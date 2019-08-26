إرهاب

«تون».. وسيلة جديدة لتمويل الإرهاب عبر تيليجرام

يزعم تقرير جديد أن شبكة "تون" للمدفوعات التابعة لتطبيق التواصل الاجتماعي "تيليجرام" يمكن أن يكون لها آثار كارثية على جهود مكافحة الإرهاب الأمريكية
تحرير:أحمد سليمان ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٥٤ م
تون
تون
خلص تقرير من 253 صفحة يوضح بالتفصيل كيفية استخدام الإرهابيين للعملات المشفرة، إلى أن الإصدار الوشيك "لشبكة تليجرام المفتوحة" المعروفة باسم "تون"، المرتبطة بشبكة العملات الإلكترونية المشفرة "جرام"، يمثل تهديدا أمنيا كبيرا للحكومة الأمريكية. ويقدم التقرير، الذي أصدره هذا الأسبوع معهد الشرق الأوسط لبحوث وسائل الإعلام في واشنطن، أدلة جديدة توضح كيف تعتمد الجماعات الإرهابية، بما في ذلك تنظيم "داعش" و"القاعدة" على تطبيق "تيليجرام" للتراسل الفوري، في الحصول على العملات الإلكترونية المشفرة وتنسيق الهجمات.
وقال ستيفن ستالينسكي المدير التنفيذي لمعهد الشرق الأوسط لبحوث وسائل الإعلام، إن "تيليجرام" هو تطبيق التواصل الأول للمنظمات الإرهابية على الإنترنت. وجمعت منصة "تون" الجديدة المملوكة لتطبيق الرسائل المشفرة، نحو 1.7 مليار دولار في عملية تمويل باستخدام العملات الإلكترونية المشفرة في العام الماضي، ومن المتوقع
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ميليشيات-الحوثى

الحوثي: هجوم واسع على الرياض بطائرات مسيرة

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، شن ما وصفته بالهجوم الواسع على هدف عسكري مهم في العاصمة السعودية الرياض. وقال المتحدث باسم القوات التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع، في بيان له، اليوم الإثنين: "الطيران المسير ينفذ هجوما واسعا بعدد من طائرات صماد 3 على هدف عسكري هام في عاصمة النظام السعودي الرياض، وكانت الإصابة مباشرة"، مضيفا: "هذه العملية تأتي في إطار توسيع دائرة الاستهداف وردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر على شعبنا اليمني العظيم"، وذلك حسب قناة "المسيرة" اليمنية.
ابو بكر-البغدادى

بعد اختياره خليفة.. هل ينجح «الأستاذ» في إحياء داعش؟

على مدار الأشهر القليلة الماضية، انتشرت العديد من الشائعات حول قيام أبو بكر البغدادي الخليفة المزعوم، وقائد تنظيم "داعش" الإرهابي، باختيار خليفة له لقيادة التنظيم. الأنباء التي ظهرت في الثامن من شهر أغسطس الجاري، جاءت عبر مجلة "أعماق" لسان التنظيم الإرهابي، ومع ذلك، لم يكن هناك تأكيد رسمي لهذه الخطوة حتى الآن. وتشير هذه الأنباء إلى أنه من المتوقع أن يقوم الزعيم "المصاب" لتنظيم "داعش"، بتسليم قيادة المجموعة الإرهابية إلى أحد أتباع الرئيس العراقي السابق صدام حسين المعروف باسم "الأستاذ".
داعش

هجوم لداعش على ملعب كرة قدم بالعراق.. وسقوط 6 قتلى

أفاد مسؤول محلي عراقي، في تصريح له، اليوم الأحد، بسقوط 6 قتلى و10 جرحى، إثر قصف وهجوم تنظيم داعش الإرهابي على ملعب خماسي لكرة القدم في إحدي قرى جنوبي مدينة كركوك التي تقع على بعد 250 كيلومترا شمالي بغداد. وقال لويس فندي العبيدي قائم مقام قضاء داقوق، في تصريح صحفي، إن "الحصلية النهائية للقصف بلغت 6 شهداء بينهم شقيقان وغالبيتهم من الأطفال والشباب، وواحد من الشهداء شرطي بمحكمة داقوق تواجد في استراحته للعب كرة القدم"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
طائرة-مسيرة (2)

إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها «الحوثي» نحو السعودية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت، اليوم الأحد، من اعتراض وإسقاط طائرة ثانية بدون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط، جنوب غربي المملكة العربية السعودية، قائلا: "جميع محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين".
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ابو بكر-البغدادى

بعد اختياره خليفة.. هل ينجح «الأستاذ» في إحياء داعش؟

على مدار الأشهر القليلة الماضية، انتشرت العديد من الشائعات حول قيام أبو بكر البغدادي الخليفة المزعوم، وقائد تنظيم "داعش" الإرهابي، باختيار خليفة له لقيادة التنظيم. الأنباء التي ظهرت في الثامن من شهر أغسطس الجاري، جاءت عبر مجلة "أعماق" لسان التنظيم الإرهابي، ومع ذلك، لم يكن هناك تأكيد رسمي لهذه الخطوة حتى الآن. وتشير هذه الأنباء إلى أنه من المتوقع أن يقوم الزعيم "المصاب" لتنظيم "داعش"، بتسليم قيادة المجموعة الإرهابية إلى أحد أتباع الرئيس العراقي السابق صدام حسين المعروف باسم "الأستاذ".
داعش

هجوم لداعش على ملعب كرة قدم بالعراق.. وسقوط 6 قتلى

أفاد مسؤول محلي عراقي، في تصريح له، اليوم الأحد، بسقوط 6 قتلى و10 جرحى، إثر قصف وهجوم تنظيم داعش الإرهابي على ملعب خماسي لكرة القدم في إحدي قرى جنوبي مدينة كركوك التي تقع على بعد 250 كيلومترا شمالي بغداد. وقال لويس فندي العبيدي قائم مقام قضاء داقوق، في تصريح صحفي، إن "الحصلية النهائية للقصف بلغت 6 شهداء بينهم شقيقان وغالبيتهم من الأطفال والشباب، وواحد من الشهداء شرطي بمحكمة داقوق تواجد في استراحته للعب كرة القدم"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
ترامب

مقاتلو داعش موضع خلاف جديد بين ترامب وأوروبا

لا تزال سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المستوى الخارجي تهدد الولايات المتحدة بخسارة تحالفات ظلت تبنيها على مدى أكثر من نصف قرن، وبالأخص مع الحلفاء في الاتحاد الأوروبي الذين كانوا دوما داعمين لسياسات واشنطن الخارجية. التعامل السياسي في بعض الملفات، وعلى رأسها التعامل مع الإرهاب وعناصره من مختلف أنحاء العالم، بات في الوقت الحالي يهدد العلاقات التاريخية التي تجمع بين الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا، خاصة في الوقت الذي يسعى فيه ترامب للحفاظ على هذا التحالف.
تنظيم-داعش-الإرهابي-يتبنى-الهجمات

أمريكا: 5 ملايين دولار ثمن رأس 3 دواعش

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أمس الأربعاء، رصد جوائز تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن عدد من قادة تنظيم داعش الإرهابي، إذ أن برنامج العدالة التابع لها عرض مكافآت لمن يساعد في القبض على أي من "قادة داعش الرئيسيين"، وعددهم ثلاثة، هم: أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى، وسامي جاسم محمد الجبوري، ومعتز نعمان عبد نايف نجم الجبوري. والمولى، حسب واشنطن، أحد القادة البارزين في داعش بسوريا والعراق، ويدعى أيضا "حجي عبد الله"، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
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