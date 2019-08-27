«الحمام وجيب البنطلون».. لا تترك هاتفك بهذه الأماكن

يبدو أن إبقاء هاتفك في جيبك منطقي، لكنك قد تتسبب في ضرر أكثر من النفع، فعندما تكون الهواتف المحمولة في وضع التشغيل، ومتصلة، وتوضع في جيبك، يكون الإشعاع أعلى مرتين
أصبح هاتفك جزءا من حياتك، فلا تستطيع الاستغناء عنه للحظة واحدة، تمسكه لإجراء المكالمات أو للتصفح عبر الإنترنت، سواء من أجل الترفيه أو العمل.
في زحمة الحياة ووسط الضغوطات من حولك، قد تترك هاتفك في أماكن معينة ظنا منك أنه لا يتأثر، فتكون لديك عادات خاطئة تفعلها تؤثر فيه عند الاستمرار فيها، ولهذا أنت في حاجة إلى معرفة الأخطاء التي تقوم بها من أجل هاتفك، والأماكن السيئة التي تضعه فيها حتى وإن كنت على عجلة من أمرك؛ لذا تعرف على التفاصيل وفقا لما ذكره موقع Reader's Digest.
1- في الجيب
يبدو أن إبقاء هاتفك في جيبك منطقي، لكنك قد تتسبب في ضرر أكثر من النفع، فعندما تكون الهواتف المحمولة في وضع التشغيل، ومتصلة بشبكة لا سلكية، وتوضع في الجيب، يكون الإشعاع أعلى مرتين ويصل إلى 7 مرات مما لو كان قد تم وضعه في محفظة أو حافظة.
الإشعاع الناتج عن هاتفك له علاقة بنمو الأورام، كما
1- في الجيب
يبدو أن إبقاء هاتفك في جيبك منطقي، لكنك قد تتسبب في ضرر أكثر من النفع، فعندما تكون الهواتف المحمولة في وضع التشغيل، ومتصلة بشبكة لا سلكية، وتوضع في الجيب، يكون الإشعاع أعلى مرتين ويصل إلى 7 مرات مما لو كان قد تم وضعه في محفظة أو حافظة.
الإشعاع الناتج عن هاتفك له علاقة بنمو الأورام، كما يمكنه تغيير بنية الحمض النووي والتأثير فى خصوبة الذكور، وفقا للدكتور فريدمان، كما وجدت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية أن إشعاع الهاتف الخلوي يسبب السرطان للبشر، ومجرد الجلوس على هاتفك يمكن أن يسبب مشكلات صحية مثل عرق النسا أو غيره من مشكلات الظهر.
2- في حمالة الصدر
تظهر بعض الأبحاث والدراسات أن إبقاء هاتفك في حمالة الصدر يمكن أن يرتبط بسرطان الثدي بسبب الإشعاعات والاهتزازات من الهاتف، ولكن لا توجد أدلة كافية حتى الآن تثبت هذا الأمر، ومع ذلك فإن الاحتفاظ بهاتفك بداخل حمالة الصدر يعد فكرة سيئة نظرًا للبكتيريا المهيجة للجلد التي يمكن أن تعيش فيها.
3- على السرير أو تحت الوسادة
النوم مع هاتفك الخلوي فكرة سيئة لعدة أسباب، أولا، يمكن أن يؤدي إبقاء هاتفك تحت وسادتك إلى زيادة الحرارة ما يسبب خطر نشوب حريق، خاصة إذا كان هاتفك يشحن أو به عيب.
من المعروف أيضًا أن ضوء LED من شاشات الهاتف يمكن أن يعطل إنتاج الميلاتونين وإيقاعات الساعة البيولوجية، ما يضر بجودة نومك، وفقًا لمؤسسة النوم الوطنية.
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وكميات الإشعاعات الراديوية التي تصدرها الهواتف المحمولة هي نفسها التي تنبعث من أفران الميكروويف، وهناك قلق منها في ما يتعلق بالسرطان وأورام المخ.
4- في الشاحن
يؤدي الحفاظ على توصيل هاتفك بالكهرباء وبطاريته كاملة إلى تلف البطارية نفسها، وينتج عن هذا الأمر تراكم الحرارة، وبالتالي يبقى أكثر سخونة، خاصة إذا كنت تستخدم كابلات تالفة.
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5- قريب من وجهك
إن إبقاء هاتفك بالقرب من وجهك يعني نقل البكتيريا من وإلى هاتفك، ما يجعل بشرتك وهاتفك أقذر، فهذا المزيج يؤدي إلى مزيد من حب الشباب، وتهيج الجلد، وحتى التجاعيد، لذا حاول استخدام سماعة الأذن للحفاظ على سطح هاتفك على مسافة من وجهك.
6- على منشفة الشاطئ
إذا كنت في المصيف وتحاول ترك هاتفك في مكان ما لجلوسك في الشمس قليلا، فاخترت أن يظل على المنشفة، فإن هذا التصرف كارثة بالنسبة إلى هاتفك، وذلك نتيجة الظروف الحارة والمشمسة في هذا المكان، ما يؤدي إلى ارتفاع حرارته والتأثير فيه بالسلب.
7- في أي مكان بالحمام
ليس فكرة جيدة أن تأخذ هاتفك إلى الحمام، حتى وإن أبقيته على طاولة أو بعيدا عن المرحاض، وذلك لأن أي شيء يقع على مسافة 3 أقدام ينشر البكتيريا والفيروسات في الهواء وتطول هاتفك أيضا.
وفقًا لدراسة نشرت في علم الأحياء الدقيقة، كتب مؤلفو الدراسة أن اكتشاف البكتيريا والفيروسات التي تتساقط على الأسطح في الحمامات بعد التنظيف يدل على أنها تظل محمولة في الهواء لفترة كافية للاستقرار على الأسطح في جميع أنحاء الحمام.