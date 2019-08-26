رسوم الشواطئ.. كواليس أزمة مستأجري القرى السياحية

تأجير الشواطئ بـ150 جنيها للمتر.. السجيني يطالب القرى السياحية بسداد الرسوم.. ونصر الدين: فرض الرسوم يحتاج إلى قانون.. ومحافظ مطروح: تصريحات إعلامية لا تمت للحقيقة بصلة

تحرير:أمين طه ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٩ م

«سمعنا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل اللقاءات يؤكد على أنه مفيش حاجة هتبقى ببلاش، والتنمية التى تحدث فى البلد نتيجة تحصيل حق الشعب من كل سنتيمتر على أرض مصر».. هكذا علق اللواء حسين كامل أبو طالب، رئيس مركز ومدينة الضبعة السابق، في تصريحات مع برنامج مساء DMC، على قرار وزارة التنمية المحلية بتحصيل 150 جنيهًا مقابل انتفاع القرى السياحية بكل متر مربع من الشواطئ المواجهة لها في البحر، الأمر الذى أثار حالة من الجدل لدى الرأي العام خلال الأيام الماضية.

استغلال الأصول غير المستغلة كان اللواء «أبو طالب»، قد أكد أن الكتاب الصادر عن وزارة التنمية المحلية يأتي في إطار استغلال الأصول غير المستغلة، خاصة أن الدولة لم تمنح أى مستثمر شواطئ عند تخصيص مشروعات، بل منحت أراض لإقامة منتجعات وحمامات سباحة، لافتًا إلى العقد المبرم بين المحافظة «جهة

استغلال الأصول غير المستغلة

كان اللواء «أبو طالب»، قد أكد أن الكتاب الصادر عن وزارة التنمية المحلية يأتي في إطار استغلال الأصول غير المستغلة، خاصة أن الدولة لم تمنح أى مستثمر شواطئ عند تخصيص مشروعات، بل منحت أراض لإقامة منتجعات وحمامات سباحة، لافتًا إلى العقد المبرم بين المحافظة «جهة الولاية» والقرية التى وقع بها الأرض المبنية.

وتابع: «لا يوجد أي اتفاق فى العقد يقول إنه من الشاطئ إلى البحر ملك للقرية ولكنه ملك عام، ولكن ما يحدث أن ملاك القرية هم فقط المستفيدين للرملة والبحر، لأنهم يغلقون المكان عليهم فقط، وهذه أصول غير مستغلة للدولة».

وأضاف أنه أرسل لكل القرى السياحية وليست قرية بعينها، ومن لديه تظلم من قيمة المبالغ المطلوب تحصيلها يتقدم بتظلم للمحافظة من قيمة المبالغ المطلوب سدادها، لافتًا إلى أن الموضوع ليس فى محافظة مطروح فقط، بل تتم أيضا فى محافظة الإسكندرية وجميع القرى السياحية.

وأوضح أن الرسوم سيتم احتسابها عن كل متر مربع في العمق، مشيرًا إلى أن الباب مفتوح للتقدم بتظلمات لمحافظة مطروح، خاصة أن الرسوم المقررة حاليا مؤقتة لحين وضع تسعير من هيئة التنمية السياحية.

فرض الرسوم يحتاج إلى قانون

يقول النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن فرض رسوم على الشواطئ بمختلف القرى السياحية تحتاج إلى قوانين للعمل بها، لافتًا إلى أن تنظيم العلاقة بين المواطنين والدولة لا بد أن تكون بالقانون.

وأضاف نصر الدين، فى تصريح لـ«التحرير»، أنه فى حال فرض أي رسوم لتحسين حالة الشواطئ يجب أن تكون بقيمة عادلة تتناسب مع ما تم دفعه مقابل الأرض.

القرار ليس جديدا

طالب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، القرى السياحية بسداد رسوم الشواطئ المستغلة بالساحل الشمالي، موضحًا أن شواطئ البحار والأنهار بجانب الحدائق العامة، ملكية عامة للدولة وغير مملوكة للقرى السياحية.

وأضاف السجيني، فى تصريحات، أن الأملاك العامة للدولة تعد أحد الموارد المالية للوحدات المحلية التي يجب استغلالها بالشكل الأمثل من الناحية الحضارية والبيئية والسياحية والمالية.

وأشار إلى أن الحديث عن تحصيل رسوم على الشواطئ ليس جديدًا، ولكنه قديم ويطبق منذ سنوات، كون تلك الرسوم تُسدد بشكل دوري كل عام أو كل 3 سنوات حسب تعاقد القرية مع المحافظة، لافتًا إلى أن مالك القرية يمكنه بحسن إدارته ألا يحمل المنتفعين بالقرية أي أعباء مالية.

وتساءل السجيني: «لماذا أُثير هذا الأمر آخر 48 ساعة؟»، معتبرًا أن السبب وراء ظهور هذا الأمر الآن أنه قد يكون هناك قرية ما جاءها متطلبات بسداد رسوم فأرادت أن تتهرب بنشره على مواقع التواصل الاجتماعى.

عزل رئيس مدينة الضبعة

أصدر محافظ مطروح اللواء مجدى الغرابلى، قرارًا بعزل اللواء حسين كامل، رئيس مدينة الضبعة، من منصبه، وذلك للإدلاء بتصريحات إعلامية، لا تمت للحقيقة بصله نهائيًا، ما أثار جدلا واسعا في الرأى العام حول تلك التصريحات.

وكلف محافظ مطروح شريف هنداوي، نائب رئيس مدينة الضبعة، بتولي منصب رئيس المدينة، للقيام بالأعمال لحين تعيين رئيس جديد للمدينة.