اتحاد الكرة ينقذ عقد رعاية ملابس المنتخب

تحرير:كريم أحمد ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٣ م

اتحاد الكرة

اتفق مسئولو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، على إرسال خطاب تعهد إلى شركة الملابس الخاصة بالمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بالالتزام ببنود التعاقد، وتعهد مسئولو الجبلاية للشركة بتنفيذ البنود، وأبرزها وضع إعلانات حول الملعب في مباريات المنتخب بجانب إنشاء ستورز للشركة لبيع منتجاتها داخل مصر، وفاجأت الشركة الاتحاد بخطاب رسمى عقب استقالة المجلس السابق، برئاسة هاني أبو ريدة، يتضمن طلب تعهد رسمى، بتنفيذ بنود عقد الاتفاق، وفي حالة المخالفة سيتم فسخ العقد.

وعقب تعيين اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تواصل مسئولو الجبلاية مع شركة الملابس وأكدوا لها أحقية عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية فى توقيع عقد نهائي مع الشركة لمدة 4 سنوات حتى كأس العالم 2022، مع التعهد بتنفيذ كل بنود العقد. واعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة