«الحمام وجيب البنطلون».. لا تترك هاتفك بهذه الأماكن

يبدو أن إبقاء هاتفك في جيبك منطقي، لكنك قد تتسبب في ضرر أكثر من النفع، فعندما تكون الهواتف المحمولة في وضع التشغيل، ومتصلة، وتوضع في جيبك، يكون الإشعاع أعلى مرتين

تحرير:فيروز ياسر ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

أماكن سيئة لوضع الهاتف

أصبح هاتفك جزءا من حياتك، فلا تستطيع الاستغناء عنه للحظة واحدة، تمسكه لإجراء المكالمات أو للتصفح عبر الإنترنت، سواء من أجل الترفيه أو العمل. في زحمة الحياة ووسط الضغوطات من حولك، قد تترك هاتفك في أماكن معينة ظنا منك أنه لا يتأثر، فتكون لديك عادات خاطئة تفعلها تؤثر فيه عند الاستمرار فيها، ولهذا أنت في حاجة إلى معرفة الأخطاء التي تقوم بها من أجل هاتفك، والأماكن السيئة التي تضعه فيها حتى وإن كنت على عجلة من أمرك؛ لذا تعرف على التفاصيل وفقا لما ذكره موقع Reader's Digest.

1- في الجيب يبدو أن إبقاء هاتفك في جيبك منطقي، لكنك قد تتسبب في ضرر أكثر من النفع، فعندما تكون الهواتف المحمولة في وضع التشغيل، ومتصلة بشبكة لا سلكية، وتوضع في الجيب، يكون الإشعاع أعلى مرتين ويصل إلى 7 مرات مما لو كان قد تم وضعه في محفظة أو حافظة. الإشعاع الناتج عن هاتفك له علاقة بنمو الأورام، كما