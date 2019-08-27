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هل المارشيملو يؤثر على صحة الطفل؟.. يسبب الحساسية

يكون للمارشيملو عمر افتراضي، أي يجب تناوله خلال أيام، حتى لا يفسد، وبالنسبة للآثار السلبية له، وضحت بعض الأبحاث، أن المارشيملو قد يؤدي إلى الإصابة بالحساسية.
تحرير:إسراء سليمان ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
فوائد المارشيملو
فوائد المارشيملو
عند الشعور بالملل، نبحث عن الحلوى لتجلب لنا مزيدا من السعادة، على سبيل المثال الشيكولاتة تعد من الاسناك الأساسي في أي بيت، حيث تعمل بفاعلية كبيرة على زيادة الشعور بالسعادة، كما أن الشيكولاتة الداكنة تمنحك العديد من الفوائد، نظرًا للقيمة الغذائية التي توجد بها، كما أن المارشيملو من الأطعمة الترفيهية اللذيذة التي يحبها الصغار والكبار، هل تعلم أنه يتميز بعدة فوائد؟ بالفعل يعمل على تعديل الحالة المزاجية بشكل ملحوظ، ويجعلك تشعر بالشبع، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي verywellfit"".
يعد المارشيملو من الأطعمة التي تتميز بمذاق رائع، ونتناولها دائمًا مع الشيكولاتة الساخنة والبطاطا الحلوة، وبالرغم من أنها تحتوي على مجموعة كبيرة من السكر، فهو يتميز بعدة فوائد، تأتي السعرات الحرراية الموجودة في المارشيملو من الكربوهيدرات، فواحدة من حلوى المارشيملو تحتوي على 6 جرام من الكربوهيدرات، وبالنسبة
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السكر-للتخلص-من-السموم

«الأسبارتام».. هذه المحليات تقتل الكبد وتسبب الأمراض

الجلوكوز هو الغذاء المفضل للمخ، كما أنه مصدر مهم للوقود لكامل الجسم، وينتجه من خلال تحطيم الكربوهيدرات والبروتينات والدهون، ولكن هل تعلم أن بعض المُحليات يمكن أن تتداخل مع هذه العملية؟ على عكس الفواكه، فإن معظم المحليات في السوق تمنحك السعرات الحرارية فقط دون توفير أي مواد غذائية، كما أنها تزيد من مستويات السكر في الدم بسبب نقص الألياف الغذائية، ما يؤدي بدوره إلى إضعاف الجهاز المناعي ويمكن أن يضر الكبد. المحليات الصناعية مليئة بالمواد الكيميائية التي تسبب الشراهة، وكذلك تم ربطها بأورام المخ والسرطان. وذلك وفقا لما ذكره "Daily Health Post".
أفضل-مكملات للكوليسترول

لمزيد من الطاقة.. جسمك بحاجة إلى الفيتامينات

كشفت العديد من الأبحاث مؤخرا عن أن الحصول على مزيد من فيتامين D يمكن أن يقلل من خطر الوفاة بسبب السرطان، كما ثبت أنه ليس فقط فيتامين D الذي يحمل فوائد صحية ضخمة. إن ضمان حصولنا على جميع الفيتامينات الحيوية التي تحتاجها أجسامنا يمكن أن يساعد في تعزيز متوسط العمر المتوقع والتصدي لمجموعة من المشاكل الصحية. كما قالت أليس ماكينتوش، اختصاصي التغذية: "هذه الفيتامينات تجعل الجسم يعمل بشكل صحيح، ونقص فيتامين واحد لن يقتلك، لكن الكثير من الناس يعانون". من نقص في الكثير منها"، وذلك وفقا لما ذكره موقع «ميرور» البريطاني.
أطعمة-غنية-بالاستروجين

للحصول على الإستروجين النباتي..تناول الفواكه المجففة

هرمون الإستروجين من أهم الهرمونات الجنسية في جسم الإنسان، ولكن يوجد بشكل أساسي في جسم المرأة، حيث تعد المبايض هي المسئولة عن إنتاج معدلات عالية من الإستروجين، يتميز بعدة فوائد يجب أن تضعها في الاعتبار، على سبيل المثال يحافظ على مستويات الكوليسترول في الدم، ويحمي العظام بشكل جيد، كما أنه يعد مسئولًا عن تنظيم الدورة الشهرية بشكل كبير، إذ يجب الحرص الجيد على عدم انخفاض معدلاته في الدم، من خلال تناول أطعمة تحتوي على هذا الهرمون، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "healthline".
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