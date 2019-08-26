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الإسكان توضح حقيقة طرح 93 ألف وحدة بمساحات 120 مترا

تحرير:محمد فتحي ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
الإسكان
الإسكان
أكد هانى يونس، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، أنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، عن قيام بنك التعمير والإسكان بفتح الباب لحجز 93 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات والمناطق التالية: «حدائق أكتوبر–مدينة بدر–العاشر من رمضان –مدينة العبور الجديدة–المنتزه الجديدة بالإسكندرية –دمياط الجديدة –البحيرة –نويبع – العلمين الجديدة – بني سويف –بورسعيد –الجيزة –الدقهلية –القليوبية –الفيوم –كفر الشيخ –مرسى مطروح –الوادي الجديد –السويس –أسوان –مدينة قنا الجديدة –مدينة الشروق –المنيا الجديدة –السادات».
وأكد يونس أنه لا صحة أيضًا لما يتم تداوله عن حجز وحدات إسكان اجتماعى بالمدن الجديدة والمحافظات بمساحة 120 مترا للوحدة، وبمقدم 14 ألف جنيه، وبقسط شهرى 400 جنيه، مشيرًا إلى أن كل هذه التفاصيل غير صحيحة، وأنه تم تكذيب ونفى هذه الشائعة أكثر من مرة، ومع ذلك تعاود الانتشار مرة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعى. وشدد
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علاقات قوية وتطور إيجابي.. السيسي يلتقي ترامب في باريس

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش مشاركتهما في فعاليات قمة مجموعة الدول السبع، في فرنسا، وكتب الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على تويتر: "سعدت بلقائي اليوم بالرئيس ترامب، ،حيث رسخ اللقاء قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، وما تشهده تلك العلاقات من تطور إيجابي متواصل خلال هذه الفترة" مضيفا: "أؤكد على حرص مصر الدائم على الاستمرار في الارتقاء بأطر التعاون المشترك فى جميع المجالات".
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السيسي يتوجه إلى اليابان للمشاركة في مؤتمر التيكاد

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلى اليابان للمشاركة في مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية «التيكاد»؛ وذلك في ختام زيارته لفرنسا. ويشكل مؤتمر «تيكاد 7» الذي يعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية برئاسة مصر واليابان وبمشاركة زعماء الدول الإفريقية خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الجاري، نقطة تحول في مسار التعاون بين دول القارة الإفريقية واليابان، حيث ستؤسس تلك القمة لمرحلة جديدة من الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، ترتكز على المصالح المتبادلة واحترام السيادة الوطنية وتعزيز مساهمة اليابان فى تنمية القارة الإفريقية.
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ضبط 9 حالات غش في آخر امتحانات الدور الثاني للثانوية

أدى، اليوم الإثنين، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى الجمهورية، آخر امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018 - 2019، بامتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بإجمالي 5 آلاف و784 طالبا، وامتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالي 5 آلاف و95 طالبا، وامتحان مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي 6 آلاف و442 طالبا في 278 لجنة على مستوى الجمهورية. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام الامتحان، إن أجواء الامتحان خلال اليوم الأخير سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.
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«الإرهاب والهجرة غير الشرعية».. السيسي يلتقي ماكرون

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي أعرب خلال اللقاء عن شكره للرئيس الفرنسي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال مشاركة سيادته في قمة مجموعة الدول السبع، مشيدا بقوة وتميز العلاقات المصرية الفرنسية وما تتسم به من خصوصية تاريخية. ومن جانبه رحب ماكرون بالسيسي، مثمنا مشاركته في أعمال القمة، وكذلك بالعلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا والروابط الحضارية والثقافية التي تربط بين الشعبين.
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الاسكان-الاجتماعى

طرح وحدات سكنية بـ5 مدن جديدة.. اعرف الشروط

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه، اليوم الأحد، على التعامل بذات أسعار البيع للمتر المربع السابق اعتمادها من اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة بجلساتها أرقام "77، 38، 22"، بشأن تحديد الأسعار للمتر المربع من الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر بمساحة 115 م2، للوحدة تشطيب كامل، والمقرر طرحها للبيع للمواطنين بمدن (دمياط الجديدة، المنيا الجديدة، غرب أسيوط "ناصر"، غرب قنا، المنصورة الجديدة)، بخلاف نسب التميز، والذي يتم تحديده بواسطة الإدارات المختصة بالهيئة.
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1340 محضر سحب.. الإسكان تلاحق المُلاك وتسترد الشقق

إذا كنت تعتقد أنك أذكى من الجميع، وتستطيع بيع أو شراء شقة إسكان اجتماعي محظور بيعها قانونًا، والهروب من مأموري الضبط بالتحايل أو الرشاوى، فلن تستطيع فعل ذلك، بسبب قانون الإسكان الاجتماعي الذي يحظر البيع أو الإيجار قبل مرور 7 سنوات. وتم منح عدد من موظفي أجهزة المدن الجديدة الضبطية القضائية لسحب الوحدات السكنية المخالف أصحابها للقانون، فهل تنجح "الإسكان" في فرض سيطرتها على المشروع الضخم، أم سينتصر السماسرة والمستفيدون من المشروع؟ وما موقف مَن اشتروا الوحدات بالمخالفة للقانون؟
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بعد انخفاض أسعار مواد البناء| هل يتأثر سوق العقارات؟

أثارت الأزمة الأخيرة الخاصة بمصانع الدرفلة مخاوف الجميع بشأن ارتفاع أسعار الحديد، وهو ما أكد البعض أن له تأثيرا سلبيا على مسار الأسعار والتى يأتى القطاع العقارى على رأسها، نظرا لارتفاع تكلفة الإنشاءات، إلا أن انخفاض باقى مدخلات الإنتاج ساهم إلى حد كبير فى حفظ توازن السوق المحلى واستقراره خلال الشهرين الماضيين. وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا قد أجلت جلستها الخاصة لنظر إلغاء فرض الرسوم على واردات البليت إلى جلسة 24 أغسطس الجاري لسماع المرافعات.
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5 سبتمبر.. تسليم 312 شقة بدار مصر في القاهرة الجديدة

حددت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، 5 سبتمبر المقبل، موعدا رسميا لبدء تسليم 13 عمارة تضم 312 وحدة سكنية، بالمرحلة الأولى من مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بمنطقة شمال القرنفل، كود 111، للفائزين بها، مشيرة إلى أن أرقام العمارات المقرر تسليم الوحدات بها، هي: "129 – 130 – 131 – 132 – 133 – 134 – 135 – 136 – 137 – 161 – 162 – 163 – 218"، وطالب المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، المواطن الفائز بالوحدة بالتوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك.
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