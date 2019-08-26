أحمد الفيشاوي عن والده: «كان مبهج.. الله يرحمه»

تحرير:التحرير ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٢ م

فاروق الفيشاوي

بمناسبة مرور شهر على وفاته، قرر الفنان أحمد الفيشاوي أن يتذكر والده الفنان الكبير الراحل فاروق الفيشاوي، ويكشف إحدى مميزاته. ونشر الفيشاوي، صورة لولده الفنان فاروق الفيشاوي، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، يبدو فيها الراحل مبتسمًا للغاية، وعلّق عليها بالقول: "كان مُبهج الله يرحمه". فاروق الفيشاوي توفي فجر الخميس 25 يوليو الماضي، بعد أن شهدت الساعات الأخيرة قبل رحيله تدهور حالته الصحية، ودخوله في غيبوبة كبد، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 67 عامًا.

ولد فاروق الفيشاوي في 5 فبراير 1952 بقرية سرس الليان، بمحافظة المنوفية، لعائلة ميسورة الحال، وكان هو "آخر العنقود" الذي حرم من والده، إذ توفي وهو في الحادية عشرة من عمره، وتولى رعايته شقيقه الأكبر، ودرس النجم الراحل، في كلية الآداب بجامعة عين شمس، وظهر حبه للتمثيل عقب انضمامه إلى فريق التمثيل بالجامعة،