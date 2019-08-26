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5 أسباب لارتفاع درجات الحرارة في السيارة

تلعب العديد من القطع أدوارًا حيوية في عملية التبريد، وهو الأمر الذي يجعل أي خلل فيها مؤثرًا بشكل واضح على درجات الحرارة في محرك السيارة بشكل عام
تحرير:محمود نبيل ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
محرك السيارة
محرك السيارة
لا شك أن العديد من جمهور السيارات حول العالم جعل العناية الكاملة والصيانة في مركباتهم، بمثابة مهمة حصرية للفنيين المتخصصين، إلا أن بعض الأمور مثل درجات الحرارة في السيارة قد تحتاج إلى عناية مالك السيارة، خاصة أنها أمور يجب فعلها يوميًّا. قد لا تتطلب مثل هذه الأمور متخصصًا لإجرائها أو الاهتمام بها، خاصة ما يتعلق ببعض عمليات الصيانة الدورية، إلا أن الحفاظ على قدرات السيارة على التبريد هو أحد أهم الأمور التي يجب أن يراعيها صاحب السيارة بأنفسهم بصفة دورية.
وفي هذا السياق، نستعرض مجموعة من الأسباب التي قد تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل يختلف عن المستوى المعتاد لمؤشرها بشكل عام.   تسريب المياه تعد دورة التبريد الأساسية للمياه هي الأساس الذي يعتمد عليه محرك السيارة من أجل خفض درجة حرارة أجزائه أثناء التشغيل، وهو ما يعني أن أي تسريب في تلك الدورة
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