فرحة وقلق ومفاجأة.. والد «فتاة العياط» يتحدث

تحرير:محمد أبو زيد ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٣٢ م

محكمة - تعبيرية

أعرب أحمد رزق، والد أميرة المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، عن سعادته بقرار إخلاء سبيلها، وقال والد أميرة في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "كان عندي ثقة في ربنا إنها هتخرج النهارده لأني عارف إنها مظلومة واتصلت بوالدتها علشان أفرحها بالخبر وأميرة متعرفش إنها خرجت بإخلاء سبيل ولسه موجودة حتى الآن في مركز شرطة العياط لحد ما ندفع الكفالة"، معربا عن قلقه: "قلقان من أن النيابة تستأنف على القرار، أنا مش عندى حمل كل يوم أسافر من الفيوم للعياط تاني، أنا تعبت وبحضر هنا بالعافية".

وقالت دينا المقدم، محامية أميرة، في تصريحات لـ"التحرير"، إن النيابة ستستأنف على قرار إخلاء السبيل، لكنه إجراء شكلي غير مؤثر، لافتة إلى أنه بعد الاستئناف سيتم تحديد جلسة خلال 48 ساعة أمام دائرة أخرى وبعدها يتم إخلاء سبيلها. وأضافت أن "إخلاء سبيلها النهارده كان مفاجأة بالنسبة لي، وأميرة ساعدتني لأنها

وقالت دينا المقدم، محامية أميرة، في تصريحات لـ"التحرير"، إن النيابة ستستأنف على قرار إخلاء السبيل، لكنه إجراء شكلي غير مؤثر، لافتة إلى أنه بعد الاستئناف سيتم تحديد جلسة خلال 48 ساعة أمام دائرة أخرى وبعدها يتم إخلاء سبيلها.



وأضافت أن "إخلاء سبيلها النهارده كان مفاجأة بالنسبة لي، وأميرة ساعدتني لأنها كانت بتمر بحالة هستيرية غير كل مرة، وكانت في حالة عدم استيعاب لحجم الكارثة، كل مرة كانت بتعيط ومتأثرة وتعبانة جدا بعكس النهارده مرة تعيط قدام القاضي ومرة تضحك، وربما القاضي استوعب فكرة أنها طفلة".



وأكدت: "نفس المذكرة بتاعت كل مرة هي اللي قدمتها وحاولت أقنع المحكمة إن وجودها خلف القضبان زي برا وفي كل الأحوال عنوانها موجود ومعروف وخروجها مش هيأثر فى تحقيقات القضية"، قائلة إن القرار ما زال بمحكمة العياط ولم يصل إلى النيابة حتى الآن.



