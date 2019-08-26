إيران تعلن بيع شحنة النفط على الناقلة «جريس 1»

تحرير:وكالات ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:١١ م

ناقلة النفط جريس

أعلنت إيران، اليوم الإثنين، بيع شحنة النفط على الناقلة "أدريان داريا 1" الإيرانية بالفعل، وأن مالك الشحنة سيقرر وجهة الناقلة. وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، خلال مؤتمر صحفي: "إن وجهة السفينة يحددها مالك الشحنة النفطية، ونحن لا نحدد الوجهة". وأضاف ربيعي: "مرة أخرى، تكررت تهديدات الولايات المتحدة للناقلة بشكل غير قانوني. نحن على يقين بأن مالك السفينة سيعلن في النهاية عن الوجهة النهائية". وصرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بأنه يجب منع شحنة النفط الإيرانية من تفريغ محتواها في الميناء أو البحر.

كانت السفينة المحملة بالكامل بالنفط في السابق متجهة إلى ميناء كالاماتا في جنوب اليونان، لكن اليونان قالت إنها لن تقدم أي تسهيلات للناقلة. وأظهرت بيانات الشحن في وقت سابق، أن السفينة كانت تتوجه لترسو في جنوب تركيا في ميناء مرسين في 31 أغسطس الجاري، لكن بيانات Refinitiv Eikon لم تحدد أي وجهة لها، حيث