الإسكان توضح حقيقة طرح 93 ألف وحدة بمساحات 120 مترا

تحرير:محمد فتحي ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

الإسكان

أكد هانى يونس، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، أنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، عن قيام بنك التعمير والإسكان بفتح الباب لحجز 93 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات والمناطق التالية: «حدائق أكتوبر–مدينة بدر–العاشر من رمضان –مدينة العبور الجديدة–المنتزه الجديدة بالإسكندرية –دمياط الجديدة –البحيرة –نويبع – العلمين الجديدة – بني سويف –بورسعيد –الجيزة –الدقهلية –القليوبية –الفيوم –كفر الشيخ –مرسى مطروح –الوادي الجديد –السويس –أسوان –مدينة قنا الجديدة –مدينة الشروق –المنيا الجديدة –السادات».

وأكد يونس أنه لا صحة أيضًا لما يتم تداوله عن حجز وحدات إسكان اجتماعى بالمدن الجديدة والمحافظات بمساحة 120 مترا للوحدة، وبمقدم 14 ألف جنيه، وبقسط شهرى 400 جنيه، مشيرًا إلى أن كل هذه التفاصيل غير صحيحة، وأنه تم تكذيب ونفى هذه الشائعة أكثر من مرة، ومع ذلك تعاود الانتشار مرة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعى. وشدد