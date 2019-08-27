هل المارشيملو يؤثر على صحة الطفل؟.. يسبب الحساسية

يكون للمارشيملو عمر افتراضي، أي يجب تناوله خلال أيام، حتى لا يفسد، وبالنسبة للآثار السلبية له، وضحت بعض الأبحاث، أن المارشيملو قد يؤدي إلى الإصابة بالحساسية.

تحرير:إسراء سليمان ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

فوائد المارشيملو

عند الشعور بالملل، نبحث عن الحلوى لتجلب لنا مزيدا من السعادة، على سبيل المثال الشيكولاتة تعد من الاسناك الأساسي في أي بيت، حيث تعمل بفاعلية كبيرة على زيادة الشعور بالسعادة، كما أن الشيكولاتة الداكنة تمنحك العديد من الفوائد، نظرًا للقيمة الغذائية التي توجد بها، كما أن المارشيملو من الأطعمة الترفيهية اللذيذة التي يحبها الصغار والكبار، هل تعلم أنه يتميز بعدة فوائد؟ بالفعل يعمل على تعديل الحالة المزاجية بشكل ملحوظ، ويجعلك تشعر بالشبع، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي verywellfit"".

يعد المارشيملو من الأطعمة التي تتميز بمذاق رائع، ونتناولها دائمًا مع الشيكولاتة الساخنة والبطاطا الحلوة، وبالرغم من أنها تحتوي على مجموعة كبيرة من السكر، فهو يتميز بعدة فوائد، تأتي السعرات الحرراية الموجودة في المارشيملو من الكربوهيدرات، فواحدة من حلوى المارشيملو تحتوي على 6 جرام من الكربوهيدرات، وبالنسبة