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تناول التفاح والشاي يقي من الإصابة بالسرطان

لوحظ أيضًا أن استهلاك الفلافونويد لا يتصدى لجميع المخاطر المرتبطة بالتدخين وارتفاع استهلاك الكحول، لكن الأهم هو الإقلاع عن التدخين والحد من استهلاك الكحول قدر الإمكان
تحرير:مي فؤاد ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
الشاي
الشاي
يعتبر التفاح والشاي من العناصر الغذائية الغنية بالفلافونويد، وهي مجموعة من المركبات النباتية التي توفر العديد من الفوائد الصحية. في حين أن التفاح غني بمضادات الأكسدة والألياف الغذائية والفيتامينات، فإن الشاي يوفر فوائد مثل المساعدة في إنقاص الوزن وحماية العظام، حسب تقرير موقع health24. أشار الخبراء، حسب الدراسة الحديثة، إلى أن التفاح والشاي يمكن أن يمنعا الإصابة بأمراض القلب والسرطان، خاصة للأشخاص الذين يشربون الكافيين ويدخنون السجائر بجميع أنواعها.
قام العلماء بتحليل بيانات دراسة دنماركية طويلة المدى، التي تناولت أسلوب تغذية أكثر من 56 ألف مشارك، في سن تتراوح بين 52 و 60 عاما، واستمرت لمدة 23 عاما. عند مقارنة الباحثين لهذه البيانات ببيانات الوفاة داخل المجموعة تبين أن احتمال وفاة المشاركين جراء الإصابة بالسرطان أو أمراض القلب كان أقل لدى تناولهم
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التهاب-الامعاء

الإفراط في المضادات الحيوية يسبب سرطان القولون

كشفت دراسة حديثة عن العلاقة المعقدة بين تناول المضادات الحيوية بأكملها والإصابة بسرطان الأمعاء، حسب صحيفة medical news today. خلص الباحثون إلى أن هناك علاقة بين استخدام المضادات الحيوية وزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون، ولكن هناك أنواعا أخرى من المضادات الحيوية تقلل من فرص الإصابة بسرطان المستقيم. مع ظهور مقاومة المضادات الحيوية، أصبح الأطباء أكثر وعيًا من أي وقت مضى بالحد من هذه الأدوية، ومع ذلك يستمر استخدام المضادات الحيوية في النمو على مستوى العالم.
تدخين السجائر الإلكترونية

احذر| نكهات السجائر الإلكترونية تؤدي إلى أمراض الرئة

من وقت لآخر، تحذّر الدولة من الأضرار التي تلحق بنا عند استخدام السجائر الإلكترونية، تحاول بمختلف الطرق نشر الوعي، لما تسببه من أمراض بالغة الخطورة قد تصل إلى سرطان الرئتين، وليس ذلك فقط، إنما تزايد عدد الوفيات في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، وما زال العديد لا يرغبون في الإقلاع عن هذه العادة السيئة. وعلى الجانب الآخر، حاولت العديد من الشركات وضع نكهات متعددة من أجل جلب مزيد من المبيعات والتنافس في السوق. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "theverge.com".
الأطعمة-المقلية

دراسة تحذر من خطورة الأطعمة المقلية على مرضى القولون

تحظى الأطعمة المقلية بالزيت النباتي بشعبية في جميع أنحاء العالم، لكن الأبحاث حول الآثار الصحية لهذا النوع من الطهي كانت غير حاسمة إلى حد كبير وركزت على تأثير تلك الأطعمة على الأصحاء بشكل خاص. لأول مرة بدأ علماء التغذية في جامعة ماساتشوستس في أَمهرست، في دراسة تأثير استهلاك زيت القلي والأطعمة المقلية كالبطاطس والبرجر على مرض التهاب الأمعاء، وسرطان القولون والأورام، بإجراء تجارب على تأثير تناول الطعام المقلي على الحيوانات، حسب صحيفة medicalxpress.
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