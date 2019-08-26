رياضة

ريال مدريد يكشف تطور حالة خاميس رودريجز

تحرير:محمد جمال ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٤٨ م
خاميس رودريجز
خاميس رودريجز
أعلن نادى ريال مدريد الإسبانى اليوم الإثنين، تفاصيل جديدة عن إصابة الكولومبي خاميس رودريجيز خط وسط المرينجى، والتي تعرض لها خلال مواجهة المرينجى أمام بلد الوليد والتى تعادل فيها الملكى بهدف لكل فريق وذلك فى إطار الأسبوع الثانى من الدورى الإسبانى (الليجا). وكان خاميس قد اشتكى من آلام في القدم اليمنى، خلال المباراة الأخيرة، حيث شارك أساسيًّا في أول ظهور رسمي له بقميص الملكي هذا الموسم وذلك بعد العودة من إعارة من صفوف بايرن ميونخ الألمانى، وجاء إعلان الملكى عن تطور حالة خاميس عبر الموقع الرسمى للنادى.
وقال ريال مدريد، فى بيان أصدره عبر موقعه الإلكتروني: "بعد الفحوصات التي خضع لها لاعبنا خاميس رودريجيز، تم تشخيص إصابته في عضلات الفخذ الأيمن، وفي انتظار التطورات". ولم يكشف النادي الملكي عن مدة غياب الكولومبي أو موعد عودته للمشاركة مع الفريق. وكشفت صحيفة الماركا الإسبانية، أن خاميس لن يلحق بمواجهة
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لاعب الأهلي يكشف حقيقة انتقاله للإسماعيلي

كشف حسين السيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة انتقاله إلى صفوف الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الحالية، مؤكدًا أنه يدرس عدة عروض للرحيل عن القلعة الحمراء هذا الصيف، جاء ذلك في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، قائلا: "لم يفاتحني أحد من الإسماعيلي للانضمام إليه في الفترة المقبلة.. وما يتردد عبر وسائل الإعلام لا أعلم عنه شيئًا، أنتظر حسم مستقبلي مع الأهلي خلال أيام، وهناك أكثر من عرض، أقوم بدراسته لاختيار الأفضل خلال الفترة القادمة".
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كلوب عن مشاركة مانى: أتمنى ألا يلعب فى هذه الفترة

رد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على جيمي كاراجر أسطورة الريدز الذى انتقد ضم كلوب لمهاجم الفريق ساديو مانى مشيرا إلى أن ذلك يدل على ضعف تشكيلة ليفربول. وقال كاراجر في عموده الأسبوعي بجريدة تيليجراف: "في عالم مثالي كان ماني سيحصل على راحة حتى فترة التوقف الدولي بداية سبتمبر، لقد قال كلوب بعد فوزه على ساوثهامبتون الأسبوع الماضي إنه لا ينبغي لأي لاعب كرة قدم أن يلعب أكثر من 50 مباراة في الموسم". وأكمل كاراجر: "إشراك كلوب لماني يشير إلى أن تشكيلة ليفربول ضعيفة هجوميًّا، أقلق أن يكون هناك هبوط في المستوى لعدم حصول اللاعبين على راحة كافية".
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اتحاد الكرة ينقذ عقد رعاية ملابس المنتخب

اتفق مسئولو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، على إرسال خطاب تعهد إلى شركة الملابس الخاصة بالمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بالالتزام ببنود التعاقد، وتعهد مسئولو الجبلاية للشركة بتنفيذ البنود، وأبرزها وضع إعلانات حول الملعب في مباريات المنتخب بجانب إنشاء ستورز للشركة لبيع منتجاتها داخل مصر، وفاجأت الشركة الاتحاد بخطاب رسمى عقب استقالة المجلس السابق، برئاسة هاني أبو ريدة، يتضمن طلب تعهد رسمى، بتنفيذ بنود عقد الاتفاق، وفي حالة المخالفة سيتم فسخ العقد.
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الإحباط يسيطر على زيدان بعد التعادل مع بلد الوليد

أعرب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن إحباطه من فشل ريال مدريد أمس في الحفاظ على تقدمه على بلد الوليد بهدف نظيف، بعدما سجل سيرجي جوارديولا هدف التعادل للفريق الضيف في الدقائق الأخيرة من المباراة التي احتضنها ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، وقال زيدان في هذا الشأن حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أشعر بطعم المرارة، خاصة أننا نجحنا في القيام بالأمر الأصعب، وهو التسجيل في الشوط الثاني، فلم نحظَ في النهاية بالسيناريو الأفضل".
ريال مدريد‎

ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام بلد الوليد

تعادل فريق ريال مدريد إيجابيا مع نظيره بلد الوليد، بهدف لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت اليوم على ملعب سانتياجو برنابيو فى إطار الأسبوع الثانى من عمر الدورى الإسبانى (الليجا)، وسجل كريم بنزيما هدف المرينجي الوحيد فى المباراة، بينما سجل لصالح بلد الوليد سيرجيو جوارديولا نافارو. وشهدت المباراة عودة خاميس رودريجيز لتشكيلة الملكي بعد نهاية إعارته لفريق بايرن ميونيخ الألماني، حيث شارك لأول مرة منذ 833 يومًا، وتحديدًا منذ مشاركته في مباراة إشبيلية بالليجا يوم 14 مايو 2017.
ريال- مدريد‎ (1)

ريال مدريد يبحث عن العلامة الكاملة في الليجا

تتواصل، اليوم السبت، مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل ريال مدريد الثاني برصيد 3 نقاط نظيره بلد الوليد الثالث بنفس الرصيد من النقاط، على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام الساعة السابعة مساءً، ويبحث ريال مدريد عن تحقيق الانتصار الثاني على التوالي، خاصة أن بلد الوليد لم يحقق الانتصار في البيرنابيو منذ عام 2008، ويغيب عن الريال في مباراة اليوم متوسط الميدان لوكا مودريتش للإيقاف، إلى جانب غياب كل من إبراهيم دياز وماركو أسينسيو وإيدين هازارد ولوكا يوفيتش وفيرلاند ميندي ورودريجو؛ بسبب الإصابة.
هازارد-ريال-مدريد

هازارد يستعد للعودة إلى الملاعب مبكرا

يبدو أن النجم البلجيكي إيدين هازارد سيعود إلى الملاعب بصورة مبكرة عن المتوقع، حيث يتعافى بصورة جيدة للغاية من الإصابة التي يعاني منها في الفخذ، والتي كان من المتوقع أن تبعده عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع، ويجري الجهاز الطبي للريال المزيد من الفحوصات الطبية على اللاعب، على أمل أن يخوض مباراته الأولى في الدوري الإسباني أمام فياريال في الجولة الثالثة يوم 1 سبتمبر المقبل، وعانى هازارد من الإصابة في التدريبات الخاصة بالمباراة الأولى في الموسم أمام سيلتا فيجو، وكان من المنتظر غيابه لمدة شهر، إلا أنه يتعافى بصورة سريعة.
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