«تون».. وسيلة جديدة لتمويل الإرهاب عبر تيليجرام

يزعم تقرير جديد أن شبكة "تون" للمدفوعات التابعة لتطبيق التواصل الاجتماعي "تيليجرام" يمكن أن يكون لها آثار كارثية على جهود مكافحة الإرهاب الأمريكية

تحرير:أحمد سليمان ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٥٤ م

تون

خلص تقرير من 253 صفحة يوضح بالتفصيل كيفية استخدام الإرهابيين للعملات المشفرة، إلى أن الإصدار الوشيك "لشبكة تليجرام المفتوحة" المعروفة باسم "تون"، المرتبطة بشبكة العملات الإلكترونية المشفرة "جرام"، يمثل تهديدا أمنيا كبيرا للحكومة الأمريكية. ويقدم التقرير، الذي أصدره هذا الأسبوع معهد الشرق الأوسط لبحوث وسائل الإعلام في واشنطن، أدلة جديدة توضح كيف تعتمد الجماعات الإرهابية، بما في ذلك تنظيم "داعش" و"القاعدة" على تطبيق "تيليجرام" للتراسل الفوري، في الحصول على العملات الإلكترونية المشفرة وتنسيق الهجمات.

وقال ستيفن ستالينسكي المدير التنفيذي لمعهد الشرق الأوسط لبحوث وسائل الإعلام، إن "تيليجرام" هو تطبيق التواصل الأول للمنظمات الإرهابية على الإنترنت. وجمعت منصة "تون" الجديدة المملوكة لتطبيق الرسائل المشفرة، نحو 1.7 مليار دولار في عملية تمويل باستخدام العملات الإلكترونية المشفرة في العام الماضي، ومن المتوقع