البلاستيكية؟ بسبب الراحة والسعر الرخيص، يميل المعظم إلى شراء المياه المعبأة في زجاجات بلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، حسب صحيفة "بولد سكاي" الأمريكية.
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11 نوعًا من الطعام لا تضعها مهما حصل في الثلاجة

هل يجب عليك تخزين الخبز في الثلاجة أم يجب عليك تخزين الطماطم فيها؟ تراود تلك الأسئلة الذهن دائمًا عندما تخطط لوضع الأطعمة في الثلاجة. على الرغم أنه من المنطقي جدًا أن يفكر الأشخاص في حفظ الأطعمة بالثلاجة لحمايتها من التلف، فإن هناك بعض الأطعمة حذر العديد من الأطباء وخبراء التغذية من وضعها في الثلاجة للحفاظ عليها وعلى المكونات الغذائية بها، حسب صحيفة بولد سكاي الأمريكية. الثلاجة عبارة عن مكان مناسب لتخزين الأطعمة والحفاظ على جودة الطعام، ولكن، هل تعلم أن الثلاجة يمكن أن تقلل من عدد المواد المضادة للأكسدة من الأطعمة؟
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دراسة: التعرض للسوشيال ميديا يسبب القلق للمراهقات

أصبح هوس وسائل التواصل الاجتماعي بين الفتيات منتشرا بشكل كبير، وبناء على ذلك، تشير دراسة إلى أن الفتيات اللاتي يستخدمن وسائل التواصل الاجتماعي 3 مرات في اليوم هن أكثر عرضة للإصابة بمشاكل الصحة العقلية، حيث قام العلماء بتحليل البيانات من المقابلات مع آلاف المراهقات، ووجد خبراء كلية لندن الجامعية أن معدلات القلق كانت أعلى بنسبة 28% لدى الفتيات المراهقات اللاتي يستخدمن وسائل التواصل الاجتماعي في كثير من الأحيان، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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5 قصص مثيرة وراء اختراع الأطعمة.. الكوكيز ظهر صدفة

الغذاء اليوم مريح بشكل لا يصدق بفضل التصنيع، حيث أصبح الأشخاص في البلدان الغنية يتمتعون بطعام أفضل عما مضى، فسابقا كانت هناك خيارات محددة، لكن الآن تحتوي الأسواق على العديد من الأطعم. ومنذ بداية القرن 20 أدى الازدهار الصناعي واختراع التبريد إلى واحدة من أعظم المنتجات في العصر الحديث، حيث ظهرت الأطعمة الجاهزة للتحضير السريع. وعلى الرغم من المخاوف المتعلقة بالصحة، فقد بذلوا المزيد من الجهد لإتاحة الأطعمة ذات المذاق الجيد، ولكل طعام تاريخ لا يعرفه الكثير، لذا دعنا نتعرف على القصص المثيرة وراء اختراع الأطعمة الحديثة وفقا لما ذكره موقع Listverse.
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لماذا قد تتعرض للدغات الناموس؟.. احمِ نفسك جيدا

خلال فصل الصيف يظهر الكثير من الناموس الذي يسبب لك الإزعاج واللدغات التي قد تنتشر في الجسم على شكل احمرار وحبوب حسب نوع بشرتك، واللدغة التي تعرضت لها، فهذه الحشرات غالبا ما تشعر بالجوع باستمرار في الصيف. ومن المعروف أن الرطوبة الزائدة أو التواجد في أماكن تحتوي على مياه راكدة يعرضك لأعداد هائلة من الناموس، لذا للتغلب على حالة الهجوم من الناموس، تحتاج إلى مجموعة من الخطوات السهلة والسريعة التي تحافظ على جلدك من اللدغات، اعرفها وفقا لما ذكره موقع «ميرور» البريطاني.
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كوني أنيقة في العيد بستايلات بسيطة ومكياج هادئ

إذا كنتِ تستعدين للعيد، فهناك بعض الأمور التي يجب القيام بها بخلاف الاهتمام بالمنزل والتنظيف وغسل الستائر والسجاجيد، إذ عليك الاهتمام بنفسك جيدا، والتحضير لتلك المناسبة السعيدة. وفي هذا الوقت من كل عام، تعرض محلات الملابس التخفيضات؛ ولهذا تلجأ الكثير من الفتيات إلى اللف على المحلات المختلفة، لشراء الملابس بأسعار مخفضة، ترتدي منها في العيد وتقضي باقي الصيف بملابس جديدة، فمن المعروف أن موسم الصيف طويل للغاية، ودرجة الحرارة غالبا ما تكون مرتفعة؛ لذا دعينا نساعدك في اختياراتك لعيد الأضحى.
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