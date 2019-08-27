تناول التفاح والشاي يقي من الإصابة بالسرطان

لوحظ أيضًا أن استهلاك الفلافونويد لا يتصدى لجميع المخاطر المرتبطة بالتدخين وارتفاع استهلاك الكحول، لكن الأهم هو الإقلاع عن التدخين والحد من استهلاك الكحول قدر الإمكان

تحرير:مي فؤاد ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

الشاي

يعتبر التفاح والشاي من العناصر الغذائية الغنية بالفلافونويد، وهي مجموعة من المركبات النباتية التي توفر العديد من الفوائد الصحية. في حين أن التفاح غني بمضادات الأكسدة والألياف الغذائية والفيتامينات، فإن الشاي يوفر فوائد مثل المساعدة في إنقاص الوزن وحماية العظام، حسب تقرير موقع health24. أشار الخبراء، حسب الدراسة الحديثة، إلى أن التفاح والشاي يمكن أن يمنعا الإصابة بأمراض القلب والسرطان، خاصة للأشخاص الذين يشربون الكافيين ويدخنون السجائر بجميع أنواعها.

قام العلماء بتحليل بيانات دراسة دنماركية طويلة المدى، التي تناولت أسلوب تغذية أكثر من 56 ألف مشارك، في سن تتراوح بين 52 و 60 عاما، واستمرت لمدة 23 عاما. عند مقارنة الباحثين لهذه البيانات ببيانات الوفاة داخل المجموعة تبين أن احتمال وفاة المشاركين جراء الإصابة بالسرطان أو أمراض القلب كان أقل لدى تناولهم