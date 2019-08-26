ريال مدريد يكشف تطور حالة خاميس رودريجز

تحرير:محمد جمال ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٤٨ م

خاميس رودريجز

أعلن نادى ريال مدريد الإسبانى اليوم الإثنين، تفاصيل جديدة عن إصابة الكولومبي خاميس رودريجيز خط وسط المرينجى، والتي تعرض لها خلال مواجهة المرينجى أمام بلد الوليد والتى تعادل فيها الملكى بهدف لكل فريق وذلك فى إطار الأسبوع الثانى من الدورى الإسبانى (الليجا). وكان خاميس قد اشتكى من آلام في القدم اليمنى، خلال المباراة الأخيرة، حيث شارك أساسيًّا في أول ظهور رسمي له بقميص الملكي هذا الموسم وذلك بعد العودة من إعارة من صفوف بايرن ميونخ الألمانى، وجاء إعلان الملكى عن تطور حالة خاميس عبر الموقع الرسمى للنادى.

وقال ريال مدريد، فى بيان أصدره عبر موقعه الإلكتروني: "بعد الفحوصات التي خضع لها لاعبنا خاميس رودريجيز، تم تشخيص إصابته في عضلات الفخذ الأيمن، وفي انتظار التطورات". ولم يكشف النادي الملكي عن مدة غياب الكولومبي أو موعد عودته للمشاركة مع الفريق. وكشفت صحيفة الماركا الإسبانية، أن خاميس لن يلحق بمواجهة