جريمة

فرحة وقلق ومفاجأة.. والد «فتاة العياط» يتحدث

تحرير:محمد أبو زيد ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٣٢ م
محكمة - تعبيرية
محكمة - تعبيرية
أعرب أحمد رزق، والد أميرة المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، عن سعادته بقرار إخلاء سبيلها، وقال والد أميرة في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "كان عندي ثقة في ربنا إنها هتخرج النهارده لأني عارف إنها مظلومة واتصلت بوالدتها علشان أفرحها بالخبر وأميرة متعرفش إنها خرجت بإخلاء سبيل ولسه موجودة حتى الآن في مركز شرطة العياط لحد ما ندفع الكفالة"، معربا عن قلقه: "قلقان من أن النيابة تستأنف على القرار، أنا مش عندى حمل كل يوم أسافر من الفيوم للعياط تاني، أنا تعبت وبحضر هنا بالعافية".
وقالت دينا المقدم، محامية أميرة، في تصريحات لـ"التحرير"، إن النيابة ستستأنف على قرار إخلاء السبيل، لكنه إجراء شكلي غير مؤثر، لافتة إلى أنه بعد الاستئناف سيتم تحديد جلسة خلال 48 ساعة أمام دائرة أخرى وبعدها يتم إخلاء سبيلها. وأضافت أن "إخلاء سبيلها النهارده كان مفاجأة بالنسبة لي، وأميرة ساعدتني لأنها
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سجن (2)

حبس عصابة سرقة السيارات وتقطيعها بالخانكة

قررت نيابة الخانكة حبس عناصر تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهم بارتكاب جرائم سرقة السيارات والدراجات النارية، وتقطيعها وإعادة بيعها كقطع غيار. وكانت تحريات ومعلومات مباحث إدارة المرور بمديرية أمن القليوبية، قد أكدت قيام مالك ورشة -مقيم بجسر السويس بالقاهرة- بسرقة السيارات والدراجات النارية وتقطيعها والتلاعب فى الأجزاء الجوهرية الخاصة بها لمواضع الشاسيه والمحرك بغرض إخفاء معالمها وإعادة بيعها كقطع غيار، متخذا من الورشة محل عمله الكائنة بناحية الجبل الأصفر دائرة مركز شرطة الخانكة، محلا لممارسة نشاطه الإجرامى بالاشتراك وآخرين.
مجلس-الدولة

حكم: موظفو البنك الأهلي ليسوا خاضعين للأقصى للأجور

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في فبراير 2016 بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الذي وافق فيه على سريان القانون على العاملين بالبنك الأهلي المصري، ونص الحكم الصادر اليوم على عدم خضوع العاملين بالبنك الأهلي المصري للقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
محاكمة لجين

القاضي شخط فيها «قولى الحق».. فتاة العياط تبكي فرحًا

فور إعلان قاضى المعارضات بمحكمة جنح العياط، إخلاء سبيل الطفلة "أميرة" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات معها بتهمة قتل سائق حاول الاعتداء عليها جنسيا -على حد قولها بالتحقيقات- لم تتمالك الفتاة نفسها من الفرحة وانخرطت فى موجة بكاء هستيري، واحتضنها كذلك والدها الذى أصيب بنوبة بكاء هو الآخر، بعد استمرار حبسها لمدة 43 يومًا منذ وقوع الجريمة وحتى الآن، تم خلالها تجديد حبسها لمدة 15 يومًا عدة مرات، طالب خلالها دفاعها وأسرتها بإخلاء سبيلها بأى ضمان تراه المحكمة.
جثة

كشف لغز «الجثة المتفحمة» في صيدلية بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء محمد شرباش مدير المباحث ، من كشف لغز العثور على جثة مسن متفحمة داخل صيدلية ملك نجلة بدائرة كفر الدوار حيث تبين قيام عاطل بخنق المجنى عليه واشعال النيران فى الصيدلية لإيهام أهله بأن الحريق هو سبب الوفاة وذلك لوجود خلافات بينهما على بيع المواد المخدرة، حيث تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة إخطارا من الرائد أحمد حمدى حمد رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار يفيد العثور على جثة مسن داخل صيدلية ملك نجله ونشوب حريق بالصيدلية ، بمنطقة الميزانة بموقف العوائد بجوار محكمة كفر الدوار.
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محاكمة لجين

القاضي شخط فيها «قولى الحق».. فتاة العياط تبكي فرحًا

فور إعلان قاضى المعارضات بمحكمة جنح العياط، إخلاء سبيل الطفلة "أميرة" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات معها بتهمة قتل سائق حاول الاعتداء عليها جنسيا -على حد قولها بالتحقيقات- لم تتمالك الفتاة نفسها من الفرحة وانخرطت فى موجة بكاء هستيري، واحتضنها كذلك والدها الذى أصيب بنوبة بكاء هو الآخر، بعد استمرار حبسها لمدة 43 يومًا منذ وقوع الجريمة وحتى الآن، تم خلالها تجديد حبسها لمدة 15 يومًا عدة مرات، طالب خلالها دفاعها وأسرتها بإخلاء سبيلها بأى ضمان تراه المحكمة.
محكمة-ارشفية

إخلاء سبيل «أميرة» فتاة العياط بكفالة 10 آلاف جنيه

أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنح العياط، بإخلاء سبيل "أميرة" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات معها بتهمة قتل سائق حاول الاعتداء عليها جنسيا -بحد قولها في التحقيقات- بعدما طالب دفاعها اليوم أمام المحكمة بإخلاء سبيلها بأى ضمان تراه المحكمة، خاصة أنها كانت فى حالة دفاع شرعي عن شرفها وقت قتلها المجني عليه، علاوة على كونها قاصرا لم تبلغ السن القانونية، ووجود محل إقامة ثابت ومعلوم لها، كما لا توجد خشية من هربها، خاصة أنها من توجهت بنفسها لتسليم نفسها إلى الشرطة.
طعنات-سكين-جريمة

أخوها الكبير رفض ذبحها.. تفاصيل جريمة الشرف بالبحيرة

شهدت قرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، جريمة بشعة، حيث أقدم موظف بدرجة مدير عام بإحدى الشركات ونجلاه على ذبح ابنته وشاب عقب ضبطهما في وضع مخل بغرفة النوم الخاصة بابنته، تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من ضباط المباحث بمركز شرطة دمنهور، يفيد بعثور الأهالي بقرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور، على جثتين لشاب وفتاة، وعلى الفور انتقل الرائد أحمد الشرقاوي رئيس المباحث بمركز شرطة دمنهور، وتبين العثور على جثة "محمد.م.ح"، 25 سنة، و"فاطمة.ا.م"، 16 سنة، وبهما طعنات وجروح قطعية بالرقبة.
فلوس (2)

30 بلاغا ضد مستريح السويس.. والحصيلة 40 مليون جنيه

ارتفع عدد البلاغات المقدمة من مواطنين بالسويس يتهمون موظفا بالاستيلاء على أموالهم تحت مزاعم توظيفها في شراء الشاليهات بالعين السخنة والخردة وبضائع الحاويات، إلى 30 بلاغا، ومن خلال البلاغات التى وردت إلى النيابة تبين استيلاء المتهم على ما يقرب من 40 مليون جنيه من المواطنين. وكان 20 مواطنا تقدموا ببلاغات تتهم "ع. أ" بالاستيلاء على أموالهم تحت مزاعم توظيفها، ثم ارتفع عدد البلاغات والمحاضر المحررة إلى 30، بقيام 10 مواطنين جدد بتحرير محاضر على مدار الساعات الماضية.
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