«تون».. وسيلة جديدة لتمويل الإرهاب عبر تيليجرام

يزعم تقرير جديد أن شبكة "تون" للمدفوعات التابعة لتطبيق التواصل الاجتماعي "تيليجرام" يمكن أن يكون لها آثار كارثية على جهود مكافحة الإرهاب الأمريكية
خلص تقرير من 253 صفحة يوضح بالتفصيل كيفية استخدام الإرهابيين للعملات المشفرة، إلى أن الإصدار الوشيك "لشبكة تليجرام المفتوحة" المعروفة باسم "تون"، المرتبطة بشبكة العملات الإلكترونية المشفرة "جرام"، يمثل تهديدا أمنيا كبيرا للحكومة الأمريكية.
ويقدم التقرير، الذي أصدره هذا الأسبوع معهد الشرق الأوسط لبحوث وسائل الإعلام في واشنطن، أدلة جديدة توضح كيف تعتمد الجماعات الإرهابية، بما في ذلك تنظيم "داعش" و"القاعدة" على تطبيق "تيليجرام" للتراسل الفوري، في الحصول على العملات الإلكترونية المشفرة وتنسيق الهجمات.
وقال ستيفن ستالينسكي المدير التنفيذي لمعهد الشرق الأوسط لبحوث وسائل الإعلام، إن "تيليجرام" هو تطبيق التواصل الأول للمنظمات الإرهابية على الإنترنت.
وجمعت منصة "تون" الجديدة المملوكة لتطبيق الرسائل المشفرة، نحو 1.7 مليار دولار في عملية تمويل باستخدام العملات الإلكترونية المشفرة في العام الماضي، ومن المتوقع
وقال ستيفن ستالينسكي المدير التنفيذي لمعهد الشرق الأوسط لبحوث وسائل الإعلام، إن "تيليجرام" هو تطبيق التواصل الأول للمنظمات الإرهابية على الإنترنت.
وجمعت منصة "تون" الجديدة المملوكة لتطبيق الرسائل المشفرة، نحو 1.7 مليار دولار في عملية تمويل باستخدام العملات الإلكترونية المشفرة في العام الماضي، ومن المتوقع أن يتم إصدارها في الأشهر القليلة المقبلة.
وبالتالي، سيتم إطلاق "جرام" كواحد من أكثر العملات المشفرة قيمة على الإطلاق، وسيحصل كل مستخدمي تيليجرام، الذين يبلغ عددهم أكثر من 365 مليون شخص، على محفظة خاصة بهم بشكل تلقائي.
وقال ستالينسكي إن هذا يعني أن الإرهابيين سوف يحصلون عليها أيضا، مضيفا أن: "كل مجموعة مختلفة تستخدم تيليجرام، ومن ضمنها المنظمات الإرهابية، ستتمكن من الحصول عليها".
ويشعر ستالينسكي بالقلق بشكل خاص بشأن "تون للمدفوعات"، وهي عبارة عن منصة لتحويل العملات المشفرة والعمليات الصغرى ذات الكفاءة العالية داخل شبكة "تون".
وستكون التحويلات سريعة، وهو ما أكده مستخدمو الإصدار التجريبي للتطبيق، والذي يحظى بنفس مبادئ الخصوصية مثل تطبيق "تيليجرام" للرسائل المشفرة.
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وقال ستالينسكي: بما أن منصة "تون للمدفوعات" مدمجة في تطبيق "تيليجرام" للمراسلة، فسيصبح من السهل للغاية بالنسبة للإرهابيين جمع الأموال لتمويل عملياتهم، ولن يضطر المتبرعون حتى إلى ترك التطبيق لإجراء المدفوعات.
وفي الوقت الذي يمكن فيه ربط "البيتكوين" بالبورصات أو البنوك، قال ستالينسكي إن أتباع الإرهابيين على تيليجرام سيكونون قادرين على إرسال الأموال بشكل لا يمكن تعقبه على الإطلاق.
وكان بافيل دوروف الرئيس التنفيذي لشركة "تيليجرام"، قد رفض إلغاء مميزات الخصوصية في تطبيق "تيليجرام"، والكشف عن المفاتيح المشفرة.
ومع ذلك، تعاون دوروف مع الحكومات في أعقاب الهجمات الإرهابية المنسقة من خلال "تيليجرام"، ويذكر موقع الشركة على شبكة الإنترنت أنها "تحظر القنوات الإرهابية".
وتشتهر الشبكة بالتركيز على تنظيم "داعش"، حيث توجد قناة باسم "مراقبة داعش" قامت حتى وقت كتابة هذا التقرير، بحظر أكثر من 3971 منشورا هذا الشهر.
ويحتوي تقرير معهد الشرق الأوسط لبحوث وسائل الإعلام على مجموعة من الأدلة على حملات التمويل التي يقوم بها الإرهابيون لجمع الأموال على "تيليجرام" باستخدام العملات الإلكترونية المشفرة، قائلا: "إنهم يقومون بالفعل بجمع التبرعات باستخدام بيتكوين، واستخدام تون سيجعل الأمر أسوأ بعشر مرات".
وكشف تقرير للمعهد قناة هيئة تحرير الشام على تطبيق "تيليجرام"، وبها حملة تدعو المسلمين إلى التبرع بالعملات المشفرة لدعم الجهاد، وقالت إن تكلفة إعداد سيارة مفخخة يبلغ 20 ألف دولار، والصاروخ بـ900 دولار، وإعداد مقاتل لعملية اقتحام يكلف ألف دولار.
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في تقارير سابقة، وثق المعهد كيف استخدم "داعش" تيليجرام لتنسيق هجمات "تشارلي إيبدو" في فرنسا عام 2015، واستخدام المنصة لتبني الهجوم في بلدة "تريبيه" جنوب فرنسا.
وقال ستالينسكي إن استخدام شبكة "تون" سيجعل الأمور أسهل فقط، لأن مستخدمي الشبكة لن يضطروا إلى إنشاء محفظات تشفير خاصة بهم، وهو إجراء معقد بالنسبة للمبتدئين.
وأضاف أن الحكومات في جميع أنحاء العالم "غير مستعدة تماما" عندما يتعلق الأمر بمعالجة الخطر الأمني الذي تشكله "تيليجرام".