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السيسي يتوجه إلى اليابان للمشاركة في مؤتمر التيكاد

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٤٩ م
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلى اليابان للمشاركة في مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية «التيكاد»؛ وذلك في ختام زيارته لفرنسا. ويشكل مؤتمر «تيكاد 7» الذي يعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية برئاسة مصر واليابان وبمشاركة زعماء الدول الإفريقية خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الجاري، نقطة تحول في مسار التعاون بين دول القارة الإفريقية واليابان، حيث ستؤسس تلك القمة لمرحلة جديدة من الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، ترتكز على المصالح المتبادلة واحترام السيادة الوطنية وتعزيز مساهمة اليابان فى تنمية القارة الإفريقية.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري الياباني مع الدول الإفريقية، ويتضمن مناقشات حول تعزيز الصحة والتعليم والتغير المناخي وتمكين المرأة ودعم الاستقرار والسلام والتنمية في القارة. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد استقبل أمس الأحد، بمقر إقامته رؤساء رواندا بول كاجامي، والسنغال ماكي سال،
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لقاء-السيسي-وترامب (1)

علاقات قوية وتطور إيجابي.. السيسي يلتقي ترامب في باريس

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش مشاركتهما في فعاليات قمة مجموعة الدول السبع، في فرنسا، وكتب الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على تويتر: "سعدت بلقائي اليوم بالرئيس ترامب، ،حيث رسخ اللقاء قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، وما تشهده تلك العلاقات من تطور إيجابي متواصل خلال هذه الفترة" مضيفا: "أؤكد على حرص مصر الدائم على الاستمرار في الارتقاء بأطر التعاون المشترك فى جميع المجالات".
الاسكان-الاجتماعى (3)

الإسكان توضح حقيقة طرح 93 ألف وحدة بمساحات 120 مترا

أكد هانى يونس، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، أنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، عن قيام بنك التعمير والإسكان بفتح الباب لحجز 93 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات والمناطق التالية: «حدائق أكتوبر–مدينة بدر–العاشر من رمضان –مدينة العبور الجديدة–المنتزه الجديدة بالإسكندرية –دمياط الجديدة –البحيرة –نويبع – العلمين الجديدة – بني سويف –بورسعيد –الجيزة –الدقهلية –القليوبية –الفيوم –كفر الشيخ –مرسى مطروح –الوادي الجديد –السويس –أسوان –مدينة قنا الجديدة –مدينة الشروق –المنيا الجديدة –السادات».
غش-فى-امتحانات-الثانوية-العامة

ضبط 9 حالات غش في آخر امتحانات الدور الثاني للثانوية

أدى، اليوم الإثنين، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى الجمهورية، آخر امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018 - 2019، بامتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بإجمالي 5 آلاف و784 طالبا، وامتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالي 5 آلاف و95 طالبا، وامتحان مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي 6 آلاف و442 طالبا في 278 لجنة على مستوى الجمهورية. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام الامتحان، إن أجواء الامتحان خلال اليوم الأخير سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.
السيسى-وماكرون

«الإرهاب والهجرة غير الشرعية».. السيسي يلتقي ماكرون

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي أعرب خلال اللقاء عن شكره للرئيس الفرنسي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال مشاركة سيادته في قمة مجموعة الدول السبع، مشيدا بقوة وتميز العلاقات المصرية الفرنسية وما تتسم به من خصوصية تاريخية. ومن جانبه رحب ماكرون بالسيسي، مثمنا مشاركته في أعمال القمة، وكذلك بالعلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا والروابط الحضارية والثقافية التي تربط بين الشعبين.
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السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

نص كلمة السيسي بجلسة المناخ: إفريقيا المتضرر الأكبر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "تحتل قضايا البيئة وتحدياتها حيزا كبيرا من اهتماماتنا اليومية، إذ تمتد آثارها إلى مختلف جوانب حياتنا، ويشكل تناولنا السياسي لتلك القضايا مصلحة متبادلة والتزاما أخلاقيا تجاه كوكب الأرض، كونها تعد جزءا لا يتجزأ من منظومة التنمية المستدامة المنشودة، ولا شك أن تغير المناخ يعد من أخطر تلك القضايا، لما يمثله من تهديد مباشر لنا جميعا، يحتم علينا رفع مستوى طموحاتنا وتعهداتنا بالتصدي له، مع التنفيذ الأمين لالتزاماتنا الحالية".
الرئيس-السيسى

السيسي: يجب عدم فرض أعباء إضافية على إفريقيا بسبب المناخ

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، كلمة على هامش قمة السبع المنعقدة في باريس، وذلك في جلسة بعنوان "المناخ والتنوع البيولوجي"، شدد فيها على ضرورة ضمان عدم فرض أعباء إضافية على الدول الإفريقية فيما يخص مواجهة تغير المناخ، إذ أن هذه الأعباء تزيد من مخاطر ارتفاع مستوى المديونية، مؤكدا أن مصر لم تدخر جهدا خلال رئاستها لمجموعة الـ77 والصين وللمجموعة الإفريقية لإنجاح تفعيل اتفاقية باريس للمناخ، وأن الدولة تترأس مع المملكة المتحدة تحالف "التكيف والقدرة على التحمل" فى قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ خلال الشهر المقبل.
عبد الفتاح السيسى يستقبل رؤساء الدول الافريقية فى غداء عمل استضافه باعتبار سيادته رئيس الاتحاد الأفريقي (2)

السيسي يستقبل رؤساء 4 دول إفريقية في فرنسا (صور)

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمقر إقامته رؤساء رواندا بول كاجامي، والسنغال ماكي سال، وجنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، وبوركينا فاسو روك كابوري، بالإضافة إلى رئيس المفوضية الإفريقية موسى فقيه، وذلك خلال غداء عمل استضافة السيسي باعتباره رئيس الاتحاد الإفريقي، وتنسيقا للمواقف الإفريقية خلال قمة مجموعة الدول السبع وإفريقيا، المنعقدة بمدينة "بياريتز" الفرنسية، خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري.
ترامب-وآبي

التوصل إلى اتفاق تجاري بين أمريكا واليابان

توصلت الولايات المتحدة واليابان، إلى الإطار العام لاتفاق تجاري مع إبقاء الولايات المتحدة للتعريفات الجمركية على السيارات اليابانية، لكن مع خفض طوكيو للتعريفات على لحوم الأبقار والخنازير الواردة من الولايات المتحدة، وفقا لصحيفة "نيكي" اليابانية. وأضافت الصحيفة أن الممثل التجاري الأمريكي، روبرت لايتزر، ووزير الاقتصاد الياباني، توشيميتسو موتيجي، توصلا للاتفاق يوم الجمعة في واشنطن، وسيتم إعلانه خلال اجتماع من المتوقع أن يعقد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الأحد، على هامش اجتماع قمة مجموعة السبع في فرنسا.
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