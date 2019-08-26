السيسي يتوجه إلى اليابان للمشاركة في مؤتمر التيكاد

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٤٩ م

الرئيس عبدالفتاح السيسي

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلى اليابان للمشاركة في مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية «التيكاد»؛ وذلك في ختام زيارته لفرنسا. ويشكل مؤتمر «تيكاد 7» الذي يعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية برئاسة مصر واليابان وبمشاركة زعماء الدول الإفريقية خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الجاري، نقطة تحول في مسار التعاون بين دول القارة الإفريقية واليابان، حيث ستؤسس تلك القمة لمرحلة جديدة من الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، ترتكز على المصالح المتبادلة واحترام السيادة الوطنية وتعزيز مساهمة اليابان فى تنمية القارة الإفريقية.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري الياباني مع الدول الإفريقية، ويتضمن مناقشات حول تعزيز الصحة والتعليم والتغير المناخي وتمكين المرأة ودعم الاستقرار والسلام والتنمية في القارة. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد استقبل أمس الأحد، بمقر إقامته رؤساء رواندا بول كاجامي، والسنغال ماكي سال،