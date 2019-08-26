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أحمد الفيشاوي عن والده: «كان مبهج.. الله يرحمه»

تحرير:التحرير ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٢ م
فاروق الفيشاوي
فاروق الفيشاوي
بمناسبة مرور شهر على وفاته، قرر الفنان أحمد الفيشاوي أن يتذكر والده الفنان الكبير الراحل فاروق الفيشاوي، ويكشف إحدى مميزاته. ونشر الفيشاوي، صورة لولده الفنان فاروق الفيشاوي، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، يبدو فيها الراحل مبتسمًا للغاية، وعلّق عليها بالقول: "كان مُبهج الله يرحمه". فاروق الفيشاوي توفي فجر الخميس 25 يوليو الماضي، بعد أن شهدت الساعات الأخيرة قبل رحيله تدهور حالته الصحية، ودخوله في غيبوبة كبد، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 67 عامًا.
ولد فاروق الفيشاوي في 5 فبراير 1952 بقرية سرس الليان، بمحافظة المنوفية، لعائلة ميسورة الحال، وكان هو "آخر العنقود" الذي حرم من والده، إذ توفي وهو في الحادية عشرة من عمره، وتولى رعايته شقيقه الأكبر، ودرس النجم الراحل، في كلية الآداب بجامعة عين شمس، وظهر حبه للتمثيل عقب انضمامه إلى فريق التمثيل بالجامعة،
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هند-موسى (2)

ساويرس عن رحيل هند موسى: نعامل الصحفيين بأسلوب لائق

أقيم ظهر اليوم الإثنين، المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي، بأحد فنادق القاهرة، وسط حضور حاشد من الإعلاميين والنجوم ومسؤولي المهرجان، للكشف عن تفاصيل الدورة الثالثة من المهرجان. وخلال المؤتمر، توجه أحد الصحفيين الحاضرين بسؤال إلى المهندس نجيب ساويرس، رئيس المهرجان، عن طريقة تعامل إدارة المهرجان مع الصحفيين في الدورة الجديدة، خاصة بعد الحادث الأليم الذي رحلت على أثره الزميلة هند موسى، رئيسة قسم "الفن" بجريدة "التحرير"، في 29 سبتمبر الماضي، في أثناء عودتها من الجونة بعد تغطيات فعاليات المهرجان في الدورة الماضية.
كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

إيرادات أفلام العيد.. «الفيل الأزرق 2» الثاني

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 89 مليون جنيه، منذ طرح الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" يوم 25 يوليو الماضي، إذ بلغت إيراداته، أمس الأحد، نحو 748 ألف جنيه، محتلا المركز الثاني بعد "ولاد رزق" الذي حقق مليونا و491 ألف جنيه، بينما حل بعده في المركز الثالث فيلم "خيال مآتة" بـ420 ألف جنيه. ويشارك فى بطولة "الفيل الأزرق 2" النجوم "هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا"، بجانب ظهور عدد من النجوم ضيوف شرف، على رأسهم الفنان خالد الصاوي.
سوسن-بدر. (3)

سوسن بدر ومروان حامد ودرة بلجان تحكيم مهرجان الجونة

أعلن مهرجان الجونة السينمائي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة للمهرجان، أن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة تتضمن الممثلة المصرية القديرة سوسن بدر، بينما تتضمن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة مصممة الملابس المميزة ناهد نصر الله، كما يرأس المخرج مروان حامد لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، التي تتضمن الممثلة التونسية درة زورق. المهرجان يشارك فيه عدد من المشاهير العالميين، وخبراء صناعة السينما، في كثير من الفعاليات والأنشطة السينمائية وضمن مساعيه توفير قنوات اتصال لمحترفى الأفلام المحليين.
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لينا-الفيشاوى

لينا الفيشاوي تخرج عن صمتها بعد حكم حبس والدها

خرجت لينا الفيشاوي، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، عن صمتها لأول مرة لتتحدث عن الأزمة المثارة منذ سنوات بين والدها ووالدتها هند الحناوي، عقب الحكم الذي يقضي بحبس والدها شهرا لعدم سداده النفقة الخاصة بها. وقالت لينا الفيشاوي، في فيديو عبر قناتها على "يوتيوب": "أنا بعمل الفيديو ده بخصوص الحبس بتاع بابايا، ولأول مرة أتحدث عن ذكرياتي مع والدي، عندما كان لديّ 3 سنوات من العمر، كنت صغيرة وقتها، وكانت هناك مشكلات طول الوقت بين والدي ووالدتي هند الحناوي، وكنت أعتقد أن هذه المشكلات إما بسبب مصروفات البيت أو فلوس لوالدتي أو بسببي".
ولاد رزق

20 مليون جنيه لـ«ولاد رزق 2» في 4 أيام

حقق الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق - عودة أسود الأرض" أمس الأحد أول أيام عيد الأضحى، إيرادات بلغت 8 ملايين و401 ألفا و929 جنيها، وبذلك بلغ إجمالي إيرادات الفيلم في نحو 4 أيام عرض فقط نحو 20 مليونا و400 ألف جنيه. الفيلم من بطولة: «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين» تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي، ومن المفاجآت التي يحملها الفيلم هي ظهور الفنانة أصالة نصري ضيف شرف بالفيلم إلى جوار غادة عادل وإياد نصار وباسم سمرة.
احمد--السعدنى (2)

السعدني ناعيًا طليقته: «اتعلمت الدرس بعد ما اتحرمت منك»

نعى الفنان أحمد السعدني، فجر اليوم الأحد، خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" طليقته أمل سليمان وأم ابنائه (ياسين وعبدالله)، عقب تعرضها لسكتة قلبية داخل أحد المستشفيات، وهو ما جعل زوجها السابق يغادر على الفور حفل النجمة العالمية جينيفر لوبيز، المقامة فى مدينة العلمين الجديدة. قائلًا: "عمري في حياتي ما اتكلمت عن حياتي الشخصية لكن حسيت إني لازم أعمل كده دلوقتي، فذكر إن الذكرى تنفع (المؤمنين) أو الكافرين أو المستهبلين أو تنفع أي حد ححس إني عملت حاجة".
ندوة-هالة-صدقي-في-مهرجان-شرم-الشيخ (5)

زهران: وفاة والدة الفنانة هالة صدقي

صرح المخرج الكبير عمر زهران، بأن والدة الفنانة الكبيرة هالة صدقي، توفيت اليوم، موجها، في تصريحات صحفية، التعازي إلى الفنانة هالة صدقي في هذا الظرف الأليم.. ومن المقرر تشييع الجثمان، بعد قليل، ودفنها بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، فيما لم يحدد موعد العزاء حتى الآن. وكان الفنان المخرج عمر زهران قد اشترك مع الفنانة هالة صدقي في مسلسل "بركة" في رمضان الماضي، والذي كان من بطولة الفنان عمرو سعد. تدور أحداث المسلسل حول (بركة) وهو شخص يأتي من الصعيد مع والدته، ويعيشان في القاهرة، ثم يتورط في مشاكل كثيرة بسبب عدد من أصحاب النفوذ.
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