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كيف يمكن للسكري أن يزيد من مخاطر السرطان؟

يعاني معظم الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 من زيادة الوزن، وتنتج الأنسجة الدهنية الزائدة لديهم مستويات عالية من الدهون مقارنة بالذين لديهم وزن صحي
تحرير:مي فؤاد ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
السكري
السكري
منذ سنوات ماضية، يحاول العلماء إجابة هذا السؤال؛ لماذا يعاني مرضى السكري من النوع 1 أو النوع 2 من خطر متزايد للإصابة ببعض أشكال السرطان؟ وجد الباحثون أنه عندما ترتفع مستويات السكر في الدم مقارنة بمستوى السكر الطبيعي، يحدث ضرر للحمض النووي، ما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان. سيقدم الباحثون نتائجهم في الاجتماع والمعرض الوطني للجمعية الكيميائية الأمريكية (ACS)، مطلع هذا العام. قال الدكتور جون تيرميني، الذي سيقدم هذا البحث خلال الاجتماع: "معروف منذ فترة طويلة أن مرضى السكري لديهم مخاطر للإصابة أكبر بمقدار 2.5 ضعف بالنسبة لبعض أنواع السرطان".
أضاف تيرميني: "تشمل هذه السرطانات المبيض والثدي والكلى وغيرها، ومع استمرار الإصابة بداء السكري وارتفاع مستوياته في الدم، من المرجح أن يرتفع معدل الإصابة بالسرطان أيضًا". ذكر تيرميني: "اشتبه العلماء في أن خطر الإصابة بالسرطان المرتفع لمرضى السكر ينشأ من خلل الهرمونات، ففي الأشخاص المصابين بداء السكري
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نكهات-مختلفة-من الشاى (2)

تناول التفاح والشاي يقي من الإصابة بالسرطان

يعتبر التفاح والشاي من العناصر الغذائية الغنية بالفلافونويد، وهي مجموعة من المركبات النباتية التي توفر العديد من الفوائد الصحية. في حين أن التفاح غني بمضادات الأكسدة والألياف الغذائية والفيتامينات، فإن الشاي يوفر فوائد مثل المساعدة في إنقاص الوزن وحماية العظام، حسب تقرير موقع health24. أشار الخبراء، حسب الدراسة الحديثة، إلى أن التفاح والشاي يمكن أن يمنعا الإصابة بأمراض القلب والسرطان، خاصة للأشخاص الذين يشربون الكافيين ويدخنون السجائر بجميع أنواعها.
التهاب-الامعاء

الإفراط في المضادات الحيوية يسبب سرطان القولون

كشفت دراسة حديثة عن العلاقة المعقدة بين تناول المضادات الحيوية بأكملها والإصابة بسرطان الأمعاء، حسب صحيفة medical news today. خلص الباحثون إلى أن هناك علاقة بين استخدام المضادات الحيوية وزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون، ولكن هناك أنواعا أخرى من المضادات الحيوية تقلل من فرص الإصابة بسرطان المستقيم. مع ظهور مقاومة المضادات الحيوية، أصبح الأطباء أكثر وعيًا من أي وقت مضى بالحد من هذه الأدوية، ومع ذلك يستمر استخدام المضادات الحيوية في النمو على مستوى العالم.
تدخين السجائر الإلكترونية

احذر| نكهات السجائر الإلكترونية تؤدي إلى أمراض الرئة

من وقت لآخر، تحذّر الدولة من الأضرار التي تلحق بنا عند استخدام السجائر الإلكترونية، تحاول بمختلف الطرق نشر الوعي، لما تسببه من أمراض بالغة الخطورة قد تصل إلى سرطان الرئتين، وليس ذلك فقط، إنما تزايد عدد الوفيات في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، وما زال العديد لا يرغبون في الإقلاع عن هذه العادة السيئة. وعلى الجانب الآخر، حاولت العديد من الشركات وضع نكهات متعددة من أجل جلب مزيد من المبيعات والتنافس في السوق. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "theverge.com".
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