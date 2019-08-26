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إيران تعلن بيع شحنة النفط على الناقلة «جريس 1»

تحرير:وكالات ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:١١ م
ناقلة النفط جريس
ناقلة النفط جريس
أعلنت إيران، اليوم الإثنين، بيع شحنة النفط على الناقلة "أدريان داريا 1" الإيرانية بالفعل، وأن مالك الشحنة سيقرر وجهة الناقلة. وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، خلال مؤتمر صحفي: "إن وجهة السفينة يحددها مالك الشحنة النفطية، ونحن لا نحدد الوجهة". وأضاف ربيعي: "مرة أخرى، تكررت تهديدات الولايات المتحدة للناقلة بشكل غير قانوني. نحن على يقين بأن مالك السفينة سيعلن في النهاية عن الوجهة النهائية". وصرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بأنه يجب منع شحنة النفط الإيرانية من تفريغ محتواها في الميناء أو البحر.
كانت السفينة المحملة بالكامل بالنفط في السابق متجهة إلى ميناء كالاماتا في جنوب اليونان، لكن اليونان قالت إنها لن تقدم أي تسهيلات للناقلة. وأظهرت بيانات الشحن في وقت سابق، أن السفينة كانت تتوجه لترسو في جنوب تركيا في ميناء مرسين في 31 أغسطس الجاري، لكن بيانات Refinitiv Eikon لم تحدد أي وجهة لها، حيث
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بعد أول رصاصة.. هل تتدخل بكين عسكريا في هونج كونج؟

شهدت مظاهرات هونج كونج، أمس الأحد، قيام ضابط شرطة بإطلاق رصاصة حية في الهواء، للمرة الأولى منذ بداية الاحتجاجات، في الوقت الذي قام فيه المحتجون بمحاصرة الشرطة المسلحة بخراطيم المياه. حيث شهدت شوارع المدينة، واحدة من أكثر الليالي عنفا منذ أن بدأت الاحتجاجات الجماهيرية المؤيدة للديمقراطية قبل 12 أسبوعا. وهو ما دفع وسائل الإعلام الحكومية الصينية إلى توجيه أقوى تحذيراتها حتى الآن، من تدخل عسكري محتمل في هونج كونج، على الرغم من استبعاد المحللين لهذة الخطوة، والذين قالوا إنها ستكون الملاذ الأخير لبكين.
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مجموعة السبع: 20 مليون يورو لإخماد حرائق الأمازون

اتفقت مجموعة G7، المنعقد في بياريتز بفرنسا، اليوم الإثنين، على دفع 20 مليون يورو للمساعدة في إخماد حرائق غابات الأمازون، وفقا لـ"رويترز". وفرضت حرائق غابة الأمازون الهائلة نفسها في اللحظة الأخيرة كقضية رئيسية على جدول الأعمال في اليوم الأول من القمة، كما يحدث في بعض الأحيان في بعض اللقاءات الدولية. شهدت الغابات المطيرة في حوض نهر الأمازون أعدادا قياسية من الحرائق هذا العام، والآن تزايدت حدة الحرائق، حتى إنه تم التقاط الدخان الناجم عن ألسنة اللهب على أقمار هيئة الفضاء الأمريكي "ناسا"، والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي "ناوا" من الفضاء.
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ميركل: قادة دول السبع يرفضون التصعيد ضد إيران

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مودي لترامب: أزمة كشمير تخص الهند وباكستان فقط

أكد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الإثنين، أن أزمة إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان تخص العلاقات الثنائية بين البلدين، وأنه لا يريد لدول أخرى الانشغال بها. وقال مودي، خلال لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة مجموعة السبع في بياريتس الفرنسية: "كل القضايا بين الهند وباكستان هي ذات طبيعة ثنائية، ولذا فنحن لا نزعج أي دولة أخرى بشأنها". من جانبه، صرح ترامب: "تحدثنا الليلة الفائتة حول كشمير، ورئيس الوزراء يشعر بالفعل بأنها تحت السيطرة، إنهم يتحدثون مع باكستان، وأثق في أنهم سوف يحققون شيئا جيدًا للغاية".
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هل تستغل تركيا اتفاقها مع أمريكا للقضاء على الأكراد؟

خلال الفترة الماضية، توترت العلاقات بين الولايات المتحدة وحليفتها في حلف شمال الأطلنطي "الناتو"، تركيا، على خلفية عدد من القضايا على رأسها شراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس 400"، والدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب الكردية، التي تعدّها تركيا جماعة إرهابية. إلا أن الطرفين تمكنا في 7 أغسطس الجاري من التوصل لاتفاق يمكنهما من التعاون في ما يتعلق بالقضية السورية، فبعد أسابيع من المفاوضات الصعبة، وافق حليفا الناتو على القيام بدوريات مشتركة في منطقة تمتد 125 كيلومترا بين بلدتي تل أبيض ورأس العين السورية، وبعمق يصل إلى 15 كيلومترا.
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روحاني: أمريكا أول الهاربين من الشرق الأوسط

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، أن أمريكا تتصرف كالفأر أمام إيران، وأنها ستكون أول من يهرب من الشرق الأوسط حين تتعرض المنطقة للخطر. وأضاف روحاني خلال مراسم إزاحة الستار عن منظومة "باور- 373" الصاروخية للدفاع الجوي: "سنتعامل بالمنطق مقابل المنطق والقوة مقابل القوة، ومقابل القوة الأمريكية ضد إيران نحن بحاجة إلى استخدام القوة"، مؤكدًا أن إيران تتمتع بقوة دفاعية عالية. وأوضح أن الخلاف مع أمريكا خلاف استراتيجي في وجهات النظر والتفكير، وليس خلافا عسكريا أو سياسيا.
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إيران عن المنطقة الآمنة حول سوريا: مقلق واستفزازي

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متحدية أمريكا «جبل طارق» ترفض مصادرة الناقلة جريس 1

أعلنت حكومة جبل طارق، اليوم الأحد، رفضها الطلب الأمريكي بمصادرة الناقلة الإيرانية "جريس 1"، والتي تم الإفراج عنها أول من أمس الجمعة. وأصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس السبت، مذكرة لضبط واحتجاز ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1"، التي كانت محتجزة لدى سلطات جبل طارق في البحر المتوسط. وتنص المذكرة على أن الناقلة وما تحويه من نفط بقيمة 995 ألف دولار، معرضة للمصادرة بناءً على مخالفة القانون الدولي للقوى الاقتصادية الطارئة، والاحتيال على البنوك وغسيل الأموال وقوانين الحيازة المبنية على علاقات بالإرهاب.
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