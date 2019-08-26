5 أسباب لارتفاع درجات الحرارة في السيارة

تلعب العديد من القطع أدوارًا حيوية في عملية التبريد، وهو الأمر الذي يجعل أي خلل فيها مؤثرًا بشكل واضح على درجات الحرارة في محرك السيارة بشكل عام
لا شك أن العديد من جمهور السيارات حول العالم جعل العناية الكاملة والصيانة في مركباتهم، بمثابة مهمة حصرية للفنيين المتخصصين، إلا أن بعض الأمور مثل درجات الحرارة في السيارة قد تحتاج إلى عناية مالك السيارة، خاصة أنها أمور يجب فعلها يوميًّا.
قد لا تتطلب مثل هذه الأمور متخصصًا لإجرائها أو الاهتمام بها، خاصة ما يتعلق ببعض عمليات الصيانة الدورية، إلا أن الحفاظ على قدرات السيارة على التبريد هو أحد أهم الأمور التي يجب أن يراعيها صاحب السيارة بأنفسهم بصفة دورية.
وفي هذا السياق، نستعرض مجموعة من الأسباب التي قد تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل يختلف عن المستوى المعتاد لمؤشرها بشكل عام.
تسريب المياه
تعد دورة التبريد الأساسية للمياه هي الأساس الذي يعتمد عليه محرك السيارة من أجل خفض درجة حرارة أجزائه أثناء التشغيل، وهو ما يعني أن أي تسريب في تلك الدورة
وفي هذا السياق، نستعرض مجموعة من الأسباب التي قد تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل يختلف عن المستوى المعتاد لمؤشرها بشكل عام.
تسريب المياه
تعد دورة التبريد الأساسية للمياه هي الأساس الذي يعتمد عليه محرك السيارة من أجل خفض درجة حرارة أجزائه أثناء التشغيل، وهو ما يعني أن أي تسريب في تلك الدورة في مختلف الممرات التي تسير بها المياه، ستخفض من منسوبها داخل الدورة وأجزائها المختلفة، وهو الأمر الذي يساهم بدوره في ارتفاع درجات الحرارة بالسيارة، وتشغيل اللمبة الحمراء التي تشير إلى الخطر وضرورة التوقف عن السير، خاصة أن السيارة قد تتعرض للانفجار إذا ما لم يستجب السائق إلى هذه التعليمات.
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نقص المياه
قد تكون كامل أجزاء دورة التبريد سليمة، إلا أنها لا تحتوي على كميات المياه المناسبة من أجل خفض درجات الحرارة، لا سيما إذا كانت السيارة في حالة تشغيل منذ فترات طويلة، ومن شأن ذلك أن يقلل قدرة السيارة على تبريد أجزائها، الأمر الذي بدوره يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة في المحرك إلى مستويات تنذر بخطر شديد قد يصل إلى الانفجار، ما لم تتوقف عن العمل بشكل فوري.
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حساس الحرارة
قد يكون ارتفاع مؤشر الحرارة في السيارة غير ناتج عن أي خلل فني في دورة التبريد المسؤولة عن خفض درجاتها داخل المحرك، ولكن الأمر قد يكون لعيب في حساس الحرارة، والذي يقوم بدوره في استشعار درجات الحرارة داخل السيارة، ولذلك فإن بعض العيوب في هذا الشأن قد لا ترجع إلى خلل فني، ولكن تلف بعض القطع الحيوية في السيارة، والتي بدورها قد تؤثر على العديد من الأجزاء الأخرى في السيارة.
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هواء القربة
القربة بصفتها أحد المكونات الرئيسة لدورة البريد، يجب أن تحتفظ بمستويات معقولة من الهواء والفراغ، وذلك لحساب ارتفاع منسوب المياه بفعل الحرارة أثناء تشغيل دورة التبريد، ولذلك فإن زيادة المياه عن الحد داخل القربة أو احتفاظها بكمية أكبر من الهواء قد يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، وذلك على الرغم من أنها لا تعاني أي خلل فني، ولكن الأمر يمكن أن يندرج تحت وصف سوء التعامل مع السيارة.
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أثقاب الخراطيم
قد تتعرض بعض الخراطيم الواصلة لدورة التبريد إلى بعض التلف في صورة أثقاب صغيرة تسمح بتسرب المياه الموجودة في القربة أو حتى أثناء السير في الشوارع، وهو ما يجب ملاحظته ومتابعته بشكل دوري، وتحديدًا من خلال مكان توقيف السيارة.
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ويعد ذلك الأمر خطيرًا، لا سيما أنه قد ينهي أي تواجد للمياه في الدورة مع مرور الوقت، ما قد ينتج عنه ارتفاع حاد في درجات الحرارة، والتي فقدت أهم عناصر تبريد أجزائها أثناء تلك العملية، الأمر الذي قد يجعلها عرضة للاشتعال أو الانفجار الكامل.