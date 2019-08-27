هل المارشيملو يؤثر على صحة الطفل؟.. يسبب الحساسية

يكون للمارشيملو عمر افتراضي، أي يجب تناوله خلال أيام، حتى لا يفسد، وبالنسبة للآثار السلبية له، وضحت بعض الأبحاث، أن المارشيملو قد يؤدي إلى الإصابة بالحساسية.
عند الشعور بالملل، نبحث عن الحلوى لتجلب لنا مزيدا من السعادة، على سبيل المثال الشيكولاتة تعد من الاسناك الأساسي في أي بيت، حيث تعمل بفاعلية كبيرة على زيادة الشعور بالسعادة، كما أن الشيكولاتة الداكنة تمنحك العديد من الفوائد، نظرًا للقيمة الغذائية التي توجد بها، كما أن المارشيملو من الأطعمة الترفيهية اللذيذة التي يحبها الصغار والكبار، هل تعلم أنه يتميز بعدة فوائد؟ بالفعل يعمل على تعديل الحالة المزاجية بشكل ملحوظ، ويجعلك تشعر بالشبع، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي verywellfit"".
يعد المارشيملو من الأطعمة التي تتميز بمذاق رائع، ونتناولها دائمًا مع الشيكولاتة الساخنة والبطاطا الحلوة، وبالرغم من أنها تحتوي على مجموعة كبيرة من السكر، فهو يتميز بعدة فوائد، تأتي السعرات الحرراية الموجودة في المارشيملو من الكربوهيدرات، فواحدة من حلوى المارشيملو تحتوي على 6 جرام من الكربوهيدرات، وبالنسبة
يعد المارشيملو من الأطعمة التي تتميز بمذاق رائع، ونتناولها دائمًا مع الشيكولاتة الساخنة والبطاطا الحلوة، وبالرغم من أنها تحتوي على مجموعة كبيرة من السكر، فهو يتميز بعدة فوائد، تأتي السعرات الحرراية الموجودة في المارشيملو من الكربوهيدرات، فواحدة من حلوى المارشيملو تحتوي على 6 جرام من الكربوهيدرات، وبالنسبة للدهون، توجد كمية قليلة من الدهون في المارشيملو، أقل من جرام، وبالنسبة للبروتين، فلا يعد المارشيملو مصدرا جيدا للبروتين، ولكنه يحتوي على عناصر غذائية أخرى، على سبيل المثال يحتوي على نسبة معقولة من الفوسفور والبوتاسيوم، إضافة إلى أنه يعزز من استهلاك الصوديوم، ويمد الجسم بعنصر السيلينيوم.
ما هي فوائد المارشيملو؟
في البداية لا يعتبر المارشيملو من الأطعمة التي تمنح الجسم بقمية غذائية عالية، ولكن توجد عدة طرق من خلالها يمكن إدارج المارشيملو في نظام غذائي صحي، على سبيل المثال يتميز المارشميلو بأنه منخفض في السعرات الحرارية، وخال من الدهون، فإذا كنت تراقب وزنك بشكل مستمر، فالمارشيملو يعد اسناك صحيا يشعرك بالشبع ولن يزيد من وزنك على الإطلاق، كما أن إضافته إلى بعض الأطعمة يساعد في التعزيز من تناولك لمختلف الخضراوات الصحية.
الألياف تغذى بكتيريا المعدة.. إليك أفضل نظام غذائي
قالت بعض من الأبحاث إن المارشيملو يساعد في التخلص من التهاب الحلق، فاكتشف العلماء مؤخرًا أنه يساعد على زيادة معدلات الشفاء من التهاب الحلق، حيث إنه يحتوي على مادة تغطي الأغشية المخاطية، وبالتالي تخفف من حدة الالتهابات، مما ينتج عنها شعور بالراحة.
ماذا يحدث لجسمك عند عدم تناول طعام كافٍ؟
على الجانب الآخر، يكون للمارشيملو عمر افتراضي، أي يجب تناوله خلال أيام، حتى لا يفسد، وبالنسبة للآثار السلبية له، وضحت بعض الأبحاث، أن المارشيملو قد يؤدي إلى الإصابة بالحساسية، وبما أن البيض يدخل في صناعة حلوى المارشميلو، ومن المعروف أن البيض يسبب حساسية للعديد من الأشخاص، فقد يؤدي الإفراط في تناوله إلى الإصابة بالحساسية، وقد تظهر الأعراض متمثلة في طفح جلدي وقيء وإسهال وألم شديدة في المعدة وصعوبة في التنفس، لذا عند ظهور هذه الأعراض، يجب التوقف على الفور عن تناوله، والذهاب على الفور إلى الطبيب، ويمكن استبداله بالفواكه والخضراوات الطبيعية أو صنع كعكة في البيت بألوان زاهية يحبها الأطفال، ويشعرون بالسعادة والمرح عند تناولها.
فاكهة الماندرين.. تقلل الكوليسترول وتقي من السرطان
قد يتطور الأمر إذا لم يتم التعامل معه، على سبيل المثال تظهر على الطفل اضطرابات في نبضات القلب، والشعور المستمر بالدوار والدوخة، مصحوبًا بانخفاض كبير في ضغط الدم، وصعوبة في التنفس، إذ حاول التحدث مع طفلك عن الأضرار التي يسببها المارشيملو، وإقناعه بتناول أنواع مختلفة من الحلوى مثل البسكويت والأطعمة المغلفة الصحية الأخرى، وعلى الأم أن تصنع لطفلها طعاما يشبه الأطعمة المقدمة في المطاعم لتشجيعه على تناولها.
بيضة مسلوقة وزبادي.. الـ«سناكس» تساعد في فقدان الوزن